Джошуа отдаст пояс Усику, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную

Главные новости за 7-е января на Sport.ua

  • 08.01.2020 06:00
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Джошуа отдаст пояс Усику, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную
© Daily Express

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7-е января.

1. World Boxing News: Джошуа отдаст пояс WBO Усику. Украинский боксер может получить титул чемпиона мира без боя.

2. Свитолина и Ястремская – в заявке сборной Украины на Кубок Федерации. Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи в Таллинне.

3. Лунин вошел в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги. Украинский вратарь не получает шансов в «Вальядолиде».

4. Мы гуляли в парке и Под Зобором! Украинец купил Нитру и назначил Демьяненко. Андрей Колесник приобрел 80% акций, президентом стал Константин Сосенко.

5. Ред Булл удивил. Быки сумели продлить контракт с Ферстаппеном. Пилот подписал долгосрочное соглашение.

6. Брисбен. Ястремская в трех сетах уступила девятой ракетке мира. 19-летняя украинка впервые взяла сет в матче против Кики Бертенс, но победить не смогла.

7. Денис Гармаш в Турции: это не перезагрузка; это ссылка. Обозреватель Sport.ua считает, что в незадавшейся динамовской карьере Дениса виноват не только он.

8. Галатасарай может перехватить Бенито у Динамо. На нигерийского вингера нашелся серьезный претендент в Турции.

9. Футболист Динамо пожертвовал средства на борьбу с пожарами в Австралии. Голкипер Денис Бойко не остался в стороне от австралийской трагедии.

10. Киев-Баскет в гостях обыграл Вентспилс. Киевляне возглавили турнирную таблицу группы в Кубке Европы.

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Источник — Sport.ua

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