Свитолина вышла в третий круг Australian Open, Динамо разгромило Вардар

Главные новости за 23-е января на Sport.ua

  • 24.01.2020 02:30
  • 88 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина вышла в третий круг Australian Open, Динамо разгромило Вардар
© WTA. Элина Свитолина
Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23-е января.
 
1. Australian Open. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Мугурусой. Первая ракетка Украины в непростых двух сетах одолела Лорен Дэвис из США.
 
2. Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке. Киевляне забили в ворота северомакедонской команды четыре безответных мяча.
 
3. Китайский клуб интересуется форвардом Динамо Солем. «Бейцзин Гоань» может арендовать Франа Соля с правом выкупа.
 
4. Поклюка-2020. Бё-младший триумфально вернулся, выиграв индивидуальную гонку. Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который занял 18 место.
 
5. Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал. По данным британских журналистов, горняки выставили ценник в £30 млн.
 
6. Химик потерпел четвертое поражение в группе С женской Лиги чемпионов. Волейболистки из Южного проиграли в Польше клубу «ЛКС» (Лодзь) со счетом 1:3.
 
7. Лицом в снег! Фуркад из-за падения упустил победу в индивидуальной гонке. Французский биатлонист допустил фатальную ошибку.
 
8. Отец трех известных биатлонистов провалился под лед. Один из них в это время провел лучшую гонку в карьере.
 
9. Стаховскому предлагали тренировать россиянина Медведева. Украинец отказался от предложения перейти на тренерскую работу.
 
10. Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина. Ранее львовский клуб написал открытое письмо к мэру Андрею Садовому.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности