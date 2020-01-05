Кубок Англии. Челси прошел дальше, а Тоттенхэм ждет переигровка

5 января продолжаются матчи 3-го раунда Кубка Англии. Ниже приведены все результаты игрового дня.

«Челси» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0), отличились форвард Каллум Хадсон-Одои и полузащитник Росс Баркли. «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Файлда» (2:1), у хозяев поля забивали форварды Каллам Робинсон и Леон Кларк.

«Кристал Пэлас» проиграл «Дерби Каунти» (0:1) и вылетел из Кубка. А вот «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1), и теперь эти команды проведут переигровку.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 5 января

Бертон Альбион – Нортхэмптон – 2:4

Бристоль Роверс – Ковентри Сити – 2:2

КПР – Суонси – 5:1

Кристал Пэлас – Дерби Каунти – 0:1

Крю – Барнсли – 1:3

Чарльтон – Вест Бромвич – 0:1

Шеффилд Юнайтед – Файлд – 2:1

Челси – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33.