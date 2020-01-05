Кубок Англии. Челси прошел дальше, а Тоттенхэм ждет переигровка

5 января продолжаются матчи 3-го раунда Кубка Англии. Ниже приведены все результаты игрового дня.
«Челси» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0), отличились форвард Каллум Хадсон-Одои и полузащитник Росс Баркли. «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Файлда» (2:1), у хозяев поля забивали форварды Каллам Робинсон и Леон Кларк.
«Кристал Пэлас» проиграл «Дерби Каунти» (0:1) и вылетел из Кубка. А вот «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1), и теперь эти команды проведут переигровку.
Кубок Англии 2019/20
3-й раунд, 5 января
Источник — Sport.ua
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