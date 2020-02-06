Дерлис Гонсалес прибудет в Асунсьон в пятницу для трансфера в Олимпию

Переход вингера «Динамо» в парагвайский клуб выходит на финишную прямую

  • 06.02.2020 18:57
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Дерлис Гонсалес прибудет в Асунсьон в пятницу для трансфера в Олимпию
© Twitter. Дерлис Гонсалес

В час ночи по местному времени в Асунсьон запланировано прибытие самолета с вингером «Динамо» Дерлисом Гонсалесом на борту.

Ожидается, что уже завтра футболист уладит все детали по переходу в «Олимпию», после чего парагвайский клуб официально объявит о завершении сделки.

Ранее сообщалось, что за 50% экономических прав на Гонсалеса «Динамо» выручит 5 миллионов долларов, хотя ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что «бело-синие» еще в январе ответили отказом на аналогичное предложение «Олимпии».

Последние полтора года Дерлис Гонсалес провел в аренде в «Сантосе», срок действия которой истекает летом.

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