Овьедо — Альбасете. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 2-го февраля, состоится поединок 26-го утра испанской Сегунды, в котором «Овьедо» примет «Альбасете».
Цвета «Овьедо» защищает украинский вратарь Андрей Лунин. За «Альбасете» выступает украинский форвард Роман Зозуля.
Прямая трансляция поединка «Овьедо» — «Альбасете» начнется в 21:30 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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