Кубок Англии. Челси прошел дальше, а Тоттенхэм ждет переигровка

5 января продолжаются матчи 3-го раунда Кубка Англии

  • 05.01.2020 18:02
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Кубок Англии. Челси прошел дальше, а Тоттенхэм ждет переигровка
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5 января продолжаются матчи 3-го раунда Кубка Англии. Ниже приведены все результаты игрового дня.

«Челси» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0), отличились форвард Каллум Хадсон-Одои и полузащитник Росс Баркли. «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Файлда» (2:1), у хозяев поля забивали форварды Каллам Робинсон и Леон Кларк.

«Кристал Пэлас» проиграл «Дерби Каунти» (0:1) и вылетел из Кубка. А вот «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1), и теперь эти команды проведут переигровку.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 5 января

Бертон Альбион – Нортхэмптон – 2:4
Бристоль Роверс – Ковентри Сити – 2:2
КПР – Суонси – 5:1
Кристал Пэлас – Дерби Каунти – 0:1
Крю – Барнсли – 1:3
Чарльтон – Вест Бромвич – 0:1
Шеффилд Юнайтед – Файлд – 2:1
 
Челси – Ноттингем Форест – 2:0
 
Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33.
 
Миддлсбро – Тоттенхэм – 1:1 
 
Голы: Флетчер, 50 – Лукас Моура, 61.
 
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Источник — Sport.ua

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