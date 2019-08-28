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US Open. Свитолина второй раз за год обыграла Винус Уильямс

Лучшая украинская теннисистка выбила двукратную победительницу турнира

  • 28.08.2019 23:15
  • 2915 просмотров
  • 16 комментариев
US Open. Свитолина второй раз за год обыграла Винус Уильямс
© US Open. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла второй матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
В поединке второго круга украинка в двух сетах обыграла легендарную американку Винус Уильямс (№52 WTA). 
 
US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4
 
В третьем круге Элина сразится против Даяны Ястремской (№32 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 28.08.2019 23:29
    0
    Впевнений, що якісь з цих моментів ввійдуть в топ-кращих ударів US Open. Можливо, матч претендуватиме і на найбільш видовишний. Подивимось, що буде далі. Але зараз, молодець!
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    Sashamar
    Sashamar, 28.08.2019 23:27
    -1
    Емоції зашкалюють, але найперше (крім результату, звичайно): це був зразковий з токи зору естетики матч. Помилок у Еліни забагато - так. Але ж яке задоволення від гри обох, коли бачиш, що обидві грають головою, а не просто лупцюють по кутах. Шкода, що Вінус от-от піде.
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    captain2009
      captain2009, 28.08.2019 23:27
    0
    Концовка вышла на загляденье - борьба характеров! Дай бог каждому почти в 40 лет так играть, как Винус. Действительно, живая легенда. Элина справилась, идет дальше, и это главное! Не согласен с теми, кто говорит, что у Элины нет игры. Сегодня ее практически не за что упрекнуть, разве что важные мячи надо сразу реализовывать, а не доводить до качелей. А так сыграла в свой теннис, даже поддавливала Винус и, когда можно было, старалась играть активно. Ждем Даяну и украинское дерби в 3м круге. Лично я буду в нем за Элину, так как ей важнее набрать очки для итогового. Надеюсь на прекрасный теннис с нашими девушками.
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    firstromario
      firstromario, 28.08.2019 23:27
    +2
    якраз той третій гейм де стало 3-0 і було найбільше критики був вирішальним. Хоть світоліна його програла але поганяла віллямс там добре.
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    VITASS
      VITASS, 28.08.2019 23:25
    +2
    это уже мастерство. улыбка на лице после промаха в 15-ти минутном гейме. Эля была сегодня уверена в себе. да и я не переживал. видно что может еще прибавить
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.08.2019 23:24
    0
    Капитан Врунгель, 28.08.2019 23:18
    Молодец, Лялька!
    Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
    Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
    якраз сьогодні в неї не було особливих шансів на сет болах. придертися особливо нема до чого. просто по ту сторону сітки грала наддосвідчена тенісистка високого рівня
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 23:23
    +1
    Хороший матч вийшов. Трохи забагато помилок, але швидкості були дуже високі. І Еліна не поступалася потужній суперниці. Вдавалося навіть приймати подачі в корпус під 190 км/год. Своя подача летіла нормально. Кілька неймовірних м'ячів у захисті було виграно у фірмовому стилі. Головне - вдавалося тримати Вінус за задньою лінією, не давати їй входити у корт. Мінус - у продовженні старої хвороби помилок на вже майже виграних м'ячах.
    Але в цілому непогано. Побачимо після дощика у четвер, чи станеться нарешті українське дербі.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 23:23
    +2
    Мне сегодня игра понравилась. Спасибо Элине, но спасибо и Винус. Ведь играют две теннисистки.
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    Lazio
    online
    Lazio, 28.08.2019 23:22
    -1
    Lazio, 28.08.2019 23:22
    Турбо режим???? Це зось нове
    Щось...
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    Lazio
    online
    Lazio, 28.08.2019 23:22
    -1
    Александр Черепанов, 28.08.2019 23:19
    Абсолютно заслуженная и уверенная победа Элины!!! И это пусть еще Винус скажет спасибо, что Свитолина не включала турбо-режим Счет мог быть гораздо более разгромным Но, с самого начала и до конца, даже после 0-3 и нереализованных 5 матчболов, не покидала уверенность в победе Элины, притом 2-0
    Турбо режим???? Це зось нове
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.08.2019 23:21
    +3
    Молодец Элина сделала хорошо работу, ну и Винус уважуха!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 28.08.2019 23:19
    +4
    Абсолютно заслуженная и уверенная победа Элины!!! И это пусть еще Винус скажет спасибо, что Свитолина не включала турбо-режим Счет мог быть гораздо более разгромным Но, с самого начала и до конца, даже после 0-3 и нереализованных 5 матчболов, не покидала уверенность в победе Элины, притом 2-0
    Ссылка
    aka_MIK
      aka_MIK, 28.08.2019 23:19
    +4
    Красотка! Тяжело конечно играть когда все болельщики против тебя
    Ссылка
    Капитан Врунгель
    online
      Капитан Врунгель, 28.08.2019 23:18
    0
    Молодец, Лялька!
    Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
    Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
    Ссылка
    Nikita2012vip
      Nikita2012vip, 28.08.2019 23:18
    +2
    Умница!!!
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    fut61fan
      fut61fan, 28.08.2019 23:18
    +3
    Ну стійка баба попалась.Еліна БРАВО!!!!!
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 28.08.2019 23:19
    +4
    Абсолютно заслуженная и уверенная победа Элины!!! И это пусть еще Винус скажет спасибо, что Свитолина не включала турбо-режим Счет мог быть гораздо более разгромным Но, с самого начала и до конца, даже после 0-3 и нереализованных 5 матчболов, не покидала уверенность в победе Элины, притом 2-0
    Ссылка
    aka_MIK
      aka_MIK, 28.08.2019 23:19
    +4
    Красотка! Тяжело конечно играть когда все болельщики против тебя
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.08.2019 23:21
    +3
    Молодец Элина сделала хорошо работу, ну и Винус уважуха!
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 28.08.2019 23:18
    +3
    Ну стійка баба попалась.Еліна БРАВО!!!!!
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 28.08.2019 23:27
    +2
    якраз той третій гейм де стало 3-0 і було найбільше критики був вирішальним. Хоть світоліна його програла але поганяла віллямс там добре.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 28.08.2019 23:25
    +2
    это уже мастерство. улыбка на лице после промаха в 15-ти минутном гейме. Эля была сегодня уверена в себе. да и я не переживал. видно что может еще прибавить
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2019 23:23
    +2
    Мне сегодня игра понравилась. Спасибо Элине, но спасибо и Винус. Ведь играют две теннисистки.
    Ссылка
    Nikita2012vip
      Nikita2012vip, 28.08.2019 23:18
    +2
    Умница!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2019 23:23
    +1
    Хороший матч вийшов. Трохи забагато помилок, але швидкості були дуже високі. І Еліна не поступалася потужній суперниці. Вдавалося навіть приймати подачі в корпус під 190 км/год. Своя подача летіла нормально. Кілька неймовірних м'ячів у захисті було виграно у фірмовому стилі. Головне - вдавалося тримати Вінус за задньою лінією, не давати їй входити у корт. Мінус - у продовженні старої хвороби помилок на вже майже виграних м'ячах.
    Але в цілому непогано. Побачимо після дощика у четвер, чи станеться нарешті українське дербі.
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 28.08.2019 23:29
    0
    Впевнений, що якісь з цих моментів ввійдуть в топ-кращих ударів US Open. Можливо, матч претендуватиме і на найбільш видовишний. Подивимось, що буде далі. Але зараз, молодець!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 28.08.2019 23:27
    0
    Концовка вышла на загляденье - борьба характеров! Дай бог каждому почти в 40 лет так играть, как Винус. Действительно, живая легенда. Элина справилась, идет дальше, и это главное! Не согласен с теми, кто говорит, что у Элины нет игры. Сегодня ее практически не за что упрекнуть, разве что важные мячи надо сразу реализовывать, а не доводить до качелей. А так сыграла в свой теннис, даже поддавливала Винус и, когда можно было, старалась играть активно. Ждем Даяну и украинское дерби в 3м круге. Лично я буду в нем за Элину, так как ей важнее набрать очки для итогового. Надеюсь на прекрасный теннис с нашими девушками.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.08.2019 23:24
    0
    Капитан Врунгель, 28.08.2019 23:18
    Молодец, Лялька!
    Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
    Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
    якраз сьогодні в неї не було особливих шансів на сет болах. придертися особливо нема до чого. просто по ту сторону сітки грала наддосвідчена тенісистка високого рівня
    Ссылка
    Капитан Врунгель
    online
      Капитан Врунгель, 28.08.2019 23:18
    0
    Молодец, Лялька!
    Но реализация сетболов/матчболов - это просто капец
    Тут не тренер, а психолог толковый нужен.
    Ссылка
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