Футболист Динамо пожертвовал средства на борьбу с пожарами в Австралии

Голкипер Денис Бойко не остался в стороне от австралийской трагедии

  • 07.01.2020 18:59
  • 3353 просмотра
  • 14 комментариев
Футболист Динамо пожертвовал средства на борьбу с пожарами в Австралии
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко
Голкипер киевского Динамо Денис Бойко пожертвовал деньги на спасение животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии. 
 
31-летний вратарь разместил в соцсети Instagram скриншот пожертвования средств на решение экологических проблем в Австралии, но сумма пожертвований неизвестна.
 
Ранее украинский боксер Тарас Шелестюк также поддержал австралийцев из-за лесных пожаров.
 
 
 
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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 20:39
    0
    Самое печальное, что Австралия единственный дом для многих эндемиков. И при их исчезновении их даже завести неоткуда. Сначала из-за одних долбоебов сгорела Сибирь, теперь из-за других Австралия. Животных жалко..
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 20:35
    0
    DKTheBest2, 07.01.2020 20:23
    Потому, что если бы не Спорт.юа, то я бы например этого и не знал. А если серйозно, то думаю, что Бойко и Шелестюк, если бы хотели пропиарится на этом, то озвучивали бы суммы и напяливали бы на себя майки с лозунгами о том, что они помогли и ты помоги, но этого нету. Значит это просто человеческий поступок и не важно, какую сумму перечислили.
    В твоём возрасте пора уже научиться не подменять понятия. Человеческий ПОСТУПОК будет в том случает, когда человек владеющий деньгами помогает человеку по разным причинам испытывающий какую-либо проблему или нужду в жизни. Помощь животным приравнивается к спасению растений и является просто ЗАБОТОЙ о своей пище
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.01.2020 20:23
    +1
    Lion, 07.01.2020 20:17
    А почему динамовские тролли не пишут что это дешёвый пиар?....
    Потому, что если бы не Спорт.юа, то я бы например этого и не знал. А если серйозно, то думаю, что Бойко и Шелестюк, если бы хотели пропиарится на этом, то озвучивали бы суммы и напяливали бы на себя майки с лозунгами о том, что они помогли и ты помоги, но этого нету. Значит это просто человеческий поступок и не важно, какую сумму перечислили.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.01.2020 20:17
    +1
    А почему динамовские тролли не пишут что это дешёвый пиар?....
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 07.01.2020 19:52
    +9
    В Украине жертвуйте мажоры херовы
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.01.2020 19:41
    -4
    серйозно? тоді давай тест на розумність. Чий Крим?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.01.2020 19:40
    -5
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 19:39
    +1
    Kovalenkobrevno, 07.01.2020 19:33
    Сиди молча сепарня пророссийская.
    Дурилка туалетная Я такое-же отношение имею к сепаратистам, как ты к гомосекам
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.01.2020 19:35
    -4
    кротики а ви скільки перечислили?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.01.2020 19:34
    0
    Forever_young_12, 07.01.2020 19:30
    Лучше бы поддержал борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов.
    В Австралии шесть видов сов.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 19:33
    -4
    Forever_young_12, 07.01.2020 19:30
    Лучше бы поддержал борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов.
    Сиди молча сепарня пророссийская.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 19:30
    0
    Лучше бы поддержал борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.01.2020 19:23
    +4
    rosti79, 07.01.2020 19:20
    наверное 1 грн для пиара пожертвовал
    Во всяком случае лучше чем бразильских негров доводить до ожирения.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 07.01.2020 19:20
    -8
    наверное 1 грн для пиара пожертвовал
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 07.01.2020 19:52
    +9
    В Украине жертвуйте мажоры херовы
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.01.2020 19:23
    +4
    rosti79, 07.01.2020 19:20
    наверное 1 грн для пиара пожертвовал
    Во всяком случае лучше чем бразильских негров доводить до ожирения.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.01.2020 20:23
    +1
    Lion, 07.01.2020 20:17
    А почему динамовские тролли не пишут что это дешёвый пиар?....
    Потому, что если бы не Спорт.юа, то я бы например этого и не знал. А если серйозно, то думаю, что Бойко и Шелестюк, если бы хотели пропиарится на этом, то озвучивали бы суммы и напяливали бы на себя майки с лозунгами о том, что они помогли и ты помоги, но этого нету. Значит это просто человеческий поступок и не важно, какую сумму перечислили.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.01.2020 20:17
    +1
    А почему динамовские тролли не пишут что это дешёвый пиар?....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 19:39
    +1
    Kovalenkobrevno, 07.01.2020 19:33
    Сиди молча сепарня пророссийская.
    Дурилка туалетная Я такое-же отношение имею к сепаратистам, как ты к гомосекам
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 20:39
    0
    Самое печальное, что Австралия единственный дом для многих эндемиков. И при их исчезновении их даже завести неоткуда. Сначала из-за одних долбоебов сгорела Сибирь, теперь из-за других Австралия. Животных жалко..
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 20:35
    0
    DKTheBest2, 07.01.2020 20:23
    Потому, что если бы не Спорт.юа, то я бы например этого и не знал. А если серйозно, то думаю, что Бойко и Шелестюк, если бы хотели пропиарится на этом, то озвучивали бы суммы и напяливали бы на себя майки с лозунгами о том, что они помогли и ты помоги, но этого нету. Значит это просто человеческий поступок и не важно, какую сумму перечислили.
    В твоём возрасте пора уже научиться не подменять понятия. Человеческий ПОСТУПОК будет в том случает, когда человек владеющий деньгами помогает человеку по разным причинам испытывающий какую-либо проблему или нужду в жизни. Помощь животным приравнивается к спасению растений и является просто ЗАБОТОЙ о своей пище
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.01.2020 19:34
    0
    Forever_young_12, 07.01.2020 19:30
    Лучше бы поддержал борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов.
    В Австралии шесть видов сов.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 07.01.2020 19:30
    0
    Лучше бы поддержал борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов.
    Ссылка
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