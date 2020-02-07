ОФИЦИАЛЬНО. Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии Асунсьон

«Динамо» продало своего вингера парагвайскому клубу

  • 07.02.2020 17:52
  • 3235 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Дерлис Гонсалес – игрок Олимпии Асунсьон
© Twitter. Дерлис Гонсалес

Атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес завершил свой переход в «Олимпию» из Асунсьона.

Официальный твиттер парагвайского клуба поприветствовал 25-летнего футболиста, отметив, что в жизни «есть мечты, которые сбываются».

В Парагвай Дерлис Гонсалес прилетел накануне ночью. В аэропорту Асунсьона его встречало множество поклонников «Олимпии», которые устроили фантастический прием новобранцу.

Ранее сообщалось, что «Олимпия» заплатит «Динамо» 5 миллионов долларов США за 50% экономических прав на футболиста.

Напомним, в «Динамо» Дерлис Гонсалес перебрался летом 2015 года из швейцарского «Базеля» за 9,4 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами. Последние полтора года Дерлис Гонсалес на правах аренды выступал в бразильском «Сантосе».

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 18:22
    +5
    Ну если за 5 Лямов , 50 % то молодцы !
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.02.2020 18:19
    0
    Хорошо, что от балласта хотя бы понемногу избавляемся. Если бы ещё новый параллельно не набирали...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 17:59
    -3
    индеец-так и не раскрылся у киевлян-хотя умеет немало
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 18:22
    +5
    Ну если за 5 Лямов , 50 % то молодцы !
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.02.2020 18:19
    0
    Хорошо, что от балласта хотя бы понемногу избавляемся. Если бы ещё новый параллельно не набирали...
    Ссылка
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