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US Open. Свитолина переиграла Киз и вышла в четвертьфинал!

Первая победа Элины над теннисисткой из топ-10 на турнирах Grand Slam

  • 02.09.2019 03:31
  • 3748 просмотров
  • 45 комментариев
US Open. Свитолина переиграла Киз и вышла в четвертьфинал!
© US Open. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) оформила выход в дебютный четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. 
 
В матче четвертого круга 24-летняя украинка в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз (№9 WTA).
 
US Open. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:4
 
Первый сет начался с непростого гейма на подаче Киз, но американка за счет мощной первой все-таки забрала очко, после чего долгое время Свитолина не могла навязать сопернице борьбу на приеме.
 
Зато на своей подаче Элина чувствовала себя как на курорте. Она выиграла 12 стартовых очков на первой подаче, из-за чего американка ни разу не была даже близка к счету ровно. Развязка сета наступила в 11-м гейме при счете 5:5. Первая ракетка Украины заработала двойной скрытый матчбол, но Киз спасла подача. К счастью, на третий раз у Мэдисон не прошла первая, после чего Свитолина в розыгрыше дала короткий слайс и американка ударила в сетку, немного не успев к мячу. 
 
Оставалось лишь подать на сет, шансы по игре были огромные, ведь до этого Элина проиграла всего 4 очка на своих геймах. Так и случилось, украинка продолжила стабильно подавать первую, и спустя 40 минут от начала матча оформила победу в партии.
 
Возможно, в плане подачи стартовая партия стала лучшей в карьере Свитолиной (небольшой спойлер: во второй было то же самое). Только вдумайтесь в эти космические цифры: % первой подачи составил 79, на ней же выиграно 21 очко из 23 возможных. Да и на второй добыто 3 из 6 - отличный показатель. Всего 5 проигранных очков за 6 геймов – фантастика! Чего только не сделаешь на 33-летие своего возлюбленного.
 
 
На вторую партию Свитолина выходила уже в ранге фаворитки, было понятно, что даже одного брейка сегодня ей хватит для общей победы. Уровень игры украинки был запредельным, любая ошибка Киз приближала американку к неминуемому поражению. И брейк случился даже быстрее, чем ожидалось. Уже в третьем гейме американка не справилась со своей главной задачей и отпустила оппонентку вперед. В любом другом матче это бы ни значило ровным счетом ничего, но сегодня была комфортная уверенность, что Элине уже не отдаст, уж слишком она была хороша, уж слишком она доминировала на своих геймах.
 
Да, был неприятный момент в восьмом гейме, тройной геймбол едва не ушел сквозь пальцы, но все же подачу удалось отстоять, а дальше была открытая дорога к четвертьфиналу. Мэдисон стала играть хуже, ее хватило только для выигрыша своего гейма. Подала Свитолина на четвертьфинал более чем уверенно, что полностью вписывалось в общую картину сегодняшнего матча.
 
 
А теперь давайте вспомним серии, который прервались в текущем матче. До этого было:
- семь поражений Элины на турнирах Grand Slam в семи матчах с теннисистками из топ-10,
- девять подряд побед американки в туре,
- девять побед Киз в девяти поединках на главном корте US Open во время вечерней сессии,
 
Что касается остальных рекордов, то Свитолина теперь имеет выходы в четвертьфиналы всех турниров Большого шлема (первая и единственная из украинок), в этом году она вошла в восьмерку лучших на 3 из 4 и только травма помешала хорошо выступить в Париже. 
 
В мировом рейтинге Элина приблизилась на расстояние одной победы от четвертого места, но ее еще могут обойти несколько тенниситок, который находятся ниже. Но уже точно ниже шестого места она турнир не закончит. 
 
В Чемпионской гонке украинка временно седьмая, но плотность результатов слишком высока и очень многое решиться в следующем матче с одной из прямых конкуренток. На данный момент их сразу четыре: Бенчич, Андрееску, Серена и Конта.
 
В 1/4 финала Элина сыграет против Йоханны Конты (№16 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 05:08
    0
    Nyeyedyaka, 02.09.2019 04:06
    Це поверхневий погляд. Звідки у потужних гравців з'являються невимушені помилки? Правильно, від того, що захисний гравець тягне їхні атаки і змушує робити більше ударів загалом у розігташі, а що більше ударів ти робиш, то більше шансів на формально невимушену помилку. А далі ще й вступає в дію психологія.
    Я саме це і мав на увазі. Це не випадковість.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 05:07
    0
    Elis, 02.09.2019 04:17
    Навіть коментатори сказали, що Еліна грає максимально незручні для прийому м'ячі для Медісон. Звідти і невимушені. Елі вдалось нав'язати Кіз свою гру. Якщо ти граєш не в свою гру чи не в своєму ритмі - багато помиляєшся, це природньо.
    До речі, помітили, як коментатори так захопились першою подачею Еліни, і тут же вона зробила подвійну, миттєво?
    Ну в Світоліної тоді була ідеальна статистика так що вони якраз запідозрили що вічно 100% не буде. Тим не менше я кращої статистики Світоліної ніж в першому сеті просто не памятаю. Саме тому вважаю ідеальним
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 02.09.2019 04:52
    0
    Martin Riggs, 02.09.2019 04:43
    Для тих хто вважає, що Кіз зіграла погано, пропоную згадати цьогорічний турнір в Брісбені і матчі Цуренко проти Осаки і Плішкової. Так от сьогодні був матч проти Осаки, але якби Світоліна дала слабину на своїй подачі, то він би міг цілком перетворитися на матч проти Плішкової. Це якщо дуже коротко
    Влучно сказано 100 % підтримую !!!
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    Elis
      Elis, 02.09.2019 04:50
    0
    Мене порадувало в цьому матчі те, як Еліна справлялась з психологічним тиском. Не тисла надміру сама на себе, і не давала тиснути трибунам. Особливо подача на матч, коли трибуни просто гуділи.
    Кіз вперше програла вечірній матч на центральному корті Шлему перед рідними трибунами. Добра робота, Еліна!
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    Elis
      Elis, 02.09.2019 04:45
    0
    Axelay, 02.09.2019 04:33
    Стоило так же заметить, как он спокойно ушел с трибун, пока Эля давала интервью и говорила о нем. Как по мне, то это не красиво, если там и есть "отношения", но то такое. Главное, Элина разогналась под конец сезона..
    Красіво-нєкрасіво, але він важкий матч перед тим відіграв і гратиме далі. Головне, щоб Еліні було з тим ок, а ми точно переживемо, те що нам здається "нєкрасіво".
    А Еля в інтерв'ю не привітала його з Днем народження, теж "нєкрасіво"?
    Неприємно дивує талант наших людей аби до чогось придратись.
    То Кіз їм погано грала, то Монфіс не туди і не тим боком пішов... Люди, ви серйозно???
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    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.09.2019 04:43
    +3
    Для тих хто вважає, що Кіз зіграла погано, пропоную згадати цьогорічний турнір в Брісбені і матчі Цуренко проти Осаки і Плішкової. Так от сьогодні був матч проти Осаки, але якби Світоліна дала слабину на своїй подачі, то він би міг цілком перетворитися на матч проти Плішкової. Це якщо дуже коротко
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 02.09.2019 04:35
    +1
    Еліно велика вдячність тобі за стабільну, красиву, неперевершену, божевільну, приголомшливу і неймовірну перемогу !!!
    Міцного здоров`я, успіхів у особистому житті та в тенісі, стабільності і побільше таких чудових прекрасних, сконцентрованих матчів !!!
    Сьогодні ти була Богинею на тенісному корті - залишайся єю і надалі !!!
    .. дякую, що подарувала сьогодні собі, своїм близьким, друзям та вболівальникам справжнє св`ято !!!
    P.S. Всі ми бажаємо тобі не зупинятись на досягнутому та радувати нас новими перемогами!!!
    Тбої вболівальники !!!
    Ссылка
    Axelay
      Axelay, 02.09.2019 04:33
    -2
    Elis, 02.09.2019 03:46
    До речі, всім тим, хто там виступає проти Монфіса. Це був подарунок йому на День народження
    Непогано він Елінку мотивує, хіба ні?
    Стоило так же заметить, как он спокойно ушел с трибун, пока Эля давала интервью и говорила о нем. Как по мне, то это не красиво, если там и есть "отношения", но то такое. Главное, Элина разогналась под конец сезона..
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 04:20
    +4
    Vladdal, 02.09.2019 04:19
    Вот и я о том же. Надоело каждый раз после побед Элины слышать "соперница плохо играла".
    Поставь меня вместо Элины - Киз играла бы хорошо

    Браво!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.09.2019 04:19
    +5
    Elis, 02.09.2019 03:52
    Це завжди питання: чи спортсменка сама по собі грає погано, чи опонентка не дає їй показувати свою гру і свій рівень. В цьому матчі я за друге. Незручні м'ячі і психологічний тиск від Еліни, навіть підтримуючі і мотивуючі трибуни не допомогли.
    Вот и я о том же. Надоело каждый раз после побед Элины слышать "соперница плохо играла".
    Поставь меня вместо Элины - Киз играла бы хорошо
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 04:17
    +2
    firstromario, 02.09.2019 03:56
    Сам стиль ігри Світоліни це друге. Вона захисний ігрок. Якщо в опонентки нема хоть в два рази більше не вимушених помилок в Еліни фактично нема шансів виграти.
    Навіть коментатори сказали, що Еліна грає максимально незручні для прийому м'ячі для Медісон. Звідти і невимушені. Елі вдалось нав'язати Кіз свою гру. Якщо ти граєш не в свою гру чи не в своєму ритмі - багато помиляєшся, це природньо.
    До речі, помітили, як коментатори так захопились першою подачею Еліни, і тут же вона зробила подвійну, миттєво?
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 02.09.2019 04:15
    +2
    Ща раскажу вам, что на самом деле происходит.
    Элина внимательно проанализировала выступление Эшли Барти на РГ-2019 и пришла к выводу, что для завоевания первого в карьере титула ТБШ необходимо обыграть за один турнир пятерых американок!
    Трое из них уже отправлены за борт, в полуфинале попадёт под раздачу Сирена, ну а в финале... придётся нам как-то наколдовать, чтоб туда добралась Таунсенд, иначе фокус не получится
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.09.2019 04:13
    +4
    Александр Черепанов, 02.09.2019 03:41
    Все прекрасно видел. Я не говорю про подачу в первом сете, а говорю за матч в целом. Киз играла сегодня плохо, а Элина этим воспользовалась. Я рад победе очень!!! Но, останусь при своем мнении.
    Не воспользовалась, а заставила Киз ошибаться. Это несколько разные вещи.
    К стати, попробуйте поиграть, когда у соперника/соперницы подача 180-195 км/час. А Эля справилась и сделала два брейка. А у Киз даже шансов не было взять хотя бы один.
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    Elis
      Elis, 02.09.2019 04:10
    +2
    Александр Черепанов, 02.09.2019 03:55
    Однозначно, что подача Элины сыграла свою роль и Медисон немного поплыла от такой стабильной игры Элины. Но, в то же время, по крайней мере мне так показалось, У Медисон сразу не пошла игра...И это у нее часто бывает, волнами. Вот с Кенин она отыграла очень хорошо и более стабильно, хотя София показывала хороший теннис.
    Ну то й добре, що не пішла)) Зекономила сили Елінці на Конту!
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 02.09.2019 04:06
    +4
    firstromario, 02.09.2019 03:56
    Сам стиль ігри Світоліни це друге. Вона захисний ігрок. Якщо в опонентки нема хоть в два рази більше не вимушених помилок в Еліни фактично нема шансів виграти.
    Це поверхневий погляд. Звідки у потужних гравців з'являються невимушені помилки? Правильно, від того, що захисний гравець тягне їхні атаки і змушує робити більше ударів загалом у розігташі, а що більше ударів ти робиш, то більше шансів на формально невимушену помилку. А далі ще й вступає в дію психологія.
    Ссылка
    vital
      vital, 02.09.2019 03:57
    +6
    Александр Науменко, 02.09.2019 03:50
    Это же надо, ни одного брейка не позволила американке!
    На подачі Еліни брейком і не пахло: не те що брейкпойнта в Кіз, жодного разу за 2 сети навіть рівно не було. Для Еліни це дійсно не типово.
    На моїй пам'яті, Даяша так само на прийомі в програному матчі проти Конти зіграла.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 03:56
    -1
    Elis, 02.09.2019 03:52
    Це завжди питання: чи спортсменка сама по собі грає погано, чи опонентка не дає їй показувати свою гру і свій рівень. В цьому матчі я за друге. Незручні м'ячі і психологічний тиск від Еліни, навіть підтримуючі і мотивуючі трибуни не допомогли.
    Сам стиль ігри Світоліни це друге. Вона захисний ігрок. Якщо в опонентки нема хоть в два рази більше не вимушених помилок в Еліни фактично нема шансів виграти.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 02.09.2019 03:55
    0
    Elis, 02.09.2019 03:52
    Це завжди питання: чи спортсменка сама по собі грає погано, чи опонентка не дає їй показувати свою гру і свій рівень. В цьому матчі я за друге. Незручні м'ячі і психологічний тиск від Еліни, навіть підтримуючі і мотивуючі трибуни не допомогли.
    Однозначно, что подача Элины сыграла свою роль и Медисон немного поплыла от такой стабильной игры Элины. Но, в то же время, по крайней мере мне так показалось, У Медисон сразу не пошла игра...И это у нее часто бывает, волнами. Вот с Кенин она отыграла очень хорошо и более стабильно, хотя София показывала хороший теннис.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.09.2019 03:54
    +13
    Вітаю Еліну та вболівальників, це було дуже круто! Еліна дуже порадувала мене особисто, показавши, як порядок може побити потужність. Такою сконцентрованою на корті я її взагалі не пам'ятаю. 70% першої подачі та взагалі захмарні 92% виграшу з першого м'яча стали ключем до перемоги.
    Кіз нічим не здивувала, вона саме так і грає. Подавати подекуди за 190 км/год (найшвидша подача, якщо я правильно рахую, взагалі рекордна для жінок на цьому ЮСО - 196), мати 68% першої, і в результаті поступитися саме в цьому компоненті тендітній суперниці - Кіз явно є, над чим подумати. Блискуча перемога, і тепер можна зі спокійним серцем ідти святкувати день народження Монфіса)
    Еліна вперше на Шоломах перемагає представницю топ-10 і вперше ж виходить до чвертьфіналу турніру. Про Конту поговоримо вже завтра, бо сьогодні для однієї ночі і так забагато емоцій.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 02.09.2019 03:54
    +5
    Мавр сделал свое дело, мавр может уходить (с) Це я подумала після того, як Кіз вибила Кенін. Подумала, але мовчала, бо страшнувато було за сьогоднішній матч. Та Еліна молодчина велика, дуже впевнено і без звичного валідолу. Кіз, звісно, добре допомогла, та я давно не бачила Еліну настільки сконцентрованою і без мандражу. Тепер добре відпочити і налаштуватись на Конту. Сьогодні вона була дуже активною проти Плішки
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.09.2019 03:54
    +13
    Вітаю Еліну та вболівальників, це було дуже круто! Еліна дуже порадувала мене особисто, показавши, як порядок може побити потужність. Такою сконцентрованою на корті я її взагалі не пам'ятаю. 70% першої подачі та взагалі захмарні 92% виграшу з першого м'яча стали ключем до перемоги.
    Кіз нічим не здивувала, вона саме так і грає. Подавати подекуди за 190 км/год (найшвидша подача, якщо я правильно рахую, взагалі рекордна для жінок на цьому ЮСО - 196), мати 68% першої, і в результаті поступитися саме в цьому компоненті тендітній суперниці - Кіз явно є, над чим подумати. Блискуча перемога, і тепер можна зі спокійним серцем ідти святкувати день народження Монфіса)
    Еліна вперше на Шоломах перемагає представницю топ-10 і вперше ж виходить до чвертьфіналу турніру. Про Конту поговоримо вже завтра, бо сьогодні для однієї ночі і так забагато емоцій.
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 02.09.2019 03:38
    +11
    Первый раз в жизни увидел,чтобы Элина так уверенно подавала ВЕСЬ матч. Круто и с заслуженной победой,выиграла за счет уверенной первой подачи,Кис негде было разгуляться весь матч.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 02.09.2019 03:40
    +10
    Ждал-ждал,когда же смогу достать Валидол и было так интересно смотреть на игру Элины,что он не понадобился)
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 02.09.2019 03:36
    +9
    Ну что сказать, молодец. Уверенно, без апломба.
    Считаю, что сетка в этом году у Элины очень тяжёлая, но больше в психологическом плане. Уже были три американки, хозяйки кортов и плюс игра с соотечественницей, что тоже не особо легко. Но Элина справилась, за что ей честь и хвала!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 03:46
    +8
    До речі, всім тим, хто там виступає проти Монфіса. Це був подарунок йому на День народження
    Непогано він Елінку мотивує, хіба ні?
    Ссылка
    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 02.09.2019 03:51
    +7
    Elis, 02.09.2019 03:46
    До речі, всім тим, хто там виступає проти Монфіса. Це був подарунок йому на День народження
    Непогано він Елінку мотивує, хіба ні?
    Теперь нужно соорудить подарок на день рождения и себе любимой.) Ждать осталось недолго 12-го сентября самой Элине стукнет 25.
    А пока эту победу можно расценить как подарок к дню города, где она родилась и выросла. Сегодня Одессе - 225 лет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 03:44
    +7
    Еліночко, вітаю з перемогою!! А ще більше - з таким чудово відіграним матчем, як хтось правильно написав - гросмейстерським. На таку гру і на таку впевнену в собі Еліну дуже приємно дивитись! Радуй себе і нас надалі!
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    vital
      vital, 02.09.2019 03:43
    +7
    Ну і по грі: Кіс як для себе подавала на 4+, бо вона може й ...надцять ейсів. А от у тривалих розиграшах все в одні ворота - американки. Та й прийом у Кіз такий собі: на першій подачі Еліни, яка проходила, 93% 37 із 40 виграних розиграшів у Еліни.
    Очікувано Еліна зіграла стабільно, нестабільна Кіз сьогодні провалилась у всьому іншому, крім подачі, а цього цілком вистачило для впевненої перемоги Світоліної.
    Ссылка
    Andres
      Andres, 02.09.2019 03:39
    +7
    Вітаю всіх хто не спить! ;)
    Ссылка
    vital
      vital, 02.09.2019 03:35
    +7
    Усіх із впевненою перемогою Елі і дебютним виходом в 1/4 фіналу американського шлему!
    Кому потрібна партія зіпсутого валідолу?
    Ссылка
    vital
      vital, 02.09.2019 03:57
    +6
    Александр Науменко, 02.09.2019 03:50
    Это же надо, ни одного брейка не позволила американке!
    На подачі Еліни брейком і не пахло: не те що брейкпойнта в Кіз, жодного разу за 2 сети навіть рівно не було. Для Еліни це дійсно не типово.
    На моїй пам'яті, Даяша так само на прийомі в програному матчі проти Конти зіграла.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 02.09.2019 03:38
    +6
    молодець Єля!Всю гру зосереджено сконцентровано та спокійно!Так тримати!!
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 02.09.2019 03:33
    +6
    спорт юа почти угадал с прогнозом
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.09.2019 04:19
    +5
    Elis, 02.09.2019 03:52
    Це завжди питання: чи спортсменка сама по собі грає погано, чи опонентка не дає їй показувати свою гру і свій рівень. В цьому матчі я за друге. Незручні м'ячі і психологічний тиск від Еліни, навіть підтримуючі і мотивуючі трибуни не допомогли.
    Вот и я о том же. Надоело каждый раз после побед Элины слышать "соперница плохо играла".
    Поставь меня вместо Элины - Киз играла бы хорошо
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 02.09.2019 03:54
    +5
    Мавр сделал свое дело, мавр может уходить (с) Це я подумала після того, як Кіз вибила Кенін. Подумала, але мовчала, бо страшнувато було за сьогоднішній матч. Та Еліна молодчина велика, дуже впевнено і без звичного валідолу. Кіз, звісно, добре допомогла, та я давно не бачила Еліну настільки сконцентрованою і без мандражу. Тепер добре відпочити і налаштуватись на Конту. Сьогодні вона була дуже активною проти Плішки
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.09.2019 03:50
    +5
    Это же надо, ни одного брейка не позволила американке!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 03:44
    +5
    Александр Черепанов, 02.09.2019 03:41
    Все прекрасно видел. Я не говорю про подачу в первом сете, а говорю за матч в целом. Киз играла сегодня плохо, а Элина этим воспользовалась. Я рад победе очень!!! Но, останусь при своем мнении.
    Перший сет був рівний до брейку. Якби не така впевнена гра Світоліної Кіз б не поплила. Особисто я ще ніколи не бачив такої впевненої подачі Світоліної як в першому сеті.
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    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 03:39
    +5
    Александр Черепанов, 02.09.2019 03:38
    Всех с победой!!! Теперь у Элины есть все четвертьфиналы ТБШ Заслужила!!! Играла сегодня Элина нормально, не очень хорошо, но есть положительные моменты. Но, этого хватило, чтобы обыграть Медисон, которая сегодня сыграла очень-очень плохо...Свитолина использовала это своей, пусть и не яркой, но все-таки стабильной игрой..Что и нужно было сделать
    Нє очєнь харашо? Ти бачив процент ропадання і процент виграшу першої подачі в першому сеті? Вона психологічно зруйнувала Кіз.
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    firstromario
    online
      firstromario, 02.09.2019 03:35
    +5
    Ідеальний перший сет який по суті зруйнував Кіз а далі по ситуації.
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    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 02.09.2019 03:35
    +5
    Ну що сказати. Бачив лише другу частину другого сету, багато пропустив. АЛЕ.. без валідолу, спокійно+ шикарна подача на матч! Молодець!
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