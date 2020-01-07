Брисбен. Ястремская в трех сетах уступила девятой ракетке мира

19-летняя украинка впервые взяла сет в матче против Кики Бертенс, но победить не смогла

  • 07.01.2020 09:57
  • 1964 просмотра
  • 9 комментариев
Брисбен. Ястремская в трех сетах уступила девятой ракетке мира
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) начала новый сезон с поражения на хардовом Премьере в Брисбене. 
 
19-летняя украинка в третий раз за 3,5 месяца уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№9 WTA).
 
Брисбен. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 3:6
 
Третий очный матч между теннисистками обещал быть интересным, но вряд ли кто-то, кроме букмекеров (как ни странно), всерьез рассчитывал на победу украинки.
 
В прошлом сезоне в Азии девушки встречались дважды и оба матча выиграла представительница Нидерландов. Ястремская имела шансы в обоих встречах, но класс теннисисток пока немного отличается. Бертенс в важные моменты всегда может сыграть хладнокровно, исключив из своей игры невынужденные ошибки. Даяне до этого пока далеко.
 
Сегодня она начала с двух подряд выигранных геймов, после чего стала много ошибаться и отдала инициативу сопернице. Кики играла глубоко и неудобно, заставляла украинку много перемещаться, а Даяна этого очень не любит. Одним из её самых слабых мест пока что является правильный подход к мячу, о чем ей напоминал новый тренер. Саша Баин настаивал на том, что шансы на победу очень хорошие, но нужно заставлять соперницу самой зарабатывать очки, а не дарить ей подарки.
 
Бертенс после 4:2 особых шансов на камбэк в первой партии не дала, часто ее выручала мощная и очень точная подача. Даяна имела один брейкпоинт в десятом гейме, но шансом не воспользовалась.
 
 
Во втором сете удалось быстро повести в счете, после чего Бертенс уже боролась не так усердно и доминирующий стиль Ястремской проявился гораздо ярче. Теннисистка из Нидерландов нетипично много ошибалась, а с такой игрой против украинки шансов было немного. Из плюсов в игре второй ракетки Украины стоит отметить, что она стала немного разнообразнее с технической точки зрения, возможно, дальше будет еще больше.
 
 
А дальше случилось то, что ранее бывало в играх Ястремской после проигрыша первой партии: потеря концентрации в важные моменты, невынужденные ошибки. Ко всему прочему, сегодня мы увидели ТРИ заступа от Даяны, да еще и на важных мячах. Это уже совсем детский сад какой-то.
 
После 0:3 Ястремская взяла медицинский тайм-аут. Трудно сказать, в чем на самом деле была причина, но было похоже, что ей нужно было немного перевести дух. В который раз приходится констатировать, что физических кондиций Даяне на три сета против топа все еще не хватает. В концовке партии украинка немного поборолась, отыграла пару матболов. Но Бертенс не из тех, кто может отдать больше одной своей подачи подряд. 
 
В целом, заслуженная победа нидерландской теннисистки, хотя в сумме украинка и выиграла на одно очко больше. Прогресс Ястремской по сравнению с концовкой прошлого сезона заметен, но всему свое время.
 
Во втором круге Бертенс сразится с Анетт Контавейт из Эстонии.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 07.01.2020 10:33
    +2
    Да, год новый, а игра и результат старый. Сколько можно наступать на одни и тежи грабли, первый сет в борьбе отдала, второй легко выиграла, и третий, провалила начало, а когда опомнилась поезд уже ушел. Пора уже взрослеть, с такой плохой психикой топ игроком не когда не станешь.
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    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 07.01.2020 10:23
    0
    Mazyr2412, 07.01.2020 10:14
    Грала Даяна не погано, проте в неї, мабуть, з'явився комплекс Кікі та програних перших сетів!( Короче,спортила настрій зранку!(
    Може побачимо, чи є комплекс, за тиждень на Прем'єрі в Аделаїді, якщо жереб знову зведе з Кікі...
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 07.01.2020 10:14
    +1
    Грала Даяна не погано, проте в неї, мабуть, з'явився комплекс Кікі та програних перших сетів!( Короче,спортила настрій зранку!(
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.01.2020 10:13
    +4
    З заступи за сет у Даяни, з них 2 на другій власній подачі на брейкпойнтах суперниці це щось неймовірне. Були шанси в Даяни, іноді не вгадувала українка куди пробивати, програючи виграшні розіграші, а за ними на емоціях і гейми. Все одно бойовий матч вийшов у Даяни проти сильної суперниці, на відміну від Елі. Медичний в стилі Даяши, який дуже не сподобався Кікі і її команді.
    Чекаємо змін у грі Даяни з приходом Бажина.
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    Олег Судак
    Олег Судак, 07.01.2020 10:12
    +1
    Александр Ад, 07.01.2020 10:05
    піздно очнулася в 3 сеті,но краще за Світоліну...
    пізДно--це круто.
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    Олег Судак
    Олег Судак, 07.01.2020 10:10
    +1
    Рівна гра,рівна статистика. Видно руку нового тренера.Перспектива є,і це головне.Не такий жах ,як учора.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2020 10:05
    0
    піздно очнулася в 3 сеті,но краще за Світоліну...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.01.2020 10:05
    +3
    Мне одному показалось, что всё в этой игре решила слабая, а может даже безответственная игра в решающие моменты, когда одним мячом можно было сделать брейк, например?
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    axylinam
      axylinam, 07.01.2020 10:03
    +2
    Бертенс явно не в форме,но это не помогло,Ястремской опять не хватило сил на третий сет,не может долго держать мяч,сильная психологическая неустойчивость,но работа нового тренера уже видна,меньше стало плоских ударов,мяч пытается дольше держать,три заступа за игру это рекорд наверное,в принципе Ястремская упустила игру,могла выиграть у полумёртвой Бертенс
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.01.2020 10:13
    +4
    З заступи за сет у Даяни, з них 2 на другій власній подачі на брейкпойнтах суперниці це щось неймовірне. Були шанси в Даяни, іноді не вгадувала українка куди пробивати, програючи виграшні розіграші, а за ними на емоціях і гейми. Все одно бойовий матч вийшов у Даяни проти сильної суперниці, на відміну від Елі. Медичний в стилі Даяши, який дуже не сподобався Кікі і її команді.
    Чекаємо змін у грі Даяни з приходом Бажина.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.01.2020 10:05
    +3
    Мне одному показалось, что всё в этой игре решила слабая, а может даже безответственная игра в решающие моменты, когда одним мячом можно было сделать брейк, например?
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 07.01.2020 10:33
    +2
    Да, год новый, а игра и результат старый. Сколько можно наступать на одни и тежи грабли, первый сет в борьбе отдала, второй легко выиграла, и третий, провалила начало, а когда опомнилась поезд уже ушел. Пора уже взрослеть, с такой плохой психикой топ игроком не когда не станешь.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.01.2020 10:03
    +2
    Бертенс явно не в форме,но это не помогло,Ястремской опять не хватило сил на третий сет,не может долго держать мяч,сильная психологическая неустойчивость,но работа нового тренера уже видна,меньше стало плоских ударов,мяч пытается дольше держать,три заступа за игру это рекорд наверное,в принципе Ястремская упустила игру,могла выиграть у полумёртвой Бертенс
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 07.01.2020 10:14
    +1
    Грала Даяна не погано, проте в неї, мабуть, з'явився комплекс Кікі та програних перших сетів!( Короче,спортила настрій зранку!(
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 07.01.2020 10:12
    +1
    Александр Ад, 07.01.2020 10:05
    піздно очнулася в 3 сеті,но краще за Світоліну...
    пізДно--це круто.
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 07.01.2020 10:10
    +1
    Рівна гра,рівна статистика. Видно руку нового тренера.Перспектива є,і це головне.Не такий жах ,як учора.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 07.01.2020 10:23
    0
    Mazyr2412, 07.01.2020 10:14
    Грала Даяна не погано, проте в неї, мабуть, з'явився комплекс Кікі та програних перших сетів!( Короче,спортила настрій зранку!(
    Може побачимо, чи є комплекс, за тиждень на Прем'єрі в Аделаїді, якщо жереб знову зведе з Кікі...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2020 10:05
    0
    піздно очнулася в 3 сеті,но краще за Світоліну...
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