ОФИЦИАЛЬНО. Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии Асунсьон

Атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес завершил свой переход в «Олимпию» из Асунсьона.

Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни «есть мечты, которые сбываются».

En la vida hay sueños.



De aquellos fugaces.

Sueños que traemos de origen, como pendientes.

Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.



¡Hay sueños que se hacen realidad!



Bienvenido a casa. 🏡⚪⚫⚪

Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020

В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников «Олимпии», которые устроили фантастический прием новобранцу.

Ранее сообщалось, что «Олимпия» заплатит «Динамо» 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.

Напомним, в «Динамо» Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского «Базеля» за 9,4 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском «Сантосе».