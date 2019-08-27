US Open. Свитолина стартовала с победы над Осигве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA).

US Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:1, 7:5

Первая партия стала для Осигве своеобразным мастер-классом от Свитолиной. Конечно же, вначале американская тинейджерка немного мандражировала перед родными трибунами и соперницей из первой пятерки, но позже сумела взять себя в руки и показала весьма солидную игру для столь юного возраста. Но это случилось не сразу.

Поначалу Элина брала гейм за геймом, практически не ошибаясь, не отдавала сопернице легких очков – все как в старые добрые времена. Более того, Свитолина активничала на корте, пыталась сама выигрывать мячи, не ожидая ошибки соперницы, и у нее это неплохо получалось. Отдельно стоит отметить и скорость первой подачи, иногда она была близка к показателю в 180 км/ч. Итого, кроме неудачной подачи на сет, ничего негативного вспомнить и не удается.

После почти «Шахтера» с «Мариуполем» в первом сете нас ожидал совсем другой рисунок матча во втором. Осигве раскрепостилась, начала лучше отрабатывать на задней линии, и перманентно давить на Свитолину. У американки начало получаться выигрывать очки со второй подачи (в первой партии было 0 из 8), это позволило набрать дополнительные очки на своих геймах и наконец-то защищать подачи. Более того, американка первой сделала брейк в пятом гейме, воспользовавшись расслабленностью Элины.

Сравняться украинке удалось на четырех, после этого Уитни один раз подавала на сет, но безуспешно. Более высокий класс Элины победил, в концовке она играла уверенно, выигрывая важные очки грамотными активными действиями. Финальный розыгрыш вышел на загляденье.

Хорошая игра и соперница для первого круга, но уже во втором соперница ожидает намного сложнее. Возможно, украинка даже будет андердогом, слишком уж хороша сейчас Уильямс-старшая.