Гармаш перешел в Ризеспор, форвард Нидерландов рискует не поехать на Евро

Главные новости за 5-е января на Sport.ua

  • 06.01.2020 02:00
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Гармаш перешел в Ризеспор, форвард Нидерландов рискует не поехать на Евро
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5-е января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор. Хавбек «Динамо» отправился в Турцию на правах аренды до конца сезона.
 
2. Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался на плаву. Кажется, этим одиннадцати футболистам было бы по силам бороться за «золото» в УПЛ.
 
3. Форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020. У соперника Украины по групповому раунду серьезные кадровые проблемы.
 
4. Ливерпуль победил Эвертон в дерби и прошел в 1/16 финала Кубка Англии. Единственный гол в матче забил полузащитник Кертис Джонс.
 
 
6. Украина проиграла Тунису и заняла последнее место в товарищеском турнире. Украинцы проиграли три матча кряду накануне чемпионата Европы.
 
 
8. Кубок Англии. Челси прошел дальше, а Тоттенхэм ждет переигровка. 5 января прошли матчи 3-го раунда Кубка Англии.
 
9. Пидгрушная выиграла индивидуальную гонку на Кубке Австрии. Валя и Вита Семеренко попали в топ-10.
 
10. Кубок Украины. Химик вышел в Финал четырех. Состоялись матчи четвертьфиналов Кубка Украины.
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Источник — Sport.ua

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