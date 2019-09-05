Еліна Світоліна – Серена Вільямс. Прогноз і анонс півфіналу US Open

В ніч з четверга на п'ятницю найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) побореться за вихід у фінал відкритого чемпіонату США з тенісу.
Матч 1/2 фіналу проти американки Серени Вільямс (№8 WTA) відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Артура Еша. Час початку поєдинку - 02:00 за Києвом. Винагорода за перемогу в матчі становить 520 рейтингових очок і $ 940,000 призових на додаток до 780 очок і $ 960,000, які вже зароблені.
Для Світоліної це буде дебютний пів фінал на кортах Нью Йорка і другий – на турнірах серії Grand Slam (перший був на недавньому Вімблдоні). Для Серени цей пів фінал стане 13-м на домашньому мейджорі (9-3) і 38-м на усіх Шоломах разом узятих (32-5). Як бачимо, здолати легендарну американку за крок до фіналу вдавалося одиницям, але найчастіше це траплялося саме в США.
Суперниця
Серена Вільямс не потребує додаткового представлення. Її знають навіть ті, хто жодного разу не дивився тенісні матчі. Але Серена до народження доньки і після – все ж трохи різні тенісистки. Після річної перерви і важких пологів Вільямс-молодша повернулася в статусі колишньої зірки на Ролан Гаррос-2018, де не тільки шокувала всіх вбранням в стилі «жінки-кішки», але і зробила заявку на майбутні перемоги. Рухалася вона важко, але виграла 3 матчі. На наступних двох мейджорах американка вже грала у фіналах (поразки від Анжелік Кербер і Наомі Осаки).
Якщо не враховувати грунтовий мейджор, де потужність Серени не дає настільки великої переваги над опоненткою, майбутня суперниця Світоліної в новітній частині своєї кар'єри не змогла вийти тільки у фінал Australian Open-2019. Той матч проти Кароліни Плішкової вона запам'ятає на все життя: футфол на своєму матчболі, травма і зупинка в 1/4 фіналу. А перед тим ще ж був епічний фінал з Осакою в Нью-Йорку, з «коучінгом» від Муратоглу, розбитими ракетками, звинуваченнями в бік судді Карлоса Рамоса у всіх смертних гріхах і висловом «яжмать», який ще довго згадуватимуть Серені.
Jimmie48 Photography. Серена Вільямс
Але все це лірика, Вільямс усе це вже пройшла, знову вийшла на пік форми і в Північній Америці виграла всі матчі, крім фіналу в Торонто проти Андреєску, де довелось знятися вже після кількох геймів через травму спини. До речі, цьогоріч в півфіналах US Open зіграють чотири останні переможниці турніру в Торонто (Серена-2013, Бенчіч-2015, Світоліна-2017 і Андреєску-2019).
Нагадаємо, що останню заслужену перемогу над Вільямс-молодшою здобула Сімона Халеп в фіналі Вімблдону, зробивши всього 3 невимушених помилки за 14 геймів. Чи може Світоліна повторити щось подібне і так літати по корту – сказати важко, але є як мінімум приклад, на який потрібно рівнятися.
Шлях на турнірі
Щодо суперниць на турнірі, то більш небезпечні вони були в українки. Серені дісталася лише одна тенісистка з топ-20 (Ван Цян), яка за результатами сезону поки йде на 29-му місці і до того ні разу не заходила так далеко на ТВШ. А от Світоліна в п'яти матчах здолала трьох американок і може стати всього четвертою тенісисткою в історії, яка обіграє на US Open обох сестер Вільямс. Попереднього разу це вдавалося Плішковій в 2016 році.
|Стадія
|Світоліна
|С. Вільямс
|1-е коло
|Осігве (6-1 7-5) №109 WTA
|Шарапова (6-1 6-1) №87 WTA
|2-е коло
|В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA
|Макнеллі (5-7 6-3 6-1) №121 WTA
|3-є коло
|Ястремська (6-2 6-0) №32 WTA
|Мухова (6-3 6-2) №44 WTA
|4-е коло
|Кіз (7-5 6-4) №9 WTA
|Мартич (6-3 6-4) №22 WTA
|1/4 финалу
|Конта (6-4 6-4) №16 WTA
|Ван Цян (6-1 6-0) №18 WTA
Статистика на турнірі
|Світоліна
|С. Вільямс
|різниця геймів (% виграних)
|62-33 (65.3)
|65-26 (71.4)
|середній рейтинг суперниць
|43.6
|58.4
|виграно очок на подачі, %
|65.8
|71.2
|ейси/гейм
|0.15
|0.27
|подвійні помилки/гейм
|0.08
|0.19
|% першої подачі
|61.0
|62.8
|виграно очок на першій подачі, %
|72.5
|78.7
|виграно очок на другій подачі, %
|55.3
|59.8
|виграно очок на прийомі, %
|48.0
|51.8
|віннерси/гейм
|0.67
|1.44
|невимушені помилки/гейм
|0.82
|0.92
|реалізація брейкпоінтів, %
|44.0
|56.4
|виходи до сітки/гейм
|0.4
|0.62
|успішні виходи до сітки, %
|65.8
|64.3
Перспективи в рейтингу
Еліна при будь-яких розкладах повертається до топ-3 світового рейтингу. Щоб піднятися на другу позицію – потрібно вигравати титул. Серена збереже місце в топ-10 світової класифікації, максимально вона може піднятися на шосту стрічку в разі перемоги в фінальному поєдинку.
Більш важливою є боротьба в Чемпіонській гонці, за результатами якої вісім найкращих тенісисток сезону будуть відібрані на Підсумковий турнір. Всі півфіналістки наразі мають гарні шанси увійти до цього списку. Фіналістка збільшить їх відсотків до 90-та, про переможницю годі й казати. З великою долею ймовірності, невдахи півфіналів разом з Кікі Бертенс, Наомі Осакою і Петрою Квітовою розіграють 3 останніх путівки в Шеньчжень.
Прогноз
На Відкритому чемпіонаті США Світоліна показує, мабуть, свій найкращий теніс відразу за багатьма параметрами. Вона ще не програла жодної партії, впевнено і потужно подає, не дарує легких очок суперницям і виглядає дуже добре підготовленою психологічно. Зазвичай, опонентки Серени можуть програти ще до матчу, але навряд чи цей варіант пройде в зараз.
Найбільша проблема в тому, що навіть якщо Світоліна проведе свій найкращий матч в житті – вона все може програти. Все буде залежати від Серени, занадто велика різниця в класі, досвіді, потужності і т.д. Також американка добре пам’ятає поразку в останньому очному матчі, а програвати комусь двічі підряд вона дуже не любить.
Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
Але не забуваймо, що Вільямс майже 38 років, ситуація з фіналом в Торонто може повторитися в будь-якому матчі. Очікування рідної публіки також можуть зіграти злий жарт з американкою, не дарма ж 60% всіх поразок Серени в пів фіналах ТВШ відбулися саме в Нью-Йорку.
Будемо дивитися і вболівати, певні шанси у Еліни є, але не потрібно одягати рожеві окуляри. Вільямс – безумовна фаворитка протистояння, перемога Світоліної стане гучною сенсацією і, можливо, головним досягненням в її кар'єрі на даний момент.
Прогноз Sport.ua: перемога Вільямс в двох сетах
Источник — Sport.ua
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