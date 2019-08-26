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US Open. Ястремская в непростом матче одолела Никулеску

Вторая ракетка Украины в трех сетах переиграла 105-ю ракетку мира

  • 26.08.2019 22:18
  • 2688 просмотров
  • 11 комментариев
US Open. Ястремская в непростом матче одолела Никулеску
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В первом круге украинка в трех сетах одолела румынку Монику Никулеску (№105 WTA). 
 
US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Моника Никулеску (Румыния) – 6:4, 1:6, 6:2
 
Как и ожидалось, Никулеску стала довольно серьезной соперницей для Даяны в первом круге. Постоянные смены ритма, чередование вращений и другие техничные «штучки» от румынки нередко ставили в тупик 19-летнюю украинку. Ястремская, конечно же, гораздо превосходила соперницу в мощи ударов, но это не всегда давало плоды.
 
Первую партию можно назвать сетом нереализованных возможностей. Из четырнадцати брейкпоинтов на двоих было реализовано всего три. Единственным плюсом стало то, что два из них были на счету украинки. Также из позитива стоит выделить тот факт, что Даяна не в первый раз вырывает победу в абсолютном равном сете со счета 4:4 или 5:5 (вспоминает матчи против Возняцки и Азаренко). Это очень радует с точки зрения дальнейшей перспективы, да и отсутствие уймы двойных ошибок порадовало глаз. Даяна научилась играть важные розыгрыши, это чудесно.
 
Также стоит отдельно отметить неуверенную работу линейных, да и со счетом несколько раз были нестыковки. Более эмоциональные теннисистки от этого могут сильно пострадать.
 
 
Вторая партия превратилась в какой-то кошмар. После 18 виннерсов в первом сете, украинка во втором сделала всего 4 при огромном количестве невынужденных ошибок (16). Соперница также не показывала ничего запредельного, но Даяна сама отдала эту партию.
 
 
Финальный сет вернул хорошее расположение духа. Ястремская брейканула в четвертом гейме, вела матч к победе и еще спустя одну подачу румынки оформила дебютную победу в основной сетке US Open. Да, игра Даяны не была идеальной, но она сделала достаточно для победы над Никулеску. Румынка далеко не топ, сверхусилий для этого не требуется, но свое нужно было еще взять. 
 
В следующем раунде Даяна сразится против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). 
 
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:39
    0
    M_Ben, 26.08.2019 22:33
    А що зі Стівенс?
    Та просто не в формі. Думала, може, щось пропустила і Кербер після травми, ні?
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 26.08.2019 22:38
    0
    Коли вже Ястремська подорослішає? Другий сет - це суцільна авантюра: скоріше за все це вікове, та пора вже набиратися стабільності, адже клас це перш за все стабільна гра!
    Нестабільна гра - проблема усіх українських спортсменів, бо в нас зневажливо відносяться до псилогічної підготовки: для цього недостає ні грошей, ні часу, ні належної уваги!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 26.08.2019 22:35
    -2
    Даяна росте просто на очах!Відверто кажучи після другого сета я не вірив в її перемогу в матчі,Нікулеску грала краще,але в третьому сеті ми побачили впевнену в собі Даяну,яка не просто грала а билась за кожен розіграш!А яким класним ударом вона з першої спроби завершила матч.Браво так тримати!
    Ссылка
    M_Ben
    M_Ben, 26.08.2019 22:33
    0
    Elis, 26.08.2019 22:30
    З Кербер в другій половині сезону взагалі катастрофа. Що там з нею, хтось в курсі? Чи те саме, що зі Стівенс?
    А що зі Стівенс?
    Ссылка
    TanyaM
    online
      TanyaM, 26.08.2019 22:33
    +1
    Объективно, такие игроки как Никулеску - это бич для Даяны. Она не любит играть с теми, кто все тянет, и при этом так режет мяч. НО, хочу отметить, что меня Даяна приятно удивила своими резанными ударами (все таки команда молодцы, и хорошо поработала над этим компонентом)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:30
    0
    Sashamar, 26.08.2019 22:23
    Авжеж! Не гірше тієї Барті. А ми хвилювалися, хвилювалися...
    Он Кербер взагалі вилетіла
    З Кербер в другій половині сезону взагалі катастрофа. Що там з нею, хтось в курсі? Чи те саме, що зі Стівенс?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.08.2019 22:25
    +5
    Добре, що Даяна знову змогла зібратися у важкий момент. Це вже стає традицією, бойовий дух вона, очевидно, прокачує. Але якість гри сьогодні низька. Що робити з постійною зміною суперницею ритму, Даяна не знає, і техніки їй не вистачає. Правда, тепер до четвертого кола суперниць з різноманітною грою в неї точно не буде.
    Цікаво, по яких об'явах понабирали суддів на заштатний корт? Лінійні постійно помилялися з аутами у очевидних ситуаціях, а на вишці двічі примудрявся неправильно рахувати очки, в тому числі, у останньому геймі матчу.
    Ссылка
    vital
      vital, 26.08.2019 22:24
    +6
    Перемога є перемога, з чим усіх і вітаю. Важливо, що проблемний для Даяни перший матч на турнірі успішно подолано. Можливо, далися взнаки 2 пошкодження проти Кузнєцової, через які Даяна вірогідно випала з ігрового ритму. Тепер доведеться добирати по ходу турніра. Добре що на шлемі матчі через день і буде час відпочити в Даяни до матча 2-го кола.
    Здоров'я Даянці і іншим нашим дівчатам.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 26.08.2019 22:23
    +5
    Elis, 26.08.2019 22:19
    Молодчина! Переможців не судять.
    Авжеж! Не гірше тієї Барті. А ми хвилювалися, хвилювалися...
    Он Кербер взагалі вилетіла
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:19
    +4
    Молодчина! Переможців не судять.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 26.08.2019 22:19
    0
    Ссылка
    vital
      vital, 26.08.2019 22:24
    +6
    Перемога є перемога, з чим усіх і вітаю. Важливо, що проблемний для Даяни перший матч на турнірі успішно подолано. Можливо, далися взнаки 2 пошкодження проти Кузнєцової, через які Даяна вірогідно випала з ігрового ритму. Тепер доведеться добирати по ходу турніра. Добре що на шлемі матчі через день і буде час відпочити в Даяни до матча 2-го кола.
    Здоров'я Даянці і іншим нашим дівчатам.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.08.2019 22:25
    +5
    Добре, що Даяна знову змогла зібратися у важкий момент. Це вже стає традицією, бойовий дух вона, очевидно, прокачує. Але якість гри сьогодні низька. Що робити з постійною зміною суперницею ритму, Даяна не знає, і техніки їй не вистачає. Правда, тепер до четвертого кола суперниць з різноманітною грою в неї точно не буде.
    Цікаво, по яких об'явах понабирали суддів на заштатний корт? Лінійні постійно помилялися з аутами у очевидних ситуаціях, а на вишці двічі примудрявся неправильно рахувати очки, в тому числі, у останньому геймі матчу.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 26.08.2019 22:23
    +5
    Elis, 26.08.2019 22:19
    Молодчина! Переможців не судять.
    Авжеж! Не гірше тієї Барті. А ми хвилювалися, хвилювалися...
    Он Кербер взагалі вилетіла
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:19
    +4
    Молодчина! Переможців не судять.
    Ссылка
    TanyaM
    online
      TanyaM, 26.08.2019 22:33
    +1
    Объективно, такие игроки как Никулеску - это бич для Даяны. Она не любит играть с теми, кто все тянет, и при этом так режет мяч. НО, хочу отметить, что меня Даяна приятно удивила своими резанными ударами (все таки команда молодцы, и хорошо поработала над этим компонентом)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:39
    0
    M_Ben, 26.08.2019 22:33
    А що зі Стівенс?
    Та просто не в формі. Думала, може, щось пропустила і Кербер після травми, ні?
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 26.08.2019 22:38
    0
    Коли вже Ястремська подорослішає? Другий сет - це суцільна авантюра: скоріше за все це вікове, та пора вже набиратися стабільності, адже клас це перш за все стабільна гра!
    Нестабільна гра - проблема усіх українських спортсменів, бо в нас зневажливо відносяться до псилогічної підготовки: для цього недостає ні грошей, ні часу, ні належної уваги!
    Ссылка
    M_Ben
    M_Ben, 26.08.2019 22:33
    0
    Elis, 26.08.2019 22:30
    З Кербер в другій половині сезону взагалі катастрофа. Що там з нею, хтось в курсі? Чи те саме, що зі Стівенс?
    А що зі Стівенс?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.08.2019 22:30
    0
    Sashamar, 26.08.2019 22:23
    Авжеж! Не гірше тієї Барті. А ми хвилювалися, хвилювалися...
    Он Кербер взагалі вилетіла
    З Кербер в другій половині сезону взагалі катастрофа. Що там з нею, хтось в курсі? Чи те саме, що зі Стівенс?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 26.08.2019 22:19
    0
    Ссылка
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