Форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020

20-летний форвард ПСВ и национальной сборной Нидерландов Дониэлл Мален выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Мален был успешно прооперирован в Питтсбурге, но в сезоне 2019/20 на поле больше не выйдет.
В связи с длительным процессом восстановления после повреждения Мален рискует не поехать на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов. Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому раунду Евро-2020.
Отметим, что Мален дебютировал за национальную команду в сентябре 2019 году, но уже успел сыграть четыре матча и отметиться голом.
Ранее сообщалось, что Мемфис Депай порвал кресты и рискует не поехать на Евро-2020.
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Источник — ФК ПСВ
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