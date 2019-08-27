US Open. Свитолина стартовала с победы над Осигве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA).
US Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:1, 7:5
Первая партия стала для Осигве своеобразным мастер-классом от Свитолиной. Конечно же, вначале американская тинейджерка немного мандражировала перед родными трибунами и соперницей из первой пятерки, но позже сумела взять себя в руки и показала весьма солидную игру для столь юного возраста. Но это случилось не сразу.
Поначалу Элина брала гейм за геймом, практически не ошибаясь, не отдавала сопернице легких очков – все как в старые добрые времена. Более того, Свитолина активничала на корте, пыталась сама выигрывать мячи, не ожидая ошибки соперницы, и у нее это неплохо получалось. Отдельно стоит отметить и скорость первой подачи, иногда она была близка к показателю в 180 км/ч. Итого, кроме неудачной подачи на сет, ничего негативного вспомнить и не удается.
После почти «Шахтера» с «Мариуполем» в первом сете нас ожидал совсем другой рисунок матча во втором. Осигве раскрепостилась, начала лучше отрабатывать на задней линии, и перманентно давить на Свитолину. У американки начало получаться выигрывать очки со второй подачи (в первой партии было 0 из 8), это позволило набрать дополнительные очки на своих геймах и наконец-то защищать подачи. Более того, американка первой сделала брейк в пятом гейме, воспользовавшись расслабленностью Элины.
Сравняться украинке удалось на четырех, после этого Уитни один раз подавала на сет, но безуспешно. Более высокий класс Элины победил, в концовке она играла уверенно, выигрывая важные очки грамотными активными действиями. Финальный розыгрыш вышел на загляденье.
Хорошая игра и соперница для первого круга, но уже во втором соперница ожидает намного сложнее. Возможно, украинка даже будет андердогом, слишком уж хороша сейчас Уильямс-старшая.
Во втором круге Элина сразится против Винус Уильямс (№52 WTA). Ранее во второй круг вышла Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
Так тримати, Еля!
Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
Так тримати, Еля!
Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
Так тримати, Еля!
Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
Так тримати, Еля!
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