Стаховскому предлагали тренировать россиянина Медведева

Украинец отказался от предложения перейти на тренерскую работу

  • 23.01.2020 11:53
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Стаховскому предлагали тренировать россиянина Медведева
© Open Blot Rennes. Сергей Стаховский

В 2016 году Сергею Стаховскому предлагали стать тренером российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом 34-летний украинец рассказал корреспонденту Sport.ua Владимиру Клепачу.

«В 2016 году на челленджере в Сан-Реми ко мне подходили его родители и спрашивали, не хочу ли я его тренировать. Тогда он был в середине второй сотни. Я ответил, что еще не закончил играть и мне еще рановато.

Я сказал им, что теннис - это такая классная штука, что одна неделя может изменить все. Вам не нужно паниковать, а просто подождать. И Медведев выиграл тот челленджер, закончил сезон уже в сотне, а через год выиграл первый титул ATP в Сиднее. В теннисе все реально в очень короткий промежуток времени, но нужно быть к этому готовым», - сказал Стаховский.

Сейчас Даниил Медведев занимает четвертую позицию в рейтинге ATP. Полностью интервью Сергея Стаховского здесь.

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Источник — Sport.ua

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