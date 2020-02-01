Овьедо — Альбасете. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 26-го тура Сегунды состоится в воскресенье, 2-го февраля

  • 01.02.2020 19:59
  • 1991 просмотр
  • 2 комментария
Овьедо — Альбасете. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Овьедо

В воскресенье, 2-го февраля, состоится поединок 26-го утра испанской Сегунды, в котором «Овьедо» примет «Альбасете».

Цвета «Овьедо» защищает украинский вратарь Андрей Лунин. За «Альбасете» выступает украинский форвард Роман Зозуля.

Прямая трансляция поединка «Овьедо» — «Альбасете» начнется в 21:30 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 21:24
    -11
    ihor7003, 01.02.2020 21:06
    Если Зозуля будет в основе, то Лунину можно у штанги стоять и не париться!!!!!!
    помимо сосули играет ещё 10 футболистов в составе альбасете, включая вратаря
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 21:06
    -4
    Если Зозуля будет в основе, то Лунину можно у штанги стоять и не париться!!!!!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности