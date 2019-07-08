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Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча Уимблдона

  • 08.07.2019 21:15
  • 2168 просмотров
  • 5 комментариев
Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, девятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
24-летняя украинка в матче 1/4 финала встретится с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Мухова
1-й круг  Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA       Крунич (7-5 6-2) №113 WTA
2-й круг  Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA   Бренгл (6-3 6-4) №85 WTA
3-й круг  Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA   Контавейт (7-6 6-3) №20 WTA
4-й круг  Мартич (6-4 6-2) №24 WTA  Плишкова (4-6 7-5 13-11) №3 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила Свитолина (Доха-2019).
 
В 1/2 финала победительница встречи сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA) или Чжан Шуай (№50 WTA).
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 22:14
    +1
    Andy Chak, 08.07.2019 21:56
    Мухова живчик, вона на пару сетів однозначно буде готова, а от на 3 під питаннямм. Еліна може заганяти чешку, якщо буде грати як в останніх 2 геймах 1-го та у всьому 2-му сеті з Мартіч, віримо!!!
    Ну да, она только в самом конце игры подсела. И хорошо так подсела. Но там и игра, если пересчитать геймы, на пятисеточный матч потянет - 46 геймов. И выходного нет. Ну, посмотрим, чего гадать?
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 08.07.2019 21:56
    +4
    Мухова живчик, вона на пару сетів однозначно буде готова, а от на 3 під питаннямм. Еліна може заганяти чешку, якщо буде грати як в останніх 2 геймах 1-го та у всьому 2-му сеті з Мартіч, віримо!!!
    Ссылка
    Иван Кулаков
      Иван Кулаков, 08.07.2019 21:52
    -4
    Комментарий свернут. Показать
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    vizuals
      vizuals, 08.07.2019 21:47
    +1
    В Дохе у цьому році Еля її розкатала 6:4, 6:2, але хард - це інша справа. Тим не менш, більш високий класс Еліни, досвід та бойові якості їй допомогали і в матчах проти набагато більш крутих тьотіньок. Чекаємо перемоги звісно
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 21:19
    +3
    Меня сейчас больше всего интересует одно - успеет ли Мухова восстановиться после триллера который они с Плишковой закрутили?
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 08.07.2019 21:56
    +4
    Мухова живчик, вона на пару сетів однозначно буде готова, а от на 3 під питаннямм. Еліна може заганяти чешку, якщо буде грати як в останніх 2 геймах 1-го та у всьому 2-му сеті з Мартіч, віримо!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 21:19
    +3
    Меня сейчас больше всего интересует одно - успеет ли Мухова восстановиться после триллера который они с Плишковой закрутили?
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 22:14
    +1
    Andy Chak, 08.07.2019 21:56
    Мухова живчик, вона на пару сетів однозначно буде готова, а от на 3 під питаннямм. Еліна може заганяти чешку, якщо буде грати як в останніх 2 геймах 1-го та у всьому 2-му сеті з Мартіч, віримо!!!
    Ну да, она только в самом конце игры подсела. И хорошо так подсела. Но там и игра, если пересчитать геймы, на пятисеточный матч потянет - 46 геймов. И выходного нет. Ну, посмотрим, чего гадать?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 08.07.2019 21:47
    +1
    В Дохе у цьому році Еля її розкатала 6:4, 6:2, але хард - це інша справа. Тим не менш, більш високий класс Еліни, досвід та бойові якості їй допомогали і в матчах проти набагато більш крутих тьотіньок. Чекаємо перемоги звісно
    Ссылка
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