Украина проиграла Тунису и заняла последнее место в товарищеском турнире

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины принимала участие в международном турнире Yellow Cup-2020. Соревнования проходили в швейцарском Винтертуре с 3 по 5 января.

Таким образом, украинцы проиграли три матча кряду и заняли последнее место на Yellow Cup-2020.

Напомним, что с 9 по 26 января состоится чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Сборная Украины попала в группу В. Ее соперниками являются команды Австрии, Чехии и Северной Македонии.