Ювентус стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А

Разгромная победа над «Фиорентиной» (3:0) в рамках 22-го тура чемпионата Италии стала для «Ювентуса» юбилейной в высшем дивизионе.

По информации источника, «Старая синьора» одержала 1600 победу в Серии А, причем ранее никто не достигал этой отметки.

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 22 туров.