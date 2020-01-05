Украина проиграла Тунису и заняла последнее место в товарищеском турнире

Украинцы проиграли три матча кряду накануне чемпионата Европы

  • 05.01.2020 16:17
  • 1160 просмотров
  • 2 комментария
Украина проиграла Тунису и заняла последнее место в товарищеском турнире
© handball.net.ua
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины принимала участие в международном турнире Yellow Cup-2020. Соревнования проходили в швейцарском Винтертуре с 3 по 5 января.
 
В заключительном поединке команда Сергея Бебешко проиграла Тунису со счетом 32:34. Ранее украинцы проиграли Нидерландам в 3 мяча (27:30), а также потерпели крупное поражение от Швейцарии (22:32).
 
Таким образом, украинцы проиграли три матча кряду и заняли последнее место на Yellow Cup-2020.
 
Напомним, что с 9 по 26 января состоится чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Сборная Украины попала в группу В. Ее соперниками являются команды Австрии, Чехии и Северной Македонии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.01.2020 16:38
    0
    Saar, 05.01.2020 16:35
    Новина про "гандбол", написана в роздіоі про "футбол". Оригінально і професійно...хддддд))))))
    VAR разберётся - всё , что трогали руками - отменят!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 05.01.2020 16:35
    +1
    Новина про "гандбол", написана в роздіоі про "футбол". Оригінально і професійно...хддддд))))))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 05.01.2020 16:35
    +1
    Новина про "гандбол", написана в роздіоі про "футбол". Оригінально і професійно...хддддд))))))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.01.2020 16:38
    0
    Saar, 05.01.2020 16:35
    Новина про "гандбол", написана в роздіоі про "футбол". Оригінально і професійно...хддддд))))))
    VAR разберётся - всё , что трогали руками - отменят!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности