Китайский клуб интересуется форвардом Динамо Солем

Форвард «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в Китае. Интерес к нему проявляет «Бейцзин Гоань».

Китайский клуб хочет взять 27-летнего испанского форварда в аренду с правом выкупа.

Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года. За это время он провел за киевский клуб 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт Соля с «Динамо» действует до конца 2023 года. Трансферная стоимость форварда «Динамо» оценивается в 4 млн евро.

«Бейцзин Гоань» в прошлом сезоне чемпионата Китая финишировал вторым.