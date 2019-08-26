US Open. Ястремская в непростом матче одолела Никулеску

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом круге украинка в трех сетах одолела румынку Монику Никулеску (№105 WTA).

US Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Моника Никулеску (Румыния) – 6:4, 1:6, 6:2

Как и ожидалось, Никулеску стала довольно серьезной соперницей для Даяны в первом круге. Постоянные смены ритма, чередование вращений и другие техничные «штучки» от румынки нередко ставили в тупик 19-летнюю украинку. Ястремская, конечно же, гораздо превосходила соперницу в мощи ударов, но это не всегда давало плоды.

Первую партию можно назвать сетом нереализованных возможностей. Из четырнадцати брейкпоинтов на двоих было реализовано всего три. Единственным плюсом стало то, что два из них были на счету украинки. Также из позитива стоит выделить тот факт, что Даяна не в первый раз вырывает победу в абсолютном равном сете со счета 4:4 или 5:5 (вспоминает матчи против Возняцки и Азаренко). Это очень радует с точки зрения дальнейшей перспективы, да и отсутствие уймы двойных ошибок порадовало глаз. Даяна научилась играть важные розыгрыши, это чудесно.

Также стоит отдельно отметить неуверенную работу линейных, да и со счетом несколько раз были нестыковки. Более эмоциональные теннисистки от этого могут сильно пострадать.

Вторая партия превратилась в какой-то кошмар. После 18 виннерсов в первом сете, украинка во втором сделала всего 4 при огромном количестве невынужденных ошибок (16). Соперница также не показывала ничего запредельного, но Даяна сама отдала эту партию.

Финальный сет вернул хорошее расположение духа. Ястремская брейканула в четвертом гейме, вела матч к победе и еще спустя одну подачу румынки оформила дебютную победу в основной сетке US Open. Да, игра Даяны не была идеальной, но она сделала достаточно для победы над Никулеску. Румынка далеко не топ, сверхусилий для этого не требуется, но свое нужно было еще взять.

В следующем раунде Даяна сразится против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA).