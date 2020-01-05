Ливерпуль победил Эвертон в дерби и прошел в 1/16 финала Кубка Англии

Единственный гол в матче забил полузащитник Кертис Джонс

  • 05.01.2020 19:59
  • 2182 просмотра
  • 3 комментария
Ливерпуль победил Эвертон в дерби и прошел в 1/16 финала Кубка Англии
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5 января проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. «Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби и прошел в следующий раунд. Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 5 января

«Ливерпуль»  «Эвертон»  1:0 
 
Гол: Джонс, 71.
 
«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Филлипс, Уильямс, Милнер (Ларуси, 9), Лаллана, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Эллиотт (Брюстер, 79).
 
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Делф, 63), Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон (Кин, 63), Уолкотт (Бернард, 79), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
 
Предупреждение: Динь, 57.
 
Судья: Мосс (Англия).
 
Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 05.01.2020 20:35
    0
    Якось в них цікаво так. Третє коло, а зустрічаються 2 клуби АПЛ.
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
    online
      Лукоморье Футбол, 05.01.2020 20:31
    +2
    Oleg Soroka, 05.01.2020 20:21
    на главное в расписании дня матчей кубка вообще нет!!!!!!!!!
    Так расписания кубка никогда и не было. Что тоже не есть хорошо.
    Ссылка
    Oleg Soroka
    online
      Oleg Soroka, 05.01.2020 20:21
    0
    на главное в расписании дня матчей кубка вообще нет!!!!!!!!!
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
    online
      Лукоморье Футбол, 05.01.2020 20:31
    +2
    Oleg Soroka, 05.01.2020 20:21
    на главное в расписании дня матчей кубка вообще нет!!!!!!!!!
    Так расписания кубка никогда и не было. Что тоже не есть хорошо.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 05.01.2020 20:35
    0
    Якось в них цікаво так. Третє коло, а зустрічаються 2 клуби АПЛ.
    Ссылка
    Oleg Soroka
    online
      Oleg Soroka, 05.01.2020 20:21
    0
    на главное в расписании дня матчей кубка вообще нет!!!!!!!!!
    Ссылка
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