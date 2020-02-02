Ювентус стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А

Победа над «Фиорентиной» стала юбилейной для «Старой синьоры»

  • 02.02.2020 19:48
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Ювентус стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А
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Разгромная победа над «Фиорентиной» (3:0) в рамках 22-го тура чемпионата Италии стала для «Ювентуса» юбилейной в высшем дивизионе.

По информации источника, «Старая синьора» одержала 1600 победу в Серии А, причем ранее никто не достигал этой отметки.

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 22 туров.

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Источник — Opta

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