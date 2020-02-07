ВИДЕО ДНЯ. Дерлису Гонсалесу организовали фантастический прием в Асунсьоне

Сегодня ночью, как и анонсировалось, атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес прибыл в столицу Парагвая Асунсьон.
В аэропорту «Интернасьональ Сильвио Петироси» Гонсалеса встречало несколько сотен болельщиков «Олимпии», которые организовали невероятную атмосферу с песнями и плясками.
Ранее сообщалось, что «Динамо» согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса «Олимпии» за 5 миллионов долларов США.
Накануне стало известно о расторжении договора аренды между «Динамо» и «Сантосом», где Дерлис Гонсалес провел последние полтора года.
Источник — Sport.ua
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