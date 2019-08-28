US Open. Свитолина второй раз за год обыграла Винус Уильямс

А по игре... У Винкс видно чётко остатки былого класса, но... Уходить нужно вовремя!!! Не пристал...

23:27 — Sashamar

Емоції зашкалюють, але найперше (крім результату, звичайно): це був зразковий з токи зору естетик...

23:27 — captain2009

Концовка вышла на загляденье - борьба характеров! Дай бог каждому почти в 40 лет так играть, как ...

23:27 — firstromario

якраз той третій гейм де стало 3-0 і було найбільше критики був вирішальним. Хоть світоліна його ...

23:25 — VITASS

это уже мастерство. улыбка на лице после промаха в 15-ти минутном гейме. Эля была сегодня уверена...

23:24 — dudigo78

якраз сьогодні в неї не було особливих шансів на сет болах. придертися особливо нема до чого. про...