Китайский клуб интересуется форвардом Динамо Солем

«Бейцзин Гоань» может арендовать Франа Соля с правом выкупа

  • 23.01.2020 16:50
  • 2181 просмотр
  • 4 комментария
Китайский клуб интересуется форвардом Динамо Солем
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в Китае. Интерес к нему проявляет «Бейцзин Гоань».

Китайский клуб хочет взять 27-летнего испанского форварда в аренду с правом выкупа.

Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года. За это время он провел за киевский клуб 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт Соля с «Динамо» действует до конца 2023 года. Трансферная стоимость форварда «Динамо» оценивается в 4 млн евро.

«Бейцзин Гоань» в прошлом сезоне чемпионата Китая финишировал вторым.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Betnews365.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.01.2020 17:26
    +2
    Отдать в аренду и запретить возвращаться обратно
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 17:25
    0
    Кря-кря
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.01.2020 17:04
    +2
    Отпустить ! И отвезти за наш счёт.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 16:55
    +2
    А это утка по пекински
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.01.2020 17:26
    +2
    Отдать в аренду и запретить возвращаться обратно
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.01.2020 17:04
    +2
    Отпустить ! И отвезти за наш счёт.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 16:55
    +2
    А это утка по пекински
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 17:25
    0
    Кря-кря
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности