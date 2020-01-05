Украина проиграла Тунису и заняла последнее место в товарищеском турнире

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины принимала участие в международном турнире Yellow Cup-2020. Соревнования проходили в швейцарском Винтертуре с 3 по 5 января.
В заключительном поединке команда Сергея Бебешко проиграла Тунису со счетом 32:34. Ранее украинцы проиграли Нидерландам в 3 мяча (27:30), а также потерпели крупное поражение от Швейцарии (22:32).
Таким образом, украинцы проиграли три матча кряду и заняли последнее место на Yellow Cup-2020.
Напомним, что с 9 по 26 января состоится чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Сборная Украины попала в группу В. Ее соперниками являются команды Австрии, Чехии и Северной Македонии.
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Источник — Sport.ua
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