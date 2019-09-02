US Open. Свитолина переиграла Киз и вышла в четвертьфинал!

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) оформила выход в дебютный четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого круга 24-летняя украинка в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз (№9 WTA).

US Open. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:4

Первый сет начался с непростого гейма на подаче Киз, но американка за счет мощной первой все-таки забрала очко, после чего долгое время Свитолина не могла навязать сопернице борьбу на приеме.

Зато на своей подаче Элина чувствовала себя как на курорте. Она выиграла 12 стартовых очков на первой подаче, из-за чего американка ни разу не была даже близка к счету ровно. Развязка сета наступила в 11-м гейме при счете 5:5. Первая ракетка Украины заработала двойной скрытый матчбол, но Киз спасла подача. К счастью, на третий раз у Мэдисон не прошла первая, после чего Свитолина в розыгрыше дала короткий слайс и американка ударила в сетку, немного не успев к мячу.

Оставалось лишь подать на сет, шансы по игре были огромные, ведь до этого Элина проиграла всего 4 очка на своих геймах. Так и случилось, украинка продолжила стабильно подавать первую, и спустя 40 минут от начала матча оформила победу в партии.

Возможно, в плане подачи стартовая партия стала лучшей в карьере Свитолиной (небольшой спойлер: во второй было то же самое). Только вдумайтесь в эти космические цифры: % первой подачи составил 79, на ней же выиграно 21 очко из 23 возможных. Да и на второй добыто 3 из 6 - отличный показатель. Всего 5 проигранных очков за 6 геймов – фантастика! Чего только не сделаешь на 33-летие своего возлюбленного.

На вторую партию Свитолина выходила уже в ранге фаворитки, было понятно, что даже одного брейка сегодня ей хватит для общей победы. Уровень игры украинки был запредельным, любая ошибка Киз приближала американку к неминуемому поражению. И брейк случился даже быстрее, чем ожидалось. Уже в третьем гейме американка не справилась со своей главной задачей и отпустила оппонентку вперед. В любом другом матче это бы ни значило ровным счетом ничего, но сегодня была комфортная уверенность, что Элине уже не отдаст, уж слишком она была хороша, уж слишком она доминировала на своих геймах.

Да, был неприятный момент в восьмом гейме, тройной геймбол едва не ушел сквозь пальцы, но все же подачу удалось отстоять, а дальше была открытая дорога к четвертьфиналу. Мэдисон стала играть хуже, ее хватило только для выигрыша своего гейма. Подала Свитолина на четвертьфинал более чем уверенно, что полностью вписывалось в общую картину сегодняшнего матча.

А теперь давайте вспомним серии, который прервались в текущем матче. До этого было:

- семь поражений Элины на турнирах Grand Slam в семи матчах с теннисистками из топ-10,

- девять подряд побед американки в туре,

- девять побед Киз в девяти поединках на главном корте US Open во время вечерней сессии,

Что касается остальных рекордов, то Свитолина теперь имеет выходы в четвертьфиналы всех турниров Большого шлема (первая и единственная из украинок), в этом году она вошла в восьмерку лучших на 3 из 4 и только травма помешала хорошо выступить в Париже.

В мировом рейтинге Элина приблизилась на расстояние одной победы от четвертого места, но ее еще могут обойти несколько тенниситок, который находятся ниже. Но уже точно ниже шестого места она турнир не закончит.

В Чемпионской гонке украинка временно седьмая, но плотность результатов слишком высока и очень многое решиться в следующем матче с одной из прямых конкуренток. На данный момент их сразу четыре: Бенчич, Андрееску, Серена и Конта.

В 1/4 финала Элина сыграет против Йоханны Конты (№16 WTA).