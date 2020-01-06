Брисбен. Коллинс разбила Свитолину в первом матче сезона

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начала новый сезон с поражения на хардовом Премьере в Брисбене.

В стартовом матче украинка в двух сетах уступила американке Даниэль Коллинс (№27 WTA). Это была первая очная встреча теннисисток.

Брисбен. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 1:6, 1:6

Первый гейм матча получился упорным. Свитолина принимала и имела четыре брейкпоинта на подаче американки. Представить дальнейшее избиение было весьма трудно.

Хотя украинка не использовала свои шансы в стартовом гейме, она довольно уверенно сравняла счет, после чего начался настоящий кошмар. Коллинс увидела, что на ее остроатакующую игру у соперницы нет ответа, начала прекрасно читать подачу Элины и завладела игровым пространством.

После первого брейка в пятом гейме Свитолина вызвала на корт Эндрю Беттлса, который ничего конкретно, что бы принесло хоть какую-то помощь, ей не подсказал. Далее до конца сета Элина сыграла еще хуже на фоне оппонентки и получила 1:6 в первой партии.

Пять раз до этого за всю карьеру Свитолина побеждала, проиграв первый сет с аналогичным счетом. К слову, последний такой камбэк удался украинке все в том же Брисбене в 2018 году в матче с Йоханной Контой. Тогда Элине удалось выиграть титул, но после триумфа последовали два поражения в стартовых матчах двух последних сезонов.

Второй сет, к сожалению, ничего на корте не изменил. Коллинс и дальше забивала гвозди с подач Свитолиной, наша первая ракетка поняла, что победы сегодня не видать и даже несвойственно для себя практически не боролась.

Стоит отметить, что американка здорово провела предсезонную подготовку, во второй половине прошлого сезона она выглядела максимально ужасно, чего только стоит ноябрьское поражение от Ангелины Калининой с «баранкой» в первом сете. Также не забываем, что Даниэль, на секундочку, действующая полуфиналистка Australian Open. Впереди у нее защита огромного количества очков, но нам от этого не легче.

WTA. Даниэль Коллинс

Свитолина следующий раз вернется на корт уже в Мельбурне, чего от нее там ожидать – пока неизвестно. Наверняка можно сказать, что данный поединок оптимизма не добавил, Маркос Багдадис точно не ожидал начать работу с Элиной таким образом.