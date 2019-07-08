Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, девятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
24-летняя украинка в матче 1/4 финала встретится с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мухова
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Крунич (7-5 6-2) №113 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA
|Бренгл (6-3 6-4) №85 WTA
|3-й круг
|Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA
|Контавейт (7-6 6-3) №20 WTA
|4-й круг
|Мартич (6-4 6-2) №24 WTA
|Плишкова (4-6 7-5 13-11) №3 WTA
Ранее девушки встречались один раз, победила Свитолина (Доха-2019).
В 1/2 финала победительница встречи сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA) или Чжан Шуай (№50 WTA).
Источник — Sport.ua
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