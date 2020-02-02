ВИДЕО. Лунин отбил пенальти, заработанный Зозулей, и пропустил на добивании

Украинский голкипер Андрей Лунин отбил пенальти в домашнем матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Альбасете» (3:1), но пропустил на добивании.
Украинский форвард гостей Роман Зозуля заработал 11-метровый. Педро Санчес на 45-й минуте пробил в угол, Лунин отразил удар, но соперник успел на добивание.
Матч завершился победой «Овьедо» над «Альбасете» со счетом 3:1 (голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45).
Смотрите видео пенальти, отраженного Луниным.
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Источник — Sport.ua
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Атака у них еще ничего, но как мяч в штрафную, так ужас. Особенно когда два защитника с одним мячом разобраться не могут.
А тут еще Зозуля без конца в штрафной падает.
А так матч веселый - и забитых много, и два отмененных, и два пенальти отбитых.
Атака у них еще ничего, но как мяч в штрафную, так ужас. Особенно когда два защитника с одним мячом разобраться не могут.
А тут еще Зозуля без конца в штрафной падает.
А так матч веселый - и забитых много, и два отмененных, и два пенальти отбитых.
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