Дерлис Гонсалес прибудет в Асунсьон в пятницу для трансфера в Олимпию

В час ночи по местному времени в Асунсьон запланировано прибытие самолета с вингером «Динамо» Дерлисом Гонсалесом на борту.

Ожидается, что уже завтра футболист уладит все детали по переходу в «Олимпию», после чего парагвайский клуб официально объявит о завершении сделки.

Ранее сообщалось, что за 50% экономических прав на Гонсалеса «Динамо» выручит 5 миллионов долларов, хотя ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что «бело-синие» еще в январе ответили отказом на аналогичное предложение «Олимпии».

Последние полтора года Дерлис Гонсалес провел в аренде в «Сантосе», срок действия которой истекает летом.