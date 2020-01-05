Форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020

20-летний форвард ПСВ и национальной сборной Нидерландов Дониэлл Мален выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Мален был успешно прооперирован в Питтсбурге, но в сезоне 2019/20 на поле больше не выйдет.

В связи с длительным процессом восстановления после повреждения Мален рискует не поехать на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов. Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому раунду Евро-2020.

Отметим, что Мален дебютировал за национальную команду в сентябре 2019 году, но уже успел сыграть четыре матча и отметиться голом.