Ювентус стал первым клубом, который выиграл 1600 матчей в Серии А

Разгромная победа над «Фиорентиной» (3:0) в рамках 22-го тура чемпионата Италии стала для «Ювентуса» юбилейной в высшем дивизионе.
По информации источника, «Старая синьора» одержала 1600 победу в Серии А, причем ранее никто не достигал этой отметки.
Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 22 туров.
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Источник — Opta
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