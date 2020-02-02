Зозуля против Лунина. Два украинца выйдут в матче Овьедо с Альбасете

Интересный матч Сегунды начнется в 21:30 по киевскому времени

  • 02.02.2020 20:51
  • 2124 просмотра
  • 7 комментариев
Зозуля против Лунина. Два украинца выйдут в матче Овьедо с Альбасете
© Twitter

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.

Украинец назван в числе основных игроков клуба на домашнюю игру 26-го тура против «Альбасете».

За гостей с первых минут сыграет украинский форвард Роман Зозуля.

Матч начнется 2 февраля в 21:30 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    timdankan
      timdankan, 02.02.2020 22:02
    0
    MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    Не очень понятно за какую ЛА-ЛИГУ. Вы бы перед тем как говорить абсурдные вещи хотя бы в таблицу заглянули. Альбасете ниже Овьедо в таблице.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 02.02.2020 22:01
    0
    Уже отменили по ходу.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 02.02.2020 22:00
    0
    MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    За, что борется? 19 и 17 места, клоун. Уже Овьедо забил и догнал по очкам Альбасете.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 21:38
    -1
    MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    Пусть своим Великанам клепает
    Ссылка
    MADRIDISTA
      MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    -3
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 21:19
    -7
    Не дай Бог лысому забить... Прокляну зюзюлю тогда.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 21:05
    -7
    Вот это дерби-разыгрывается единственная путёвка на евро 2020
    Ссылка
    timdankan
      timdankan, 02.02.2020 22:02
    0
    MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    Не очень понятно за какую ЛА-ЛИГУ. Вы бы перед тем как говорить абсурдные вещи хотя бы в таблицу заглянули. Альбасете ниже Овьедо в таблице.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 02.02.2020 22:01
    0
    Уже отменили по ходу.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 02.02.2020 22:00
    0
    MADRIDISTA, 02.02.2020 21:32
    Ленін пропустить від Ромка парочку, адже Альбасете бореться за вихід в ЛА-Лігу, їм очки треба)
    За, что борется? 19 и 17 места, клоун. Уже Овьедо забил и догнал по очкам Альбасете.
    Ссылка
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