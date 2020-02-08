Динамо продало Гонсалеса и подписало Бенито, Украина обыграла Хорватию

Главные новости за 7 февраля на Sport.ua

  • 08.02.2020 08:00
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Динамо продало Гонсалеса и подписало Бенито, Украина обыграла Хорватию
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7-е февраля.

1. Свитолина принесла победу Украине над Хорватией в Кубке Федерации. Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бенито – игрок Динамо Киев. Нигерийский хавбек наконец-то подписал контракт с «Динамо».

3. ОФИЦИАЛЬНО. Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии Асунсьон. «Динамо» продало своего вингера парагвайскому клубу.

4. Апелляцию Райо Вальекано по делу Зозули отклонили. Клуб будет наказан за оскорбления со стороны своих болельщиков.

5. ВИДЕО. Скандал в баскетболе. Операторы матча в Киеве оскорбляли спортсменок. Скандальным стал матч Суперлиги между «Киев-Баскет» и «ИнтерХим-СДЮСШОР».

6. Похоже, в Вест Хэме не рассчитывают на Ярмоленко. Почему так происходит? Слухи о летнем уходе украинца, очевидно, имеют под собой почву….

7. Известная биатлонистка снялась голой, протестуя против убийства животных. Марен Хаммершмидт порадовала болельщиков пикантным фото.

8. Три причины, почему Джона Джонса нельзя считать лучшим бойцом современности. Сергей Лебедев – о нелицеприятных моментах в карьере бойца, который выйдет в октагон UFC 247.

9. Формула-1 и Гран-при Китая. Что происходит и стоит ли отменять гонку. Разбираемся, что происходит с Гран-при Китая Формулы-1.

10. Забили автогол. Украина разгромлена Польшей и не поедет на Олимпиаду 2022. Подопечные Сергея Витера лишились всех шансов на продолжение борьбы.

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Источник — Sport.ua

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