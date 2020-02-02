ВИДЕО. Лунин отбил пенальти, заработанный Зозулей, и пропустил на добивании

Педро Санчес пробил в угол, Лунин отразил, но соперник успел на добивание

  • 02.02.2020 23:19
  • 2672 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Лунин отбил пенальти, заработанный Зозулей, и пропустил на добивании
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин отбил пенальти в домашнем матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Альбасете» (3:1), но пропустил на добивании.

Украинский форвард гостей Роман Зозуля заработал 11-метровый. Педро Санчес на 45-й минуте пробил в угол, Лунин отразил удар, но соперник успел на добивание.

Матч завершился победой «Овьедо» над «Альбасете» со счетом 3:1 (голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45).

Смотрите видео пенальти, отраженного Луниным.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.02.2020 23:32
    0
    Виктор Иванов, 02.02.2020 23:28
    Это как наша первая...
    А она у них и есть первая))
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.02.2020 23:31
    0
    Слава богу - домучили.
    Атака у них еще ничего, но как мяч в штрафную, так ужас. Особенно когда два защитника с одним мячом разобраться не могут.
    А тут еще Зозуля без конца в штрафной падает.
    А так матч веселый - и забитых много, и два отмененных, и два пенальти отбитых.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 23:28
    -2
    NachoBarbero, 02.02.2020 23:19
    Шкода Луніна, таких хороший воротар, а гниє в другій лізі Іспанії...
    Это как наша первая...
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 23:27
    -2
    3:1 в пользу Овьедо! Сьел, лысый?
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 02.02.2020 23:27
    +2
    2 ліга Іспанії значно краща практика ніж УПЛ. У нас воротар реально працює у матчах проти 4-5 команд, а в Сегунді - практично в кожному матчі... І це значно краще ніж сидіти на банці в романі Примери...
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 02.02.2020 23:19
    +4
    Шкода Луніна, таких хороший воротар, а гниє в другій лізі Іспанії...
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 02.02.2020 23:19
    +4
    Шкода Луніна, таких хороший воротар, а гниє в другій лізі Іспанії...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 02.02.2020 23:27
    +2
    2 ліга Іспанії значно краща практика ніж УПЛ. У нас воротар реально працює у матчах проти 4-5 команд, а в Сегунді - практично в кожному матчі... І це значно краще ніж сидіти на банці в романі Примери...
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.02.2020 23:32
    0
    Виктор Иванов, 02.02.2020 23:28
    Это как наша первая...
    А она у них и есть первая))
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.02.2020 23:31
    0
    Слава богу - домучили.
    Атака у них еще ничего, но как мяч в штрафную, так ужас. Особенно когда два защитника с одним мячом разобраться не могут.
    А тут еще Зозуля без конца в штрафной падает.
    А так матч веселый - и забитых много, и два отмененных, и два пенальти отбитых.
    Ссылка
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