Элина Свитолина – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в финал открытого чемпионата США по теннису.

24-летняя украинка сыграет против шестикратной победительницы турнира американки Серены Уильямс (№8 WTA). Поединок 1/2 финала состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.