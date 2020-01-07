Брисбен. Ястремская в трех сетах уступила девятой ракетке мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) начала новый сезон с поражения на хардовом Премьере в Брисбене.

19-летняя украинка в третий раз за 3,5 месяца уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№9 WTA).

Брисбен. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 3:6

Третий очный матч между теннисистками обещал быть интересным, но вряд ли кто-то, кроме букмекеров (как ни странно), всерьез рассчитывал на победу украинки.

В прошлом сезоне в Азии девушки встречались дважды и оба матча выиграла представительница Нидерландов. Ястремская имела шансы в обоих встречах, но класс теннисисток пока немного отличается. Бертенс в важные моменты всегда может сыграть хладнокровно, исключив из своей игры невынужденные ошибки. Даяне до этого пока далеко.

Сегодня она начала с двух подряд выигранных геймов, после чего стала много ошибаться и отдала инициативу сопернице. Кики играла глубоко и неудобно, заставляла украинку много перемещаться, а Даяна этого очень не любит. Одним из её самых слабых мест пока что является правильный подход к мячу, о чем ей напоминал новый тренер. Саша Баин настаивал на том, что шансы на победу очень хорошие, но нужно заставлять соперницу самой зарабатывать очки, а не дарить ей подарки.

Бертенс после 4:2 особых шансов на камбэк в первой партии не дала, часто ее выручала мощная и очень точная подача. Даяна имела один брейкпоинт в десятом гейме, но шансом не воспользовалась.

Во втором сете удалось быстро повести в счете, после чего Бертенс уже боролась не так усердно и доминирующий стиль Ястремской проявился гораздо ярче. Теннисистка из Нидерландов нетипично много ошибалась, а с такой игрой против украинки шансов было немного. Из плюсов в игре второй ракетки Украины стоит отметить, что она стала немного разнообразнее с технической точки зрения, возможно, дальше будет еще больше.

А дальше случилось то, что ранее бывало в играх Ястремской после проигрыша первой партии: потеря концентрации в важные моменты, невынужденные ошибки. Ко всему прочему, сегодня мы увидели ТРИ заступа от Даяны, да еще и на важных мячах. Это уже совсем детский сад какой-то.

После 0:3 Ястремская взяла медицинский тайм-аут. Трудно сказать, в чем на самом деле была причина, но было похоже, что ей нужно было немного перевести дух. В который раз приходится констатировать, что физических кондиций Даяне на три сета против топа все еще не хватает. В концовке партии украинка немного поборолась, отыграла пару матболов. Но Бертенс не из тех, кто может отдать больше одной своей подачи подряд.

В целом, заслуженная победа нидерландской теннисистки, хотя в сумме украинка и выиграла на одно очко больше. Прогресс Ястремской по сравнению с концовкой прошлого сезона заметен, но всему свое время.

Во втором круге Бертенс сразится с Анетт Контавейт из Эстонии.