Брисбен. Коллинс разбила Свитолину в первом матче сезона

Украинка второй год подряд начинает с поражения

  • 06.01.2020 11:54
  • 6410 просмотров
  • 29 комментариев
Брисбен. Коллинс разбила Свитолину в первом матче сезона
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начала новый сезон с поражения на хардовом Премьере в Брисбене. 
 
В стартовом матче украинка в двух сетах уступила американке Даниэль Коллинс (№27 WTA). Это была первая очная встреча теннисисток.
 
Брисбен. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 1:6, 1:6
 
Первый гейм матча получился упорным. Свитолина принимала и имела четыре брейкпоинта на подаче американки. Представить дальнейшее избиение было весьма трудно. 
 
Хотя украинка не использовала свои шансы в стартовом гейме, она довольно уверенно сравняла счет, после чего начался настоящий кошмар. Коллинс увидела, что на ее остроатакующую игру у соперницы нет ответа, начала прекрасно читать подачу Элины и завладела игровым пространством. 
 
После первого брейка в пятом гейме Свитолина вызвала на корт Эндрю Беттлса, который ничего конкретно, что бы принесло хоть какую-то помощь, ей не подсказал. Далее до конца сета Элина сыграла еще хуже на фоне оппонентки и получила 1:6 в первой партии.
 
Пять раз до этого за всю карьеру Свитолина побеждала, проиграв первый сет с аналогичным счетом. К слову, последний такой камбэк удался украинке все в том же Брисбене в 2018 году в матче с Йоханной Контой. Тогда Элине удалось выиграть титул, но после триумфа последовали два поражения в стартовых матчах двух последних сезонов.
 
Второй сет, к сожалению, ничего на корте не изменил. Коллинс и дальше забивала гвозди с подач Свитолиной, наша первая ракетка поняла, что победы сегодня не видать и даже несвойственно для себя практически не боролась.
 
Стоит отметить, что американка здорово провела предсезонную подготовку, во второй половине прошлого сезона она выглядела максимально ужасно, чего только стоит ноябрьское поражение от Ангелины Калининой с «баранкой» в первом сете. Также не забываем, что Даниэль, на секундочку, действующая полуфиналистка Australian Open. Впереди у нее защита огромного количества очков, но нам от этого не легче.
 
 
WTA. Даниэль Коллинс
 
Свитолина следующий раз вернется на корт уже в Мельбурне, чего от нее там ожидать – пока неизвестно. Наверняка можно сказать, что данный поединок оптимизма не добавил, Маркос Багдадис точно не ожидал начать работу с Элиной таким образом. 
 
Во втором круге Коллинс сразится с Донной Векич или Юлией Путинцевой.
 


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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Лео Леон
      Лео Леон, 06.01.2020 13:24
    0
    Браво Даниэль! А Свитолиной больше отдыхать, расслабляйся.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 13:04
    0
    Віталій Возняк, 06.01.2020 12:36
    Справа ж не в сумі. Справа у грі, яку вона демонструє. Може Еліна на рівні грати з топами і зливати посереднім суперницям. Правда у жіночому тенісі таке не дивина, але у інших тенісисток з топ-десятки таке рідше буває. А щодо сум, то можна і в тоталізатор самій ставки на свої ігри робити...
    Сезон длинный,топ теннисистки проводят 60 матчей за сезон,плюс минус,если у Свитолиной не будет проблем с коленом,она своё заберёт,может они не форсируют подготовку из за колена
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 13:02
    -2
    Гоель так под хвост дал, что Еля ноги передвигать не может.
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    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 12:57
    0
    Монфис из неё все соки выжал.
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 06.01.2020 12:44
    +6
    на сегодняшний день,Эля "мертвая". Из того, что я сегодня увидел,я понял что никакой подготовки к данному турниру не было. Такое ощущение,что она прямо из-за стола на корт вышла. Даже желания не увидел,не говоря уже о возможностях. Я думаю, ей стоит сесть и задуматься:а хочет ли она еще поиграть на топ-уровне? Сегодня сложилось впечатление,что нет.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 06.01.2020 12:36
    +1
    axylinam, 06.01.2020 12:25
    Теннис-это прежде всего игра на деньги в присутствии зрителей,у Свитолиной выиграно уже 19000000 призовых, сегодня она всего лишь подарила смешную сумму сопернице
    Справа ж не в сумі. Справа у грі, яку вона демонструє. Може Еліна на рівні грати з топами і зливати посереднім суперницям. Правда у жіночому тенісі таке не дивина, але у інших тенісисток з топ-десятки таке рідше буває. А щодо сум, то можна і в тоталізатор самій ставки на свої ігри робити...
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 06.01.2020 12:33
    +3
    Начало для будущей первой ракетки мира положено... или наложено...
    Ну нельзя так безвольно играть если не хочешь подниматься в первую сотню...
    Грустно...
    Валидолина...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.01.2020 12:33
    +1
    axylinam, 06.01.2020 12:25
    Теннис-это прежде всего игра на деньги в присутствии зрителей,у Свитолиной выиграно уже 19000000 призовых, сегодня она всего лишь подарила смешную сумму сопернице
    Ок, если Свитолина довольна своими достижениями, то пусть продолжает в таком же духе - это ее право. )
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 12:25
    -3
    captain2009, 06.01.2020 12:05
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Теннис-это прежде всего игра на деньги в присутствии зрителей,у Свитолиной выиграно уже 19000000 призовых, сегодня она всего лишь подарила смешную сумму сопернице
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 06.01.2020 12:22
    +1
    captain2009, 06.01.2020 12:05
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Єдине що сьогодні не вдавалось американці , це попадати в - закриті зони . Бо їх не було ..
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.01.2020 12:20
    0
    Ва Са, 06.01.2020 12:15
    Ще б не летіло . Вільних зон сьогодні для Коллінз було вдосталь . Вся половина корту , де знаходилась Еліна , була суцільною вільною зоною . Ві м*ячі лягали якраз під ударну руку американки . Що їй зоставалось робити , стій лише та відбивай ,, на вільні зони . В неї фактично не було вибору .
    Згоден майже с усім, окрім одного - не все Коллінз забивала саме з ударної руки. Чимало з бекхенду також прилітало. Але то вже, як то кажуть, таке, деталі.
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    Barsa2019
    Barsa2019, 06.01.2020 12:19
    +5
    Вот это сезон начала, такого разгрома не припомню, позор! Еще и лишний вес явно бросается в глаза, хорошо погуляла видать на праздники
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 06.01.2020 12:16
    +6
    Игорь Келбас, 06.01.2020 12:16
    Американки и румынки становятся неудобными соперницами для Свитолиной))
    І іспанки, і росіянки, і ....
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 06.01.2020 12:16
    -7
    Американки и румынки становятся неудобными соперницами для Свитолиной))
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 06.01.2020 12:15
    +1
    captain2009, 06.01.2020 12:05
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Ще б не летіло . Вільних зон сьогодні для Коллінз було вдосталь . Вся половина корту , де знаходилась Еліна , була суцільною вільною зоною . Ві м*ячі лягали якраз під ударну руку американки . Що їй зоставалось робити , стій лише та відбивай ,, на вільні зони . В неї фактично не було вибору .
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 06.01.2020 12:13
    +2
    От вам Топ із Топів, таку Світоліну, мабуть навіть Марта обіграла б. Зараз мабуть всі топи не в формі, а середняки другої сотні боряться. Подивимось на форму Ястремської, можливо одна Марта встановить рекорд по кількості матчів на цьому турнірі.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 06.01.2020 12:08
    +2
    Абсолютно знесилена на корті.Ні подачі ні прийома жах.А чекалі два місяця Дякуємо
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.01.2020 12:05
    +9
    axylinam, 06.01.2020 11:59
    В принципе ничего страшного нет,но Свитолина в безобразной физической форме,явно есть лишний вес,отсутствие подачи,свои шансы в первом гейме не использовала и потухла
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 06.01.2020 12:04
    +3
    И это она собралась на олимпиаду ??? Жесть!!!
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 06.01.2020 12:02
    +6
    Слежу за Элиной уже третий сезон и впервые вижу такой разгром, прием от посредственной теннисистки. Очень жалко. Два месяца ждал ее возвращения. Может со здоровьем что или забеременела?
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 06.01.2020 12:01
    +13
    Питання-чим вони займались під час підготовки до нового сезону? Ну серйозно, вона навіть як спаринг-партнер для Коллінз заслабка
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.01.2020 12:05
    +9
    axylinam, 06.01.2020 11:59
    В принципе ничего страшного нет,но Свитолина в безобразной физической форме,явно есть лишний вес,отсутствие подачи,свои шансы в первом гейме не использовала и потухла
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 06.01.2020 12:02
    +7
    Хорошо новый год девочка встретила)))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 11:59
    +7
    В принципе ничего страшного нет,но Свитолина в безобразной физической форме,явно есть лишний вес,отсутствие подачи,свои шансы в первом гейме не использовала и потухла
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 06.01.2020 12:44
    +6
    на сегодняшний день,Эля "мертвая". Из того, что я сегодня увидел,я понял что никакой подготовки к данному турниру не было. Такое ощущение,что она прямо из-за стола на корт вышла. Даже желания не увидел,не говоря уже о возможностях. Я думаю, ей стоит сесть и задуматься:а хочет ли она еще поиграть на топ-уровне? Сегодня сложилось впечатление,что нет.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 06.01.2020 12:16
    +6
    Игорь Келбас, 06.01.2020 12:16
    Американки и румынки становятся неудобными соперницами для Свитолиной))
    І іспанки, і росіянки, і ....
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 06.01.2020 12:02
    +6
    Слежу за Элиной уже третий сезон и впервые вижу такой разгром, прием от посредственной теннисистки. Очень жалко. Два месяца ждал ее возвращения. Может со здоровьем что или забеременела?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.01.2020 11:58
    +6
    Golhrenshtanga, 06.01.2020 11:56
    Короче будем лицезреть ту Свитолину которую смотрели в прошлом году
    В лучшем случае
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 06.01.2020 11:56
    +6
    Короче будем лицезреть ту Свитолину которую смотрели в прошлом году
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 06.01.2020 12:19
    +5
    Вот это сезон начала, такого разгрома не припомню, позор! Еще и лишний вес явно бросается в глаза, хорошо погуляла видать на праздники
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 06.01.2020 11:59
    +4
    Що це було ? Сумно...
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 06.01.2020 12:33
    +3
    Начало для будущей первой ракетки мира положено... или наложено...
    Ну нельзя так безвольно играть если не хочешь подниматься в первую сотню...
    Грустно...
    Валидолина...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 06.01.2020 12:04
    +3
    И это она собралась на олимпиаду ??? Жесть!!!
    Ссылка
    nosach50
    online
      nosach50, 06.01.2020 11:58
    +3
    Такого позора не припомню. Ни желания, ни борьбы. Ноль. Или меняй друга, или иди борщ готовить.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 06.01.2020 11:58
    +3
    57 хвилин тривалість матчу. Капець.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 06.01.2020 12:13
    +2
    От вам Топ із Топів, таку Світоліну, мабуть навіть Марта обіграла б. Зараз мабуть всі топи не в формі, а середняки другої сотні боряться. Подивимось на форму Ястремської, можливо одна Марта встановить рекорд по кількості матчів на цьому турнірі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 06.01.2020 12:08
    +2
    Абсолютно знесилена на корті.Ні подачі ні прийома жах.А чекалі два місяця Дякуємо
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 06.01.2020 12:36
    +1
    axylinam, 06.01.2020 12:25
    Теннис-это прежде всего игра на деньги в присутствии зрителей,у Свитолиной выиграно уже 19000000 призовых, сегодня она всего лишь подарила смешную сумму сопернице
    Справа ж не в сумі. Справа у грі, яку вона демонструє. Може Еліна на рівні грати з топами і зливати посереднім суперницям. Правда у жіночому тенісі таке не дивина, але у інших тенісисток з топ-десятки таке рідше буває. А щодо сум, то можна і в тоталізатор самій ставки на свої ігри робити...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 06.01.2020 12:33
    +1
    axylinam, 06.01.2020 12:25
    Теннис-это прежде всего игра на деньги в присутствии зрителей,у Свитолиной выиграно уже 19000000 призовых, сегодня она всего лишь подарила смешную сумму сопернице
    Ок, если Свитолина довольна своими достижениями, то пусть продолжает в таком же духе - это ее право. )
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 06.01.2020 12:22
    +1
    captain2009, 06.01.2020 12:05
    Да, но только "топ-игрок" все чаще влетает по-крупному. Ее игру уже изучили все, кому не лень. Как только Свитолина перестает работать на корте (т.е бегать и все тащить), у нее сразу же начинаются проблемы, что и показал данный матч. Кроме того, у Коллинз все сегодня летело в пустые зоны. Она старалась сразу атаковать со слабых подач "топ-игрока", за что и была вознаграждена. Да, Даниель во многом сегодня везло, но это теннис. И побеждает в нем тот, кто быстрее, точнее на данный момент. Сегодня это была Даниель-Роуз, и это было заслуженно. Ну а "топ-игроку" пожелаю не хвастаться, а на землю опуститься.
    Єдине що сьогодні не вдавалось американці , це попадати в - закриті зони . Бо їх не було ..
    Ссылка
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