Апелляцию Райо Вальекано по делу Зозули отклонили

Клуб будет наказан за оскорбления со стороны своих болельщиков

  • 07.02.2020 19:04
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Апелляцию Райо Вальекано по делу Зозули отклонили
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию «Райо Вальекано» и оставил в силе наказание за то, что болельщики клуба оскорбляли украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю.

Еще 27 декабря «Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч и обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.

3 января наказание было временно приостановлено из-за того, что у «Райо» не было достаточно времени для того, чтобы подать апелляцию. Однако сегодня наказание снова вступило в силу.

Сам матч 20-го тура Сегудны «Райо Вальекано» - «Альбасете» будет доигран без зрителей. Поединок был остановлен в перерыве из-за оскорблений фанатов «Райо» в адрес Зозули.

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