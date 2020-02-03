Футзалисты потеряли шансы выйти на ЧМ, Джокович выиграл Australian Open

Главные новости за 2-е февраля на Sport.ua

  • 03.02.2020 02:00
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Футзалисты потеряли шансы выйти на ЧМ, Джокович выиграл Australian Open
© АФУ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2-е февраля.

1. Украина проиграла Испании и досрочно завершила борьбу за путевку на ЧМ. Заключительный матч украинцев с Францией для обеих команд не имеет турнирного значения.

2. Новак Джокович – чемпион Australian Open. В финале серб в пяти сетах обыграл Доминика Тима.

3. ЮЧМ-2020 по биатлону. Кинаш финишировал 9-м в персьюте, но был оштрафован. Из-за фальстарта украинца отбросили на 13 место в итоговом протоколе.

4. Серия А. Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Фиорентину. Туринский клуб победил в матче 22-го тура чемпионата Италии.

5. Десна сыграла вничью с Сараево в спарринге. Команды обошлись без забитых мячей.

6. НБА. Михайлюк набрал 13 очков в поединке с Денвером. Украинец помог своей команде добыть победу.

7. ВИДЕО. Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма. Украинский защитник был удален в поединке «Манчестер Сити» в АПЛ.

8. Ворскла минимально проиграла сербскому Спартаку. Прервалась ничейная серия команды Юрия Максимова

9. Украина впервые за 10 лет не завоевала ни одной медали на ЮЧМ по биатлону. Молодые украинские биатлонисты покидают Ленцерхайде с пустыми руками.

10. ВИДЕО. Лунин отбил пенальти, заработанный Зозулей, и пропустил на добивании. Педро Санчес пробил в угол, Лунин отразил, но соперник успел на добивание.

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Источник — Sport.ua

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