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US Open. Свитолина стартовала с победы над Осигве

Лучшая украинская теннисистка разобралась с 17-летней американкой в двух сетах

  • 27.08.2019 01:09
  • 1015 просмотров
  • 6 комментариев
US Open. Свитолина стартовала с победы над Осигве
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA). 
 
US Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:1, 7:5
 
Первая партия стала для Осигве своеобразным мастер-классом от Свитолиной. Конечно же, вначале американская тинейджерка немного мандражировала перед родными трибунами и соперницей из первой пятерки, но позже сумела взять себя в руки и показала весьма солидную игру для столь юного возраста. Но это случилось не сразу.
 
Поначалу Элина брала гейм за геймом, практически не ошибаясь, не отдавала сопернице легких очков – все как в старые добрые времена. Более того, Свитолина активничала на корте, пыталась сама выигрывать мячи, не ожидая ошибки соперницы, и у нее это неплохо получалось. Отдельно стоит отметить и скорость первой подачи, иногда она была близка к показателю в 180 км/ч. Итого, кроме неудачной подачи на сет, ничего негативного вспомнить и не удается.
 
 
После почти «Шахтера» с «Мариуполем» в первом сете нас ожидал совсем другой рисунок матча во втором. Осигве раскрепостилась, начала лучше отрабатывать на задней линии, и перманентно давить на Свитолину. У американки начало получаться выигрывать очки со второй подачи (в первой партии было 0 из 8), это позволило набрать дополнительные очки на своих геймах и наконец-то защищать подачи. Более того, американка первой сделала брейк в пятом гейме, воспользовавшись расслабленностью Элины.
 
Сравняться украинке удалось на четырех, после этого Уитни один раз подавала на сет, но безуспешно. Более высокий класс Элины победил, в концовке она играла уверенно, выигрывая важные очки грамотными активными действиями. Финальный розыгрыш вышел на загляденье. 
 
 
Хорошая игра и соперница для первого круга, но уже во втором соперница ожидает намного сложнее. Возможно, украинка даже будет андердогом, слишком уж хороша сейчас Уильямс-старшая.
 
Во втором круге Элина сразится против Винус Уильямс (№52 WTA). Ранее во второй круг вышла Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 27.08.2019 01:45
    0
    Мені сподобався перший сет від Елі. Сміливо, активно, нав'язуючи свою гру. Розумничка. Мені сподобалась тінейджерка. Так, поки Еля їй не по зубах (сподіваємось, так завжди і буде), але якщо за кілька років дитина додасть - хороша буде спортсменка.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:26
    +3
    Vladdal, 27.08.2019 01:21
    А было непросто? Мы разный теннис смотрели?
    Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
    Коли суперниця на сет подає, простим такий матч точно не назвеш.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 27.08.2019 01:21
    +1
    Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:17
    А я попереджав, що з тінейджеркою може бути непросто) Хороший матч для того, щоб увійти у турнір. Погано, що віддала суперниці аж три брейки. При тому, що подавала Еліна, в цілому, добре. Ніби швидкість подачі на нормальному рівні. Точність би підвищити.
    Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
    А было непросто? Мы разный теннис смотрели?
    Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 27.08.2019 01:19
    +1
    vital, 27.08.2019 01:14
    Еліна на диво якісний матч зіграла, як для старту турніру.
    Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
    Так тримати, Еля!
    Да не было там проблем даже во втором сете. Уровень оппозиции не тот. Где-то расслабилась, что у Эли часто бывает. Но в нужный момент отыграла как надо.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:17
    +2
    А я попереджав, що з тінейджеркою може бути непросто) Хороший матч для того, щоб увійти у турнір. Погано, що віддала суперниці аж три брейки. При тому, що подавала Еліна, в цілому, добре. Ніби швидкість подачі на нормальному рівні. Точність би підвищити.
    Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
    Ссылка
    vital
      vital, 27.08.2019 01:14
    +7
    Еліна на диво якісний матч зіграла, як для старту турніру.
    Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
    Так тримати, Еля!
    Ссылка
    vital
      vital, 27.08.2019 01:14
    +7
    Еліна на диво якісний матч зіграла, як для старту турніру.
    Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
    Так тримати, Еля!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:26
    +3
    Vladdal, 27.08.2019 01:21
    А было непросто? Мы разный теннис смотрели?
    Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
    Коли суперниця на сет подає, простим такий матч точно не назвеш.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:17
    +2
    А я попереджав, що з тінейджеркою може бути непросто) Хороший матч для того, щоб увійти у турнір. Погано, що віддала суперниці аж три брейки. При тому, що подавала Еліна, в цілому, добре. Ніби швидкість подачі на нормальному рівні. Точність би підвищити.
    Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 27.08.2019 01:21
    +1
    Stanislav Matusevych, 27.08.2019 01:17
    А я попереджав, що з тінейджеркою може бути непросто) Хороший матч для того, щоб увійти у турнір. Погано, що віддала суперниці аж три брейки. При тому, що подавала Еліна, в цілому, добре. Ніби швидкість подачі на нормальному рівні. Точність би підвищити.
    Далі Венус, яка просто знищила Чжен Сайсай. Легенда сподівається на домашню лебедину пісню?
    А было непросто? Мы разный теннис смотрели?
    Или просто - это когда соперница в корт не попадает?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 27.08.2019 01:19
    +1
    vital, 27.08.2019 01:14
    Еліна на диво якісний матч зіграла, як для старту турніру.
    Легко і невимушено, хай з проблемами в 2-му сеті, але це події стартового сету трохи підрозслабили Елю.
    Так тримати, Еля!
    Да не было там проблем даже во втором сете. Уровень оппозиции не тот. Где-то расслабилась, что у Эли часто бывает. Но в нужный момент отыграла как надо.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.08.2019 01:45
    0
    Мені сподобався перший сет від Елі. Сміливо, активно, нав'язуючи свою гру. Розумничка. Мені сподобалась тінейджерка. Так, поки Еля їй не по зубах (сподіваємось, так завжди і буде), але якщо за кілька років дитина додасть - хороша буде спортсменка.
    Ссылка
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