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Еліна Світоліна – Серена Вільямс. Прогноз і анонс півфіналу US Open

Історичний матч проти живої легенди тенісу

  • 05.09.2019 16:00
  • 1351 просмотр
  • 3 комментария
Еліна Світоліна – Серена Вільямс. Прогноз і анонс півфіналу US Open
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
В ніч з четверга на п'ятницю найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) побореться за вихід у фінал відкритого чемпіонату США з тенісу.
 
Матч 1/2 фіналу проти американки Серени Вільямс (№8 WTA) відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Артура Еша. Час початку поєдинку - 02:00 за Києвом. Винагорода за перемогу в матчі становить 520 рейтингових очок і $ 940,000 призових на додаток до 780 очок і $ 960,000, які вже зароблені.
 
Для Світоліної це буде дебютний пів фінал на кортах Нью Йорка і другий – на турнірах серії Grand Slam (перший був на недавньому Вімблдоні). Для Серени цей пів фінал стане 13-м на домашньому мейджорі (9-3) і 38-м на усіх Шоломах разом узятих (32-5). Як бачимо, здолати легендарну американку за крок до фіналу вдавалося одиницям, але найчастіше це траплялося саме в США.
 
Суперниця
 
Серена Вільямс не потребує додаткового представлення. Її знають навіть ті, хто жодного разу не дивився тенісні матчі. Але Серена до народження доньки і після – все ж трохи різні тенісистки. Після річної перерви і важких пологів Вільямс-молодша повернулася в статусі колишньої зірки на Ролан Гаррос-2018, де не тільки шокувала всіх вбранням в стилі «жінки-кішки», але і зробила заявку на майбутні перемоги. Рухалася вона важко, але виграла 3 матчі. На наступних двох мейджорах американка вже грала у фіналах (поразки від Анжелік Кербер і Наомі Осаки). 
 
Якщо не враховувати грунтовий мейджор, де потужність Серени не дає настільки великої переваги над опоненткою, майбутня суперниця Світоліної в новітній частині своєї кар'єри не змогла вийти тільки у фінал Australian Open-2019. Той матч проти Кароліни Плішкової вона запам'ятає на все життя: футфол на своєму матчболі, травма і зупинка в 1/4 фіналу. А перед тим ще ж був епічний фінал з Осакою в Нью-Йорку, з «коучінгом» від Муратоглу, розбитими ракетками, звинуваченнями в бік судді Карлоса Рамоса у всіх смертних гріхах і висловом «яжмать», який ще довго згадуватимуть Серені.
 
Jimmie48 Photography. Серена Вільямс
 
Але все це лірика, Вільямс усе це вже пройшла, знову вийшла на пік форми і в Північній Америці виграла всі матчі, крім фіналу в Торонто проти Андреєску, де довелось знятися вже після кількох геймів через травму спини. До речі, цьогоріч в півфіналах US Open зіграють чотири останні переможниці турніру в Торонто (Серена-2013, Бенчіч-2015, Світоліна-2017 і Андреєску-2019).
 
Нагадаємо, що останню заслужену перемогу над Вільямс-молодшою здобула Сімона Халеп в фіналі Вімблдону, зробивши всього 3 невимушених помилки за 14 геймів. Чи може Світоліна повторити щось подібне і так літати по корту – сказати важко, але є як мінімум приклад, на який потрібно рівнятися.
 
Шлях на турнірі
 
Щодо суперниць на турнірі, то більш небезпечні вони були в українки. Серені дісталася лише одна тенісистка з топ-20 (Ван Цян), яка за результатами сезону поки йде на 29-му місці і до того ні разу не заходила так далеко на ТВШ. А от Світоліна в п'яти матчах здолала трьох американок і може стати всього четвертою тенісисткою в історії, яка обіграє на US Open обох сестер Вільямс. Попереднього разу це вдавалося Плішковій в 2016 році.
 
Стадія  Світоліна  С. Вільямс
1-е коло  Осігве (6-1 7-5) №109 WTA  Шарапова (6-1 6-1) №87 WTA
2-е коло  В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA   Макнеллі (5-7 6-3 6-1) №121 WTA
3-є коло  Ястремська  (6-2 6-0) №32 WTA  Мухова (6-3 6-2) №44 WTA
4-е коло  Кіз (7-5 6-4) №9 WTA   Мартич (6-3 6-4) №22 WTA
1/4 финалу  Конта (6-4 6-4) №16 WTA  Ван Цян (6-1 6-0) №18 WTA

Статистика на турнірі

   Світоліна   С. Вільямс
різниця геймів (% виграних) 62-33 (65.3) 65-26 (71.4)
середній рейтинг суперниць 43.6 58.4
виграно очок на подачі, % 65.8 71.2
ейси/гейм 0.15 0.27
подвійні помилки/гейм 0.08 0.19
% першої подачі 61.0 62.8
виграно очок на першій подачі, % 72.5 78.7
виграно очок на другій подачі, % 55.3 59.8
виграно очок на прийомі, % 48.0 51.8
віннерси/гейм 0.67 1.44
невимушені помилки/гейм 0.82 0.92
реалізація брейкпоінтів, % 44.0 56.4
виходи до сітки/гейм 0.4 0.62
успішні виходи до сітки, % 65.8 64.3
 
Перспективи в рейтингу
 
Еліна при будь-яких розкладах повертається до топ-3 світового рейтингу. Щоб піднятися на другу позицію – потрібно вигравати титул. Серена збереже місце в топ-10 світової класифікації, максимально вона може піднятися на шосту стрічку в разі перемоги в фінальному поєдинку. 
 
Більш важливою є боротьба в Чемпіонській гонці, за результатами якої вісім найкращих тенісисток сезону будуть відібрані на Підсумковий турнір. Всі півфіналістки наразі мають гарні шанси увійти до цього списку. Фіналістка збільшить їх відсотків до 90-та, про переможницю годі й казати. З великою долею ймовірності, невдахи півфіналів разом з Кікі Бертенс, Наомі Осакою і Петрою Квітовою розіграють 3 останніх путівки в Шеньчжень.
 
Прогноз
 
На Відкритому чемпіонаті США Світоліна показує, мабуть, свій найкращий теніс відразу за багатьма параметрами. Вона ще не програла жодної партії, впевнено і потужно подає, не дарує легких очок суперницям і виглядає дуже добре підготовленою психологічно. Зазвичай, опонентки Серени можуть програти ще до матчу, але навряд чи цей варіант пройде в зараз.
 
Найбільша проблема в тому, що навіть якщо Світоліна проведе свій найкращий матч в житті – вона все може програти. Все буде залежати від Серени, занадто велика різниця в класі, досвіді, потужності і т.д. Також американка добре пам’ятає поразку в останньому очному матчі, а програвати комусь двічі підряд вона дуже не любить.
 
Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
 
Але не забуваймо, що Вільямс майже 38 років, ситуація з фіналом в Торонто може повторитися в будь-якому матчі. Очікування рідної публіки також можуть зіграти злий жарт з американкою, не дарма ж 60% всіх поразок Серени в пів фіналах ТВШ відбулися саме в Нью-Йорку. 
 
Будемо дивитися і вболівати, певні шанси у Еліни є, але не потрібно одягати рожеві окуляри. Вільямс – безумовна фаворитка протистояння, перемога Світоліної стане гучною сенсацією і, можливо, головним досягненням в її кар'єрі на даний момент.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Вільямс в двох сетах
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    fut61fan
      fut61fan, 05.09.2019 16:45
    0
    Цю темну корову Елінка видоїть.Всі вболіваємо і надіємось.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.09.2019 16:36
    +1
    Тенісні прогнози на спорт.юа збуваються вкрай рідко. Може й цього разу помилились?
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    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 05.09.2019 16:10
    +5
    Выиграет - отлично, умничка. Проиграет - ничего страшного не произойдет. Держим кулочки всей страной. Ты наша гордость!
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 05.09.2019 16:10
    +5
    Выиграет - отлично, умничка. Проиграет - ничего страшного не произойдет. Держим кулочки всей страной. Ты наша гордость!
    Ссылка
    vital
      vital, 05.09.2019 16:36
    +1
    Тенісні прогнози на спорт.юа збуваються вкрай рідко. Може й цього разу помилились?
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 05.09.2019 16:45
    0
    Цю темну корову Елінка видоїть.Всі вболіваємо і надіємось.
    Ссылка
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