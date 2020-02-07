Апелляцию Райо Вальекано по делу Зозули отклонили

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию «Райо Вальекано» и оставил в силе наказание за то, что болельщики клуба оскорбляли украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю.

Еще 27 декабря «Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч и обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.

3 января наказание было временно приостановлено из-за того, что у «Райо» не было достаточно времени для того, чтобы подать апелляцию. Однако сегодня наказание снова вступило в силу.

Сам матч 20-го тура Сегудны «Райо Вальекано» - «Альбасете» будет доигран без зрителей. Поединок был остановлен в перерыве из-за оскорблений фанатов «Райо» в адрес Зозули.