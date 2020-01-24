Свитолина вышла в третий круг Australian Open, Динамо разгромило Вардар

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23-е января.
1. Australian Open. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Мугурусой. Первая ракетка Украины в непростых двух сетах одолела Лорен Дэвис из США.
2. Киевское Динамо разгромило Вардар в контрольном поединке. Киевляне забили в ворота северомакедонской команды четыре безответных мяча.
3. Китайский клуб интересуется форвардом Динамо Солем. «Бейцзин Гоань» может арендовать Франа Соля с правом выкупа.
4. Поклюка-2020. Бё-младший триумфально вернулся, выиграв индивидуальную гонку. Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который занял 18 место.
5. Шахтер определил сумму, за которую готов продать Матвиенко в Арсенал. По данным британских журналистов, горняки выставили ценник в £30 млн.
6. Химик потерпел четвертое поражение в группе С женской Лиги чемпионов. Волейболистки из Южного проиграли в Польше клубу «ЛКС» (Лодзь) со счетом 1:3.
7. Лицом в снег! Фуркад из-за падения упустил победу в индивидуальной гонке. Французский биатлонист допустил фатальную ошибку.
8. Отец трех известных биатлонистов провалился под лед. Один из них в это время провел лучшую гонку в карьере.
9. Стаховскому предлагали тренировать россиянина Медведева. Украинец отказался от предложения перейти на тренерскую работу.
10. Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина. Ранее львовский клуб написал открытое письмо к мэру Андрею Садовому.
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Источник — Sport.ua
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