Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира, победив Фламенго

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Клубный чемпионат мира. Финал.
«Ливерпуль» – «Фламенго» – 1:0
Роберто Фирмино (99).
Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112).
Роберто Фирмино (99).
Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112).
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 120+1).
«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау (Орландо Беррио, 120), Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.
Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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