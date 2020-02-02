Зозуля против Лунина. Два украинца выйдут в матче Овьедо с Альбасете

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.
Украинец назван в числе основных игроков клуба на домашнюю игру 26-го тура против «Альбасете».
За гостей с первых минут сыграет украинский форвард Роман Зозуля.
Матч начнется 2 февраля в 21:30 по киевскому времени.
Este es el once del Alba para el #OviedoAlbacete— Radio Marca Albacete (@radiomarcaab) February 2, 2020
13-Tomeu Nadal
5-A.Benito
2 -Arroyo
16-Caro
3 - Fran García
12-Erice
24-Maikel Mesa
11-Álvaro Jiménez
19-Pedro
10-Zozulya
15-Acuña
Источник — Sport.ua
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