Свитолина – в полуфинале US Open!

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) оформила выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.

В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в двух сетах обыграла британку Йоханну Конту (№16 WTA).

US Open. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:4

Девушки начали матч в 12:00 по местному времени, поэтому с каждой минутой на корте в прямом смысле становилось все жарче. Небольшая часть арены была накрыта тенью и это немного помогало теннисистке, которая находилась в этом оазисе прохлады. Конта в первых геймах показала запредельный уровень тенниса, но Свитолина держала удар и ей удалось охладить стартовый напор британки. Подавала Элина не так феерично, как в предыдущем матче, но ментально была так же сильна, как и в остальных встречах на турнире. Именно в этом было ее главное преимущество перед Йоханной.

Первой сделала брейк в матче украинка. В шестом гейме она зацепилась на больше-меньше и со второй попытки завладела преимуществом в партии. Но британка сразу же восстановила статус-кво, сравнявшись на трех. И вот здесь сыграла железная воля Свитолиной: она отлично отыграла на приеме, еще раз повела в счете и отыграла брейкпоинт на своей подаче. Большая часть работы в первом сете была сделана и Элина со второго сетбола оформила победу в партии.

Что касается технической составляющей, то Свитолина старалась играть более остро, чем обычно, не позволяя британке доминировать с первых ударов в розыгрышах. Украинка практически не ошибалась в простых ситуациях (кроме игры у сетки), а также перманентно нагружала бэкхенд соперницы, который существенно уступал ее фантастически точному форхенду.

Сценарий второй партии был схож. Основная борьба снова развернулась с пятого по седьмой геймы. И вновь Свитолина сделала 2 брейка против одного у Конты. Британка поплыла и была максимально близка к поражению в девятом гейме. Но Элина несколько раз ошиблась из-за волнения за результат и позволила Йоханне продолжить матч еще на один гейм.

Но сомнений в победе украинки, как и в предыдущем матче, снова почти не было. Элина спокойно вышла подавать на матч, после одного из розыгрышей в стиле Жерара Пике завела довольно пассивную местную публику и уверенно выиграла этот тяжелый матч. Счет мало чем отличается от поединка с Киз, но сегодня было гораздо сложнее. Тем приятнее осознавать, что наша первая ракетка способна на подобные подвиги. Далее, скорее всего, Серена, но думать об этом пока не будем.

Отметим, что Свитолина снова обновляет национальные рекорды украинского тенниса, став первой представительницей нашей страны, которая сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

С понедельника Свитолина поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд. В случае победы на турнире она будет второй. В чемпионской гонке Элина временно седьмая, но противницы не дремлют и имеют «матч в запасе».

В 1/2 финала Свитолина сыграет против Серены Уильямс (№8 WTA) или Ван Цян (№18 WTA).