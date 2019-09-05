Элина Свитолина – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в финал открытого чемпионата США по теннису.
24-летняя украинка сыграет против шестикратной победительницы турнира американки Серены Уильямс (№8 WTA). Поединок 1/2 финала состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|С. Уильямс
|1-й круг
|Осигве (6-1 7-5) №109 WTA
|Шарапова (6-1 6-1) №87 WTA
|2-й круг
|В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA
|Макнелли (5-7 6-3 6-1) №121 WTA
|3-й круг
|Ястремская (6-2 6-0) №32 WTA
|Мухова (6-3 6-2) №44 WTA
|4-й круг
|Киз (7-5 6-4) №9 WTA
|Мартич (6-3 6-4) №22 WTA
|1/4 финала
|Конта (6-4 6-4) № WTA
|Ван Цян (6-1 6-0) №18 WTA
Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла один матч на ОИ-2016 в Рио.
В финале победительница поединка сыграет против Бьянки Андрееску (№15 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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