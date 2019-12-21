Клубный чемпионат мира. Финал.
«Ливерпуль» – «Фламенго» – 1:0
Роберто Фирмино (99).
Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112).
Роберто Фирмино (99).
Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112).
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 120+1).
Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.
«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау (Орландо Беррио, 120), Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.
Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.
Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).
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Наши оценки:
Запасные «Ливерпуля»: Лаллана - 6,5; Милнер, Ориги, Шакири - б/о.
Запасные «Фламенго»: Линкольн, Беррио, Витиньо, Диего - б/о.
120+2 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
120+1 мин. А Клопп меняет Салаха на Шакири.
120 мин. Вместо Арау вышел Беррио.
119 мин. Момент! После прострела справа Линкольн бил в касание без помех - выше ворот!
117 мин. Ливерпуль разыграл угловой справа.
115 мин. Вот это момент! Александер-Арнольд со штрафного пробил под дальнюю штангу - кипер потянул, а защитник подстраховал!
112 мин. Диего заработал горчичник за фол на фланге.
111 мин. Габриэл прострелил слева - вратарь накрыл мяч.
108 мин. Опасно! Габриэл бил с лёта из пределов штрафной - мимо ближней штанги!
106 мин. ЧЕТВЕРТЫЙ ТАЙМ НАЧАТ!
106 мин. Ориги продолжит игру вместо Фирмино.
120+2 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
120+1 мин. А Клопп меняет Салаха на Шакири.
120 мин. Вместо Арау вышел Беррио.
119 мин. Момент! После прострела справа Линкольн бил в касание без помех - выше ворот!
117 мин. Ливерпуль разыграл угловой справа.
115 мин. Вот это момент! Александер-Арнольд со штрафного пробил под дальнюю штангу - кипер потянул, а защитник подстраховал!
112 мин. Диего заработал горчичник за фол на фланге.
111 мин. Габриэл прострелил слева - вратарь накрыл мяч.
108 мин. Опасно! Габриэл бил с лёта из пределов штрафной - мимо ближней штанги!
106 мин. ЧЕТВЕРТЫЙ ТАЙМ НАЧАТ!
106 мин. Ориги продолжит игру вместо Фирмино.
105 мин. ТРЕТИЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
105 мин. Милнер заработал желтую.
102 мин. Вместо Жерсона вышел Линкольн.
100 мин. И тут же Клопп меняет Кейта на Милнера.
100 мин. За снятую футболку Фирмино получил горчичник!
99 мин. ГООООООООЛ! Мане получил мяч в штрафной и в падении отдал пас на свободное место. А туда примчался Фирмино, на замахе убрал защитника и вратаря - и поразил ворота!
96 мин. Прострел бразильцев слева - ван Дейк выбил мяч головой. Фламенго разыграл угловой слева.
94 мин. Габриэла унесли на носилках, но он наверняка вернется на поле.
93 мин. Габриэлу оказвают помощь: ногу свело.
91 мин. ТРЕТИЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
90+9 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
90+7 мин. Команды уже мысленно в овертайме.
90+4 мин. А вот так! Просмотр видеоповтора показал, что пенальти не было. И желтая отменена!
90+1 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мане выскочил один на один, но Рафинья сбил соперника практически на линии ворот!
90 мин. Витиньо сорвал атаку в середине поля, сбив убегавшего соперника.
89 мин. Тянут время бразильцы. Они надеются на пенальти?
87 мин. Угловой европейцев справа, ван Дейк пробил головой - неточно.
86 мин. Моментище! Хендерсон с ходу влупил в ближнюю девятку - кипер тянет, но ему опять нужна помощь врачей.
85 мин. Вратарю Фламенго оказывают помощь - ногу свело.
82 мин. Вместо Рибейро игру продолжит Диего.
81 мин. Салах пошел прямой ногой в соперника.
79 мин. Первый угловой Ливерпуля. Александер-Арнольд подал справа, ван Дейк пробил головой - намного выше ворот.
77 мин. Витиньо меняет де Арраскаету.
76 мин. Салах забил гол, но из метрового офсайда)
75 мин. Вместо Алекса вышел Лаллана.
73 мин. Окслейд-Чемберлен в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с соперником. Англичанина уносят с поля на носилках!
72 мин. Угловой Фламенго слева - защитник выбил мяч головой.
69 мин. Кррррррасиво! Навес бразильцев слева, Габриэл пробил в падении через себя в ближний угол - Алиссон в прыжке накрыл мяч!
67 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
66 мин. Габриэл бил в касание после паса слева - рикошет и угловой.
63 мин. Филипе Луис неудачно приземлился на спину. Ему оказывают помощь. Ничего серьезного.
61 мин. Теперь игрок Фламенго оказался в положении вне игры.
59 мин. Салах забежал в офсайд.
58 мин. Рафинья на газоне в своей штрафной. Ему оказывают помощь - впрочем, ничего серьезного.
57 мин. Фирмино в офсайде.
54 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
53 мин. Опасно! Габриэл пробил - над перекладиной. Тут же игроки Фламенго перехватили мяч , снова он же бил в дальний угол - Алиссон тянет!
50 мин. Салах! После прострела справа пробил в касание из-под защитника - рядом с ближней штангой!
47 мин. Моментище! Фирмино получил мяч в штрафной, убрал защитника, положил корпус и пробил - в ШТАНГУ!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Мане повелся на провокацию Рафиньи! И свалил того на половине поля поля Фламенго борцовским приемом!
44 мин. Алиссон сыграл за пределами штрафной, прерывая выход один на один.
43 мин. Ван Дейк неплохо забросил в штрафную - мяч оказался у вратаря.
40 мин. Навес Ливерпуля со штрафного слева - ван Дейк фолит в чужой штрафной.
39 мин. Мане грубо сбили на фланге. Но судья по-прежнему ограничивается устными внушениями.
36 мин. Фламенго разыграл угловой справа.
33 мин. Удивительно: практически все полевые игроки - на половине поля Ливерпуля. Красные отбиваются.
32 мин. Хендерсон в центральном круге скосил соперника. Но арбитр пока лоялен к футболистам. Только воспитательные беседы.
30 мин. Приуныли фаны Ливерпуля, слышны только песни болельщиков Фламенго.
27 мин. Фламенго разыграл угловой слева.
26 мин. Ухххх! Мари выдал шикарный пас в штрафную, Бруну Энрике пробил - Гомес успел заблокировать!
24 мин. Бруно Энрике забежал в офсайд.
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:20%, фолят чаще европейцы - 3:2.
21 мин. Опасный прострел Бруно Энрике справа - партнеры не поверили и не пошли на мяч, и тот рикошетом от защитника вылетел из штрафной.
18 мин. А вот и огрызнулись южноамериканцы, но два удара подряд приняли на себя защитники.
17 мин. Заброс в штрафную Фламенго: вратарь опередил Салаха и поймал мяч.
14 мин. Бразильцы отодвинули игру в середину поля.
11 мин. Пауза в игре - Алвесу нужно завязать шнурки.
10 мин. Мане опасно для соперника сыграл на фланге. Арбитр сделал футболисту устное замечание.
9 мин. Нервничают игроки бразильской команды, пока Ливерпуль выглядит очень солидно.
6 мин. Эхххх! Александер-Арнольд с ходу нанес пушечный удар - рядом с дальней штангой!
5 мин. Какой шанс! Салах ворвался в штрафную и откатил назад. Набежавший Кейта бил без помех в касание - над перекладиной!
3 мин. Де Арраскаета с ходу пробил из-за пределов штрафной - мимо.
1 мин. Момент! Фирмино выскочил один на один, но метров с девяти пробил выше ворот!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Ливерпуль - в красном, Фламенго - в белом.
Фаны Фламенго:
Ливерпуль на разминке:
Вот так выглядит стадион:
В субботу, 21-го декабря, состоится финальная встреча клубного чемпионата мира, в которой сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Матч пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «Халифа Интернейшнл», начало – в 19:30 по киевскому времени.
Матч станет повторением финала Межконтинентального кубка-1981. Тогда со счетом 3:0 победу одержал «Фламенго». Однако сейчас «красные» полны решимости взять реванш не только за тот разгром, но и за поражение в финале КЧМ-2005 от другого бразильского клуба, «Сан-Паулу». А рядовому болельщику будет просто интересно проследить за противостоянием европейской и южноамериканской футбольных школ.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Фламенго».
Источник — Sport.ua
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Редчайший случай, когда болельщики Ливера в меньшинстве.
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