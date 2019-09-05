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Элина Свитолина – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open

  • 05.09.2019 13:30
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Элина Свитолина – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с четверга на пятницу лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в финал открытого чемпионата США по теннису.
 
24-летняя украинка сыграет против шестикратной победительницы турнира американки Серены Уильямс (№8 WTA). Поединок 1/2 финала состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       С. Уильямс
1-й круг  Осигве (6-1 7-5) №109 WTA  Шарапова (6-1 6-1) №87 WTA
2-й круг  В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA   Макнелли (5-7 6-3 6-1) №121 WTA
3-й круг  Ястремская  (6-2 6-0) №32 WTA  Мухова (6-3 6-2) №44 WTA
4-й круг  Киз (7-5 6-4) №9 WTA   Мартич (6-3 6-4) №22 WTA
1/4 финала  Конта (6-4 6-4) № WTA  Ван Цян (6-1 6-0) №18 WTA
 
Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла один матч на ОИ-2016 в Рио. 
 
В финале победительница поединка сыграет против Бьянки Андрееску (№15 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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