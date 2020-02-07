ОФИЦИАЛЬНО. Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии Асунсьон

Атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес завершил свой переход в «Олимпию» из Асунсьона.
Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни «есть мечты, которые сбываются».
En la vida hay sueños.— Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020
De aquellos fugaces.
Sueños que traemos de origen, como pendientes.
Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.
¡Hay sueños que se hacen realidad!
Bienvenido a casa. 🏡⚪⚫⚪
Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG
В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников «Олимпии», которые устроили фантастический прием новобранцу.
Ранее сообщалось, что «Олимпия» заплатит «Динамо» 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.
Напомним, в «Динамо» Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского «Базеля» за 9,4 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском «Сантосе».
Источник — Twitter
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