ВИДЕО ДНЯ. Дерлису Гонсалесу организовали фантастический прием в Асунсьоне

Хавбек «Динамо» прибыл в столицу Парагвая для подписания контракта с «Олимпией»

  • 07.02.2020 11:30
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО ДНЯ. Дерлису Гонсалесу организовали фантастический прием в Асунсьоне
© abc.com.py

Сегодня ночью, как и анонсировалось, атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес прибыл в столицу Парагвая Асунсьон.

В аэропорту «Интернасьональ Сильвио Петироси» Гонсалеса встречало несколько сотен болельщиков «Олимпии», которые организовали невероятную атмосферу с песнями и плясками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса «Олимпии» за 5 миллионов долларов США.

Накануне стало известно о расторжении договора аренды между «Динамо» и «Сантосом», где Дерлис Гонсалес провел последние полтора года.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 11:37
    0
    вот где действительно болеют футболом)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 11:37
    0
    вот где действительно болеют футболом)
    Ссылка
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