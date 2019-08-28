US Open. Свитолина второй раз за год обыграла Винус Уильямс

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла второй матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
В поединке второго круга украинка в двух сетах обыграла легендарную американку Винус Уильямс (№52 WTA).
US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4
В третьем круге Элина сразится против Даяны Ястремской (№32 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA).
Источник — Sport.ua
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Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
Але в цілому непогано. Побачимо після дощика у четвер, чи станеться нарешті українське дербі.
Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
Але в цілому непогано. Побачимо після дощика у четвер, чи станеться нарешті українське дербі.
Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
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