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22.12.2019 13:30   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Неудержимая атака хозяев против неплохой обороны гостей

  • 21.12.2019 15:04
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Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Твиттер Аталанты

«Милан» отметил свое 120-летие тихо и скромно, совсем не так, как полагается клубу с мировым именем. К сожалению для болельщиков «россонери», дела команды все так же не ахти. Накануне последнего в нынешнем году тура серии А «Милан» незатейливо расположился в середине турнирной таблицы – на десятом месте.

Впрочем, после того, как команду возглавил Стефано Пиоли, «Милан» немного стабилизировал свою игру. Прежде всего – в защите. Миланцы не проигрывают уже четыре тура подряд, и для нынешней команды это уже хорошо. Правда, больше лестных слов все же нужно адресовать именно защите во главе с Доннаруммой. А вот атака команды все так же хромает. Заметно сдал основной нападающий «россонери» Пионтек. Совсем недавно этого поляка называли наследником Андрея Шевченко, за ним выстраивались в очередь лучшие клубы Англии и Испании, но сегодня от его игры сталась лишь тень. Нечто подобное можно адресовать и Ребичу. В итоге «Милан» за 16 туров смог забить лишь 16 мячей. Для исторического итальянского гранда, главной отличительной чертой которого во все времена была игра в атаке, такой показатель – ничтожно мал. Скорее всего, клуб снова будет выходить на трансферный рынок в поиске забивных и креативных футболистов.

А вот у «Аталанты» с атакой сейчас все в порядке. Бергамаски и в прошлом сезоне забили больше всех в серии А, и в нынешнем лидируют в чемпионате по этому показателю (делят первое место с «Лацио»). Правда, в то же время команда Гасперини много пропускает. На данный момент в пассиве «богини» 25 пропущенных мячей. Для идущей на шестой позиции команды это все же много. К примеру, у того же «Милана» пропущено «лишь» 19 голов.

Не в последнюю очередь рваную игру бергамасков в обороне, да и отсутствие стабильности в результатах, можно напрямую связать с участием команды в Лиге чемпионов. Для провинциального коллектива, коим все еще остается «Аталанта», распыление внимания на два разных турнира – это большое потрясение. К примеру, после победы в Харькове над «Шахтером» и исторического выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Аталанта» уступила «Болонье» - 1:2. Единственный гол бергамасков на счету нашего Малиновского. Кстати, Руслан забивал в двух подряд турах серии А.

Однако, благополучно завершив свои дела в Лиге чемпионов, «Аталанта», по прогнозам итальянских аналитиков, должна заметно прибавить и на внутренней арене. И именно в игре с «Миланом». По всеобщему убеждению, шансов не проиграть в Бергамо у «Милана» совсем немного. В первую очередь потому, что уж слишком мощной видится атакующее звено бронзового призера минувшего чемпионата Италии.

Из кадровых потерь – знакомые все лица. По-прежнему не помощник «Аталанте» основной форвард команды Сапата: колумбиец травмирован. В лазарете «Милана» - защитник Дуарте, а Эрнандес и Пакета – дисквалифицированы. 

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини, Джимшити, Толои, Кастань, Паломино, Госенс, Фройлер, Гомес, де Рон, Малиновский, Муриэль.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Чалханоглу, Беннасер, Бонавентура, Кессие, Сусо, Пентек.

22 декабря, воскресенье

«Аталанта» – «Милан» 
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия». 13:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua – 2:1
Арбитр: Федерико Ла Пенна
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Источник — Sport.ua

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