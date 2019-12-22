Итальянская Серия А. 17-й тур

«Аталанта» – «Милан» - 5:0

Гомес (10), Пашалич (61), Иличич (63, 71), Муриэль (83)

Кастань (47), де Рон (56), Кесси (77) - Мусаккио (37), Сусо (43), Романьоли (70)

«Аталанта»: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Кастань, де Рон, Малиновский, Госенс (Хатебур, 87) - Пашалич, Гомес (Фройлер, 87), Иличич (Муриэль, 80)

«Милан»: А. Доннарумма - Конти, Мусаккио, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) - Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пентек, 64) - Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу

Арбитр: Федерико Ла Пенна

Стадион: «Атлети Адзурри»

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Кессье мог забить после подачи углового, но его удар был блокирован.

89 мин. На трибунах и на скамейке запасных уже, похоже, празднуют Рождество.

87 мин. Двойная замена у хозяев. Гомеса и Госенса поменяли Хатебур и Фройлер.

84 мин. Замена в Милане. Вместо Сусо вышел Кастильехо.

83 мин. ГОЛ! Малиновский длинной передачей вывел в прорыв Муриэля, тот пробросил мяч мимо выбежавшего за пределы штрафной голкипера и пробил по пустым воротам.

81 мин. Моментище! Как же не забил Кастань?! Госсенс прострелил на партнера, тот пробивал в пустой угол, Доннарумма отбил мяч, после чего Кастань еще и добивал. но защитник выбил сферу с ленточки.

79 мин. В свое удовольствие играет Аталанта, контролируя мяч на половине соперника.

77 мин. Пентек был на острие атаки, но легко отобрали у него мяч защитники.

75 мин. По-прежнему ничего не могут гости создать в атаке, Кессье забросил мяч в штрафную, где Голлини спокойно забрал сферу в руки.

73 мин. Можно только посочувствовать болельщикам Милана, не может команда с яркой историей так проигрывать в Бергамо.

71 мин. ГОЛ! После розыгрыша штрафного Иличич забил гол-красавец, из-за пределов штрафной вырезав мяч в дальнюю от голкипера девятку!

70 мин Романьоли прихватил Кастаня за плечо на фланге.

68 мин. На удивление беспомощен сегодня Милан, счет мог быть и крупнее, ожидаем еще гола и от Малиновского.

66 мин. Счет вполне логичен, сегодня Милан не доставил пока никаких проблем Аталанте, вряд ли выход Пентека существенно поможет гостям.

64 мин. Замена в Милане. Вместо Бонавентуры вышел Пентек.

63 мин. ГОЛ! В контратаке Иличич ворвался в штрафную, легко разобрался с Конти и неотразимо пробил в дальний угол.

61 мин. ГОЛ! Госенс слева ворвался в штрафную, финтом обыграл соперника и пробил по воротам, Пашаличу удалось немного изменить направление полета, после чего сфера влетела в нижний угол.

60 мин. И вновь неплохо прострелил Малиновский, Доннарумма неудачно отбил мяч перед собой, но подбор остался за Миланом.

59 мин. Опасно! Малиновский здорово сыграл, прострелив вдоль линии вратарской, но Кастань и Иличич помешали друг другу нанести удар.

58 мин. Не скажешь. что не стараются игроки Милана, но за счет чего они могут сегодня забить мы пока не видим.

56 мин. Де Рон в центре поля прихватил Беннасера.

54 мин. Продолжаются непонятные действия Милана в атаке, дальний удар Сусо был очень неточен.

52 мин. Опасно! Малиновский прошел по центру и с правой нерабочей ноги пробил рядом со штангой с линии штрафной.

50 мин. Опасно! Кастань после прострела с левого фланга ударом в касание из района угла вратарской пытался послать мяч в ворота, но промахнулся.

49 мин. Гомес неплохо забросил мяч в штрафную на ход Малиновскому, но Руслана опередил Доннарумма.

47 мин. Кастань при помощи фола пытался сорвать контратаку Милана.

46 мин. И вновь активное начало от хозяев, промчался по флангу Кастань и прострелил в центр штрафной, где первым на мяче был защитник Милана.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

Замена в Милане. Вместо Родригеса вышел Калабрия.

ПЕРЕРЫВ!

44 мин. Неудачно разыграли штрафной хозяева, после навеса мяч покинул пределы поля.

43 мин. Госенс после фола Сусо заработал право на опасный штрафной. Как показал повтор была симуляция со стороны игрока Аталанты, не тому желтую показал рефери.

42 мин. Спокойно справляются защитники Аталанты с атаками Милана, заблокирован удар Леау с линии штрафной.

41 мин. Опасно! Иличич здорово приложился к мячу с дальней дистанции, но Доннарумма отбил сферу в сторону от ворот.

39 мин. Хорошую комбинацию едва не провели гости, Могли они в два паса пройти оборону соперника, но вышел из ворот Голлини и опередил Леау.

37 мин. Мусаккио отмахнулся от Гомеса и попал сопернику по лицу.

35 мин. Не идут у Милана и дальние удары, Беннсер пробил очень неточно.

33 мин. Видимо, слишком резво начала матч Аталанта и сейчас подсела из-за предложенного ей же темпа. Но гол хозяева забили, значит сделали все правильно.

31 мин. Аталанта, похоже, взяла паузу в атакующих действиях, у Милана ровным счетом ничего не получается впереди, не могут гости провести хотя бы одну опасную атаку.

29 мин. Опасно! Позволили хозяева пробить Родригесу с дальней дистанции, после чего мяч просвистел рядом с ближней от Голлини девятки.

28 мин. Нервничают как Пиоли, так и Гасперини. Оба очень активно ведут себя около боковой линии поля.

26 мин. Упал темп матча по сравнению со стартовыми минутами, отодвинул Милан игру от своей штрафной.

24 мин. Почаще стали гости переходить в атаку, но ничего существенного создать около ворот Голлини не удается.

22 мин. Первую половину тайма Аталанта может занести себе в актив, только вот Малиновский пока не выделяется, хотя и погоды не портит. Лучшим у хозяев пока являются Иличич и Гомес.

20 мин. Растеряны гости, чем пытается воспользоваться Аталанта. Прессингуют хозяева соперника около его штрафной.

18 мин. Опасно! После навеса со штрафного Мусаккио опередил Кастаня и головой пробил рядом со штангой.

17 мин. Разминается уже у Милана Пентек, который заметно сдал по сравнению с предыдущим сезоном, когда он штамповал голы один за вторым.

15 мин. Момент! После пушечного выстрела Пашалича из-за пределов штрафной мяч задел перекладину ворот Милана в районе верхнего угла и покинул пределы поля.

14 мин. Не обращают хозяева внимания на забитый гол и настойчиво идут вперед.

12 мин. Быстро Аталанта материализовала свое преимущество, необходимо теперь Милану играть более активно.

10 мин. ГОЛ! Фантастический гол Гомеса! Получил он мяч на левом фланге, на скорости обыграл Конти и, ворвавшись в штрафную, мощно пробил под перекладину!

9 мин. Сусо в контратаке хорошо накрутил в штрафной хозяев Толоя, но удар у испанца не получился.

7 мин. После опасного прострела Госенса совсем немного не дотягивается до мяча Кастань!

5 мин. В основном левым флангом атакуют хозяева, вновь навесил Иличич, но мяч стал легкой добычей голкипера.

3 мин. Вот и Малиновский попытался пробить с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги Руслана.

2 мин. Мощно начала Аталанта, после навеса Иличича хозяева заработали право на угловой.

1 мин. Опасно! В первой же атаке хозяев Иличич здорово пробил из-за пределов штрафной, но Доннарумма отбил мяч, летящий в дальний угол.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 22-го декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 13.30 по киевскому времени.

«Аталанта» практически в безнадежной ситуации, после трех поражений подряд, сумела выйти из группы в Лиге чемпионов, однако в чемпионате потерпела неудачу, на минувших выходных уступив в гостях «Болонье». Бергамцы упустили шанс вполтную приблизиться к четвертому месту, отрыв от которого сейчас составляет четыре очка. В воскресенье команде Руслана Малиновского предстоит провести еще один непростой поединок. «Милан» набрал неплохую форму, впервые с начала сезона выдав четырехматчевую беспроигрышную серию, причем две последние игры в гостях выиграл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Милан».