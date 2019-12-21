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Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира, победив Фламенго

Единственный гол в матче был забит в дополнительное время

  • 21.12.2019 22:22
  • 1575 просмотров
  • 3 комментария
Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира, победив Фламенго
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Отчет о матче ожидайте позже...
 

Клубный чемпионат мира. Финал.
 
«Ливерпуль» – «Фламенго» – 1:0

 Роберто Фирмино (99).

 Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112).
 
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 120+1).
 
«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау (Орландо Беррио, 120), Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.
 
Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).
 
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    scouser
    online
    scouser, 21.12.2019 22:38
    0
    YNWA!!!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 22:27
    +1
    Чуда не случилось. Ливерпуль победил. Поздравления Клоппу и команде.
    Ссылка
    Dio Gen
    online
      Dio Gen, 21.12.2019 22:26
    0
    Важка, але заслужена перемога! YNWA!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 21.12.2019 22:27
    +1
    Чуда не случилось. Ливерпуль победил. Поздравления Клоппу и команде.
    Ссылка
    scouser
    online
    scouser, 21.12.2019 22:38
    0
    YNWA!!!
    Ссылка
    Dio Gen
    online
      Dio Gen, 21.12.2019 22:26
    0
    Важка, але заслужена перемога! YNWA!
    Ссылка
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