Футболист Динамо пожертвовал средства на борьбу с пожарами в Австралии

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко пожертвовал деньги на спасение животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии.
31-летний вратарь разместил в соцсети Instagram скриншот пожертвования средств на решение экологических проблем в Австралии, но сумма пожертвований неизвестна.
Ранее украинский боксер Тарас Шелестюк также поддержал австралийцев из-за лесных пожаров.
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Источник — Instagram
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