В 17-м туре итальянской Серии А «Аталанта», в составе которой всю игру провел Руслан Малиновский, разгромила «Милан» со счетом 5:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Аталанта - Милан
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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