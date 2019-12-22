Малиновский помог Аталанте разгромить Милан

В 17-м туре итальянской Серии А «Аталанта», в составе которой всю игру провел Руслан Малиновский, разгромила «Милан» со счетом 5:0. «Красно-черные» провели худший матч сезона, не доставив никаких проблем хозяевам поля.

Уже в начале встречи гол-красавец после сольного прохода забил Гомес. Во второй половине игры Пашалич, Иличич (дважды) и Муриэль (после великолепного паса Малиновского метров на сорок) довели дело до логичного разгрома, забив еще четыре мяча в ворота Доннаруммы.

На зимний перерыв «Аталанта» ушла занимая пятое место в турнирной таблице, отставая от «Ромы» на четыре очка. Следующий матч бергамцы проведут 6-го января на своем поле против «Пармы».

Итальянская Серия А. 17-й тур

«Аталанта» – «Милан» - 5:0

Гомес (10), Пашалич (61), Иличич (63, 71), Муриэль (83)

Кастань (47), де Рон (56), Кесси (77) - Мусаккио (37), Сусо (43), Романьоли (70)

«Аталанта»: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Кастань, де Рон, Малиновский, Госенс (Хатебур, 87) - Пашалич, Гомес (Фройлер, 87), Иличич (Муриэль, 80)

«Милан»: А. Доннарумма - Конти, Мусаккио, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) - Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пентек, 64) - Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу

Арбитр: Федерико Ла Пенна

Стадион: «Атлети Адзурри»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА