Форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020

У соперника Украины по групповому раунду серьезные кадровые проблемы

  • 05.01.2020 14:19
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Форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020
© ФК ПСВ. Дониэлл Мален
20-летний форвард ПСВ и национальной сборной Нидерландов Дониэлл Мален выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Мален был успешно прооперирован в Питтсбурге, но в сезоне 2019/20 на поле больше не выйдет.
 
В связи с длительным процессом восстановления после повреждения Мален рискует не поехать на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов. Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому раунду Евро-2020.
 
Отметим, что Мален дебютировал за национальную команду в сентябре 2019 году, но уже успел сыграть четыре матча и отметиться голом.
 
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Источник — ФК ПСВ

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