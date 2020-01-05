Ливерпуль победил Эвертон в дерби и прошел в 1/16 финала Кубка Англии

5 января проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. «Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби и прошел в следующий раунд. Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс.
Кубок Англии 2019/20
3-й раунд, 5 января
«Ливерпуль» – «Эвертон» – 1:0
Гол: Джонс, 71.
«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Филлипс, Уильямс, Милнер (Ларуси, 9), Лаллана, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Эллиотт (Брюстер, 79).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Делф, 63), Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон (Кин, 63), Уолкотт (Бернард, 79), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждение: Динь, 57.
Судья: Мосс (Англия).
Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
FA CUP > Goal - 1:0 - 71' Jones C. (Origi D.), Liverpool Vs Everton #ynwa #liverpool #LIVEVE pic.twitter.com/FSkPQ8Z3vf— Ivan (@choivanka) January 5, 2020
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Источник — Sport.ua
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