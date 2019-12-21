Клубный чемпионат мира. Финал.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах (Шердан Шакири, 120+1).

Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.

«Фламенго»: Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау (Орландо Беррио, 120), Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.

Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.

Стадион: «Халифа Интернейшнл» (Доха, Катар).

Милнер заработал желтую.Вместо Жерсона вышел Линкольн.И тут же Клопп меняет Кейта на Милнера.За снятую футболку Фирмино получилМане получил мяч в штрафной и в падении отдал пас на свободное место. А туда примчался Фирмино, на замахе убрал защитника и вратаря - и поразил ворота!Прострел бразильцев слева - ван Дейк выбил мяч головой. Фламенго разыграл угловой слева.Габриэла унесли на носилках, но он наверняка вернется на поле.Габриэлу оказвают помощь: ногу свело.Команды уже мысленно в овертайме.Просмотр видеоповтора показал, что пенальти не было. И желтая отменена!Мане выскочил один на один, но Рафинья сбил соперника практически на линии ворот!Витиньо сорвал атаку в середине поля, сбив убегавшего соперника.Тянут время бразильцы. Они надеются на пенальти?Угловой европейцев справа, ван Дейк пробил головой - неточно.Хендерсон с ходу влупил в ближнюю девятку - кипер тянет, но ему опять нужна помощь врачей.Вратарю Фламенго оказывают помощь - ногу свело.Вместо Рибейро игру продолжит Диего.Салах пошел прямой ногой в соперника.Первый угловой Ливерпуля. Александер-Арнольд подал справа, ван Дейк пробил головой - намного выше ворот.Витиньо меняет де Арраскаету.Салах забил гол, но из метрового офсайда)Вместо Алекса вышел Лаллана.Окслейд-Чемберлен в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с соперником. Англичанина уносят с поля на носилках!Угловой Фламенго слева - защитник выбил мяч головой.Навес бразильцев слева, Габриэл пробил в падении через себя в ближний угол - Алиссон в прыжке накрыл мяч!Фламенго разыграл угловой слева.Габриэл бил в касание после паса слева - рикошет и угловой.Филипе Луис неудачно приземлился на спину. Ему оказывают помощь. Ничего серьезного.Теперь игрок Фламенго оказался в положении вне игры.Салах забежал в офсайд.Рафинья на газоне в своей штрафной. Ему оказывают помощь - впрочем, ничего серьезного.Фирмино в офсайде.Фламенго разыграл угловой слева.Габриэл пробил - над перекладиной. Тут же игроки Фламенго перехватили мяч , снова он же бил в дальний угол - Алиссон тянет!После прострела справа пробил в касание из-под защитника - рядом с ближней штангой!Фирмино получил мяч в штрафной, убрал защитника, положил корпус и пробил - вМане повелся на провокацию Рафиньи! И свалил того на половине поля поля Фламенго борцовским приемом!Алиссон сыграл за пределами штрафной, прерывая выход один на один.Ван Дейк неплохо забросил в штрафную - мяч оказался у вратаря.Навес Ливерпуля со штрафного слева - ван Дейк фолит в чужой штрафной.Мане грубо сбили на фланге. Но судья по-прежнему ограничивается устными внушениями.Фламенго разыграл угловой справа.Удивительно: практически все полевые игроки - на половине поля Ливерпуля. Красные отбиваются.Хендерсон в центральном круге скосил соперника. Но арбитр пока лоялен к футболистам. Только воспитательные беседы.Приуныли фаны Ливерпуля, слышны только песни болельщиков Фламенго.Фламенго разыграл угловой слева.Мари выдал шикарный пас в штрафную, Бруну Энрике пробил - Гомес успел заблокировать!Бруно Энрике забежал в офсайд.Половина тайма позади. Владение мячом - 50:20%, фолят чаще европейцы - 3:2.Опасный прострел Бруно Энрике справа - партнеры не поверили и не пошли на мяч, и тот рикошетом от защитника вылетел из штрафной.А вот и огрызнулись южноамериканцы, но два удара подряд приняли на себя защитники.Заброс в штрафную Фламенго: вратарь опередил Салаха и поймал мяч.Бразильцы отодвинули игру в середину поля.Пауза в игре - Алвесу нужно завязать шнурки.Мане опасно для соперника сыграл на фланге. Арбитр сделал футболисту устное замечание.Нервничают игроки бразильской команды, пока Ливерпуль выглядит очень солидно.Александер-Арнольд с ходу нанес пушечный удар - рядом с дальней штангой!Салах ворвался в штрафную и откатил назад. Набежавший Кейта бил без помех в касание - над перекладиной!Де Арраскаета с ходу пробил из-за пределов штрафной - мимо.Фирмино выскочил один на один, но метров с девяти пробил выше ворот!Ливерпуль - в красном, Фламенго - в белом.Фаны Фламенго:Ливерпуль на разминке:Вот так выглядит стадион: