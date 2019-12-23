Малиновский деклассирует Милан, Виллиан поражает Тоттенхэм

Без перерыва не может играть в футбол даже большинство европейцев, и после этих выходных наша рубрика уходит на рождественские каникулы. При этом в последнем в 2019-м году туре европейцы сверкнули на полную – и приятно осознавать, что это произошло не в последнюю очередь благодаря экс-представителям УПЛ.

Выезд уик-энда

Мы пишем о футболе большой Европы, и на прошлой неделе один из самых ярких ее представителей отстаивал честь конфедерации на клубном чемпионате мира. Что сказать: в седьмой раз подряд трофей ушел представителю УЕФА, но победу «Ливерпуля» ни в коем случае не стоит недооценивать.

«Фламенго» оказался одним из немногих за эти семь лет соперником европейцев по финалу, который был реально готов к большой игре. Надо начинать с того, что в родной зоне КОМНЕБОЛ после назначения Жезуша «Менго» стала командой супертоп-уровня: отрыв от второй команды Бразилии по итогам сезона составил 16 очков, Копа Либертадорес тоже выигран, стартовый состав почти полностью состоит из звезд первой величины. Ну и, конечно, надо учитывать, что все время после 23 ноября, когда был выигран Копа Либертадорес, подопечные Жезуша могли просто готовиться к ЧМ в соревновательном темпе, проводя матчи как тренировки с повышенной ответственностью.

Этого хватило для идеально равной игры с «Ливерпулем», по ходу которой инициативой по очереди владели то «красные», то «красно-черные». Диего Алвес отразил несколько сложных ударов, Рафинья и Филипе Луис отлично связывали оборону с атакой, Бруну Энрике получше многих европейских мегазвезд противостоял хваленой обороне команды Клоппа… Бразильцы были очень хороши, и счастье «Ливерпуля», что свои бразильцы нашлись и у него.

На мой взгляд, разница, предопределившая исход финала, заключается в принципах игры девяток команд. Габриэль Барбоза – тот самый Габигол, что провалился в «Интере» – даже с дальнего штрафного пытался отправить мяч в сетку, несмотря на намного более перспективную возможность подачи. Фирмино же в реализации был очень плох, он запорол два момента, которые Габигол, скорее всего, реализовал бы – но в подыгрыше партнерам он был просто эталоном. Очень справедливо, что решающий гол, после комического дальнего паса Хендерсона и вывода на ударную позицию от Мане, провел именно Роберто.

ФК Ливерпуль

Второй бразилец «Ливерпуля» тоже провел отличный матч: Алиссон отметился класснейшим сейвом в решающий момент и на протяжении всей игры безукоризненно справлялся с черновой работой. Как следствие, «Ливерпуль» берет третий трофей за год и становится первым английским клубом в истории, выигравшим в одном году Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. За пределами Англии «красные» были сильнейшими на всех фронтах! А в пределах острова все трофеи собрал «Ман Сити»…

Число уик-энда

«РБ Лейпциг» на выходных забил «Аугсбургу» три мяча. Это не может и не является абсолютно ничем удивительным, так как это восьмая игра подряд, в которой «красные быки» забивают не меньше трех голов. Всего подопечные Нагельсманна наколотили соперникам 31 мяч – почти четыре в среднем за игру!

Что сказать – уже, наверное, можно говорить о Юлиане Нагельсманне не как о перспективном, а о по-настоящему большом тренере. Немецкий вундеркинд поставил команде отличный прессинг, добился постоянного создания множества голевых моментов и уже вполне предметно претендует на чемпионство. Дортмундская «Боруссия» отстает от «быков» Нагельсманна уже на семь очков, «Бавария» - на четыре, а за искомые восемь туров клуб из Лейпцига потерял всего два (как раз в Дортмунде).

ФК Лейпциг. Юлиан Нагельсманн

Ляп уик-энда

«МЮ», который, казалось бы, набрал ход, очень достойно сыграв с «Тоттенхэмом» и «Ман Сити», приехал в гости к «Уотфорду». Ничто не предвещало беды: любимый клуб Элтона Джона идет на уверенном последнем месте, выгнал уже двух тренеров и отвратительно играет в атаке. Но, несмотря на все это, «Уотфорд» смог одержать вторую победу в сезоне – и не в последнюю очередь благодаря Давиду де Хеа, который в начале второго тайма фактически забросил мяч в собственные ворота.

Между прочим, по ошибкам, которые непосредственно привели к голу, де Хеа – первый игрок Премьер-лиги, если считать с начала прошлого сезона. Понятно, что испанец много и выручает, еще понятнее, что в матчах «МЮ» Давид очень (слишком) часто оказывается в центре внимания, но все равно невозможно отделаться от ощущения, что в последнее время де Хеа далек от максимума. И его можно понять: после того, как за него дрались сильнейшие и богатейшие клубы мира, Давид остался в команде с пределом мечтаний в виде места в топ-4. Как после такого не снизить к себе требования?

Провал уик-энда

«Милан» понемногу становится постоянным участником данной рубрики, но что уж с этим поделать, если «россонери» сами предоставляют новые и новые поводы для критики. Поражение в Бергамо стало для семикратного победителя Кубка чемпионов крупнейшим в XXI веке, да и в веке прошлом прецедентов было не очень много.

Единственное поражение, более крупное, чем в пять мячей, вышло былинным: 0:6 от великого «Аякса» семидесятых в матче за Суперкубок УЕФА. Еще два разрыва ровно в пять голов состоялись в эпоху безвременья конца девяностых: однажды покуражился «Ювентус» Марчелло Липпи, еще раз – «Рома» Зденека Земана. В военное время «россонери» в Кубке с тем же счетом 5:0 изничтожил легендарный «Торино», который выиграет пять чемпионских титулов подряд и погибнет в авиакатастрофе.

Но в этот раз «Милан» разнес не европейский гранд, а команда, которая «Шахтер» еле-еле обыграла! Можно долго ругать конкретных игроков, но вот что интересно: одним из футболистов, которые бесславно опозорились в Бергамо, был Андреа Конти, два года назад за 25 миллионов евро перешедший в «Милан» из… «Аталанты». И уходил «на повышение» Андреа в качестве одного из самых ярких и классных игроков команды.

«Милан» чем дальше, тем больше напоминает украинскую версию «Динамо»: космическая разница между потенциалом и реализуемым, постоянный регресс самых разных игроков, перманентная смена вектора и т.д. и т.п. Когда клуб подписывал бешеный контракт с Доннаруммой, половина Милана ликовала – а сейчас очень похоже, что Джанлуиджи повис на зарплатной ведомости клуба мертвым грузом. Надежда на Ибрагимовича очень в стиле этой команды – пригласить человека, который, по идее, должен забить немалое количество голов независимо от обстоятельств – но, по всей видимости, Златан даже «Эвертон» готов предпочесть нынешнему «Милану».

«Наш парень» уик-энда

Руслан Малиновский был одним из тех, кто в пух и прах разнес команду Пиоли – и этому пора перестать удивляться. Украинцу снова нашлось место в атаке «Аталанты», он снова был освобожден от черновой работы – и помог Гомесу с Иличичем деклассировать легендарного соперника. Да, Руслан не был в числе главных героев матча и даже красивую передачу выдал только на пятый гол, но с такой успешностью командной игры точно нет смысла делить лавры триумфаторов. Уж кто-кто, а Гасперини ценит командную синергию намного больше, чем индивидуальную яркость.

Юниоры уик-энда

Короткая скамейка «Интера» приводит не только к периодическим осечкам, но и к приятным хайлайтам. На последнюю игру, против «Дженоа», в стартовом составе вышел 17-летний форвард Себастьяно Эспозито, который первый же матч в стартовом составе на профессиональном уровне отметил голом. Отметил – и побежал праздновать взятие ворот с мамой:

ФК Интер. Себастьяно Эспозито и его мама

Данный гол стал вторым по степени молодости в истории Серии А. Рекорд «зелености» гола вот уже более 60 лет принадлежит Марио Корсо, также забивавшему за «Интер». Надо сказать, Эспозито есть на кого равняться: Корсо сыграл за «нерадзурри» больше 500 матчей, выиграл четыре чемпионата и два Кубка чемпионов. Также отмечу благородство Лукаку: он отдал пенальти молодому парню, по итогу лишив себя хет-трика.

Но, при всем уважении к Себастьяно, один парень помог своему гранду гораздо больше. «Бавария» могла бы отставать от «Лейпцига» на еще большее количество очков, если бы не своевременные включения Джошуа Зиркзе. У нападающего нет и двадцати минут в Бундеслиге, но уже есть два победных (!) гола: вслед за «Фрайбургом» мюнхенцы и «Вольфсбург» дожали в концовке именно благодаря его результативному касанию. Особенно благодарен Джошуа должен быть Ханс-Дитер Флик: «Бавария» уже объявила о решении довериться и.о. тренера до конца сезона.

Гол уик-энда

«Челси» в воскресенье обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Виллиана, и первый гол бразильца был чудо как хорош:

Футболисты какого же высочайшего уровня играли в УПЛ.