ВИДЕО ДНЯ. Дерлису Гонсалесу организовали фантастический прием в Асунсьоне

Сегодня ночью, как и анонсировалось, атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес прибыл в столицу Парагвая Асунсьон.

В аэропорту «Интернасьональ Сильвио Петироси» Гонсалеса встречало несколько сотен болельщиков «Олимпии», которые организовали невероятную атмосферу с песнями и плясками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса «Олимпии» за 5 миллионов долларов США.

Накануне стало известно о расторжении договора аренды между «Динамо» и «Сантосом», где Дерлис Гонсалес провел последние полтора года.