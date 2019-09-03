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Свитолина – в полуфинале US Open!

Второй подряд полуфинал турниров Grand Slam для первой ракетки Украины. Фантастика!

  • 03.09.2019 20:53
  • 18125 просмотров
  • 72 комментария
Свитолина – в полуфинале US Open!
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) оформила выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в двух сетах обыграла британку Йоханну Конту (№16 WTA). 
 
US Open. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:4
 
Девушки начали матч в 12:00 по местному времени, поэтому с каждой минутой на корте в прямом смысле становилось все жарче. Небольшая часть арены была накрыта тенью и это немного помогало теннисистке, которая находилась в этом оазисе прохлады. Конта в первых геймах показала запредельный уровень тенниса, но Свитолина держала удар и ей удалось охладить стартовый напор британки. Подавала Элина не так феерично, как в предыдущем матче, но ментально была так же сильна, как и в остальных встречах на турнире. Именно в этом было ее главное преимущество перед Йоханной. 
 
Первой сделала брейк в матче украинка. В шестом гейме она зацепилась на больше-меньше и со второй попытки завладела преимуществом в партии. Но британка сразу же восстановила статус-кво, сравнявшись на трех. И вот здесь сыграла железная воля Свитолиной: она отлично отыграла на приеме, еще раз повела в счете и отыграла брейкпоинт на своей подаче. Большая часть работы в первом сете была сделана и Элина со второго сетбола оформила победу в партии.
 
 
Что касается технической составляющей, то Свитолина старалась играть более остро, чем обычно, не позволяя британке доминировать с первых ударов в розыгрышах. Украинка практически не ошибалась в простых ситуациях (кроме игры у сетки), а также перманентно нагружала бэкхенд соперницы, который существенно уступал ее фантастически точному форхенду. 
 
Сценарий второй партии был схож. Основная борьба снова развернулась с пятого по седьмой геймы. И вновь Свитолина сделала 2 брейка против одного у Конты. Британка поплыла и была максимально близка к поражению в девятом гейме. Но Элина несколько раз ошиблась из-за волнения за результат и позволила Йоханне продолжить матч еще на один гейм.
 
Но сомнений в победе украинки, как и в предыдущем матче, снова почти не было. Элина спокойно вышла подавать на матч, после одного из розыгрышей в стиле Жерара Пике завела довольно пассивную местную публику и уверенно выиграла этот тяжелый матч. Счет мало чем отличается от поединка с Киз, но сегодня было гораздо сложнее. Тем приятнее осознавать, что наша первая ракетка способна на подобные подвиги. Далее, скорее всего, Серена, но думать об этом пока не будем.
 
 
Отметим, что Свитолина снова обновляет национальные рекорды украинского тенниса, став первой представительницей нашей страны, которая сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. 
 
С понедельника Свитолина поднимется на третье место в мировом рейтинге, повторив личный рекорд. В случае победы на турнире она будет второй. В чемпионской гонке Элина временно седьмая, но противницы не дремлют и имеют «матч в запасе».
 
В 1/2 финала Свитолина сыграет против Серены Уильямс (№8 WTA) или Ван Цян (№18 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2019 22:15
    0
    fedd1979, 03.09.2019 22:09
    А мені щось до лампочки той підсумковий. Ми вже його вигравали ))) Ціль - Гранд Слем!
    Одно не должно мешать другому. А даже наоборот. И... что значит "до лампочки"? Там собираются лучшие по итогам года. Неужели среди лучших не интересно видеть нашу спортсменку?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 03.09.2019 22:13
    0
    Xron7777, 03.09.2019 22:01
    Хлопці,я росіянин.живу у львові.вболівав за єліну всім серцем.зараз грає Медведєв.переживаю за нього так само.
    а чому за медведєва а не за любого іншого тенісиста на світі? я ще розумію аргумент що "не треба ПРОТИ кацапів завжди вболівати, вони не всі погані". але точно не існує аргументу чому треба ЗА них бути. от що що але тисячі смертей доказали (вже який раз!) що ми не "брат'я"
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 03.09.2019 22:13
    -1
    От тобі і Момфіс Щось не видно вибачень від поливавших закоханих
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 03.09.2019 22:12
    +1
    Clyde С., 03.09.2019 22:10
    Ми теж переживаємо... Шоб він програв, бажано розгромно ! ;)
    Підтримую.....
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 03.09.2019 22:11
    0
    fedd1979, 03.09.2019 22:09
    А мені щось до лампочки той підсумковий. Ми вже його вигравали ))) Ціль - Гранд Слем!
    Ну твоя лампочка така переконлива, бо як буде шлем, то буде і підсумковий 100%. Тобто лампочка засвітиться конкретно.
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 03.09.2019 22:10
    +1
    Xron7777, 03.09.2019 22:01
    Хлопці,я росіянин.живу у львові.вболівав за єліну всім серцем.зараз грає Медведєв.переживаю за нього так само.
    Ми теж переживаємо... Шоб він програв, бажано розгромно ! ;)
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 03.09.2019 22:10
    0
    fedd1979, 03.09.2019 22:09
    А мені щось до лампочки той підсумковий. Ми вже його вигравали ))) Ціль - Гранд Слем!
    100% згідний. Гранд Слеми це всетаки на рівень вище.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 03.09.2019 22:09
    +1
    Vladdal, 03.09.2019 22:06
    Я в шоке - даже полуфинал БШ ничего не гарантирует по Итоговому. Пока плюс в том, что Элина в игре и отстегнула ещё одну конкурентку.
    А мені щось до лампочки той підсумковий. Ми вже його вигравали ))) Ціль - Гранд Слем!
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 03.09.2019 22:09
    +1
    Xron7777, 03.09.2019 22:01
    Хлопці,я росіянин.живу у львові.вболівав за єліну всім серцем.зараз грає Медведєв.переживаю за нього так само.
    Спокійно, "мы же не братья" і братами не будемо повіки. Смерть десятки тисяч людей перешкода. Тому вболівай за свого мосаля, але сиди тихо, щоб часом голову не проламали випадково у Львові.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2019 22:06
    -1
    Ва Са, 03.09.2019 21:46
    Ну почти . Её ещё могу обогнать Бенчич , Андрееску или Вильямс но разрыв по очках уже совсем не тот что был раньше . Элине ещё выступать в Китае , должна бы , " запрыгнуть в вагон " .
    Я в шоке - даже полуфинал БШ ничего не гарантирует по Итоговому. Пока плюс в том, что Элина в игре и отстегнула ещё одну конкурентку.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 03.09.2019 22:02
    +5
    Бляха-муха... Півроку ми всі твердили про найпровальніший сезон, про втрату сподівань на найвищі звершення, а тут тобі на - два півфінали Слему поспіль!!! Причому - на двох найбыльш невдалих для Елі до цього.
    Ссылка
    Xron7777
      Xron7777, 03.09.2019 22:01
    -3
    Хлопці,я росіянин.живу у львові.вболівав за єліну всім серцем.зараз грає Медведєв.переживаю за нього так само.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.09.2019 21:54
    +2
    vizuals, 03.09.2019 21:17
    Фігню не пиши. Яке глупство. На той момент Світоліна була ніякою. зараз виправилась. Так що глоупство - це вишукувати коментарі місячної давнини, не дивлячись на правильний прогноз і позицію сьогодення. Тільки дурень не змінює думки.
    Це, не зміна думки, це зветься флюгер.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 03.09.2019 21:50
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 03.09.2019 21:32
    Sport.ua, чому на російській версії сайту у вас є звіт про матч нормальний, а на українській - суха статистика та відео? Вам не соромно. Тут навіть люди які завжди писали пости російською пишуть або намагаються писати українською, а вам так тяжка знайти людину, яка може написати кілька речень державною мовою? Ганьба!!!!
    Яке неподобство, українська версія з'явилася на кілька хвилин пізніше. А в анонсі російської навіть не було, путінпамагі
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    Lazio
    Lazio, 03.09.2019 21:49
    0
    Олег Кулініч, 03.09.2019 21:20
    Дивився, вірніш, фонив більш матч на євроспорті в тєлєвізорі. Навіть в такому стані уваги було пісєц відчутно, як грустнєють голоси коментаторів. І начебто за англійку особливо не вболівали, і проти Єліни нічого такого не мали проти - але з плином матчу ставала та парочка кацапів всьо груснєє і груснєє...
    Да, так і було...
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 03.09.2019 21:46
    +2
    Кирилл Бондаренко, 03.09.2019 21:37
    Насколько я понимаю,Элина запрыгнула в последний вагон,на итоговый?
    Ну почти . Её ещё могу обогнать Бенчич , Андрееску или Вильямс но разрыв по очках уже совсем не тот что был раньше . Элине ещё выступать в Китае , должна бы , " запрыгнуть в вагон " .
    Ссылка
    M_Ben
    M_Ben, 03.09.2019 21:44
    +4
    Кирилл Бондаренко, 03.09.2019 21:37
    Насколько я понимаю,Элина запрыгнула в последний вагон,на итоговый?
    Ні, ще ні. Потрібна ще одна перемога. Бенчич, Серена і Андреєскуз високою ймовірністю проходять далі, а саме вони основні переслідувачі. Ось, вигравши наступний матч, Еліна майже на 100% кваліфікується, адже обійде ще в Бертенс і Квіткову, якщо мої догадки правильні
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    Sashamar
    Sashamar, 03.09.2019 21:43
    +4
    Кирилл Бондаренко, 03.09.2019 21:37
    Насколько я понимаю,Элина запрыгнула в последний вагон,на итоговый?
    Ще ні. Поточно вона випереджає і Бенчіч і Андреєску, тобто якщо хтось з цих двох програє, Еліна у вісімці. Але тільки якщо хтось програє. З іншого боку в спину дихає #яжемать, а півфінал коштує дорого. От вихід до фіналу Підсумковий майже гарантує (якщо не буде якихось незрозумілих провалів у Китаї), бо відстань до Бертенс, якщо не помиляюся, 300 очок, які долаються у півфіналі.
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 03.09.2019 21:37
    -8
    Насколько я понимаю,Элина запрыгнула в последний вагон,на итоговый?
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 03.09.2019 21:36
    +8
    Не хочу говорить о игре самой, хочу говорить о Элине... Я, как психолог, начал наблюдать дивную уверенность в глазах нашей звёздочки, но пессимизм не давал в это поверить... По-этому уже второй матч воздерживаюсь от комментариев во время игры... А сейчас могу сказать: это круто!!!!!!!!! Всем хейтерам Монфиса пламенный привет!!!)))
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.09.2019 20:56
    +23
    Умничка поздравляю всю страну
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    футфан
    online
      футфан, 03.09.2019 20:58
    +22
    Якщо зіграє ще два матчі на такому ж рівні це буде перший виграний Турнір Великого шолому для Еліни
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    Юхим Голд
      Юхим Голд, 03.09.2019 21:00
    +21
    Дякуююю Елінааа!!!!! Чудова,впевнена і потрясна перемога!!!!! Може недоречно на спортивному сайті,прошу вибачення але пішов я вип'ю сто грам горілки за Елю!!!!!
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.09.2019 20:59
    +20
    Сейчас у ваты начнет бомбить ...и играла не так , и двигалась не так и подавала не туда ) но ничего даунбвссы и кацы лают , а Елина в полуфинале. Слава Украине !
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2019 21:10
    +17
    Цікавий вийшов матч. Еліна дуже правильно поки настроюється на серйозних суперниць. Якщо холеричну Кіз треба було перемагати спокоєм та холоднокровністю, то проти врівноваженої Конти потрібні були емоції. Зарядженість Еліни просто била через край. Не було неймовірних відсотків подачі, зате вдавалося літати над кортом, тягнучи майже все. Конта - не Кіз, одним ударом забивати не може. А ще Еліні вдалося під час гри намацати несподівані проблеми британки з відіграванням слайсів. Ну, і розіграш за одне очко до перемоги - це взагалі щось фантастичне!
    Чергове браво для Еліни на цьому ЮСО. Тепер вона точно повторює свій рекорд у рейтингу. Незалежно від подальшого, нижче третього рядка вона не опуститься. Одну суперницю відчепила від гонитви за Шеньчженем. Далі по курсу - Серена.
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    scouser
      scouser, 03.09.2019 20:59
    +17
    браво, Эля...удачи в 1/2!!!
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    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 03.09.2019 20:57
    +17
    Мабуть фраза Еліни "зубами гризти" є однією з ключових. Легкою ця перемога не була! Але сказати, що все залежало від помилок Конти сьогодні не можна. Я б назвав це "агресивний захисний теніс"! Молодець!
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2019 20:56
    +17
    Отличная победа, без срывов и потери концентрации. Супер
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.09.2019 20:58
    +16
    Молодчинка!!! А 40 поинт в последнем гейме, это просто красота!)
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 03.09.2019 21:04
    +15
    Всех с победой!!! Второй полуфинал в сезоне ТБШ, несколько рекордов и отличная, уверенная победа!!! Свитолина мне сейчас напоминает Динамо Киев образца 98-99 года, когда за счет волевых качеств, заряженности, супер физ.подготовки выигрывали у грандов и никто не хотел с ними играть, потому что боялись Пусть и Серена, если выиграет у Ван, почувствует, как это играть с девушкой, которая почти все тянет и готова грызть землю за победу
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    unforgiven Den
      unforgiven Den, 03.09.2019 20:58
    +15
    Ай умничка!Просто красотка Элина,поздравляю!!!
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    vizuals
    online
      vizuals, 03.09.2019 20:58
    +14
    І я скажу, що гру зараз Еля показує доволі високого рівня навіть як для себе. Не пікову, як на Підсумковому-2018 (там вона взагалі була монстром), але дуже близько
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    Леонид Мажаев
    Леонид Мажаев, 03.09.2019 21:24
    +13
    Що заважало організувати телетрансляцию цього, бесперечно важливого для всієї України, двобою? В Інтернеті дивитись це було нажаль неможливо через нескіченні переривання сигналу зображення, хоча й була пряма трансляція по Евроспорт1. Невже в країні насправді нема нікому діла до успішних виступів спортсменів, які так добре представляють саме Україну перед усім світом? Зрозуміло, що це не Ломаченко чи Усік, виступи яких транслюють, бо досить вневнені в їхній перемозі, але окрім боксу та биатлону є й інші різновиди спорту, та отже відверта неувага до них є досить великою помилкою, тим більше, що наші дівчата в теннісі взагалі вже займають помітні усьому світу ведучі позиції!
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 03.09.2019 21:06
    +12
    А-А-А-А-А! Элінаааааа! Два матчі переможних лишилось до экстазу всіх тенісних уболівальників України (і не тільки)! Якщо не зараз, то коли? Якщо, не ти , то хто?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 03.09.2019 21:32
    +11
    Sport.ua, чому на російській версії сайту у вас є звіт про матч нормальний, а на українській - суха статистика та відео? Вам не соромно. Тут навіть люди які завжди писали пости російською пишуть або намагаються писати українською, а вам так тяжка знайти людину, яка може написати кілька речень державною мовою? Ганьба!!!!
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 03.09.2019 21:20
    +11
    Дивився, вірніш, фонив більш матч на євроспорті в тєлєвізорі. Навіть в такому стані уваги було пісєц відчутно, як грустнєють голоси коментаторів. І начебто за англійку особливо не вболівали, і проти Єліни нічого такого не мали проти - але з плином матчу ставала та парочка кацапів всьо груснєє і груснєє...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 03.09.2019 20:55
    +11
    Мааатьего за ногу !!!!!!!! Эссссссс!!!
    Ссылка
    Михаил Лактионов
    online
      Михаил Лактионов, 03.09.2019 21:05
    +10
    Еличка настоящий боец, молодчина, так держать, уверено и рационально!!!
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.09.2019 20:59
    +10
    Скажу немного крамольную мысль, что в гипотетическом поединке Свитолина Уильямс мне видится фаворитом Элина.
    Ссылка
    Ihor
      Ihor, 03.09.2019 21:22
    +9
    Якщо бити всі рекорди, то до кінця !Чекаємо,на подальші успіхи,шанси є!
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