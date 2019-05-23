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Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Страсбурге

  • 23.05.2019 09:59
  • 945 просмотров
  • 3 комментария
Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
В четверг, 23-го мая, украинка Марта Костюк (№264 WTA) проведет матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
16-летняя украинка сыграет против четвертой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Костюк      Гарсия
Кв. 1  Ма (7-5 6-2) №204 WTA -
Кв. 2  Кристиан (6-1 6-2) №247 WTA -
1-й круг  Бенуа (6-4 6-1) №266 WTA   Роджерс (4-6 6-4 6-3) №514 WTA
2-й круг  Чжэн (6-3 6-1) №45 WTA  Петерсон (6-2 6-3) №64 WTA
 
Ранее девушки встречались во втором раунде Штутгарта-2018, в том памятном матче победила француженка.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Дарьи Гавриловой (Австралия) или Хлои Паке (Франция).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 23.05.2019 11:09
    +1
    Щось в коментарях останнім часом багато розмов про зливи. Гарсія максимум досягала чвертьфіналу на тому ж таки Ролан Гаросі в 17 (sic!) році. Вона давно нічого не вигравала і нарочито тонути в Страсбурзі ніхто не буде. Тут три матчі залишилося. Всі, хто хотів злитися, вже на французьких кортах. Решта будуть рубитися за трофей.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 23.05.2019 10:50
    +1
    Як не крути, а Гарсії пора вже зливатися перед РГ. Якщо француженка сама не захоче, то, сподіваюся, що Марта допоможе їй у цьому. Мене влаштує будь-який сценарій - важливо отримати позитивний результат.
    П.с. Скільки в українських уболівальників тенісу останнім часом негативних емоцій через цю Гарсію що і не передати. Марта - 1, Еліна - 3 рази їй поступалась. Кожного разу в 3-х сетах. Час ламати традиції.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.05.2019 10:13
    +1
    Держим кулачки за Марту)
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 23.05.2019 11:09
    +1
    Щось в коментарях останнім часом багато розмов про зливи. Гарсія максимум досягала чвертьфіналу на тому ж таки Ролан Гаросі в 17 (sic!) році. Вона давно нічого не вигравала і нарочито тонути в Страсбурзі ніхто не буде. Тут три матчі залишилося. Всі, хто хотів злитися, вже на французьких кортах. Решта будуть рубитися за трофей.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 23.05.2019 10:50
    +1
    Як не крути, а Гарсії пора вже зливатися перед РГ. Якщо француженка сама не захоче, то, сподіваюся, що Марта допоможе їй у цьому. Мене влаштує будь-який сценарій - важливо отримати позитивний результат.
    П.с. Скільки в українських уболівальників тенісу останнім часом негативних емоцій через цю Гарсію що і не передати. Марта - 1, Еліна - 3 рази їй поступалась. Кожного разу в 3-х сетах. Час ламати традиції.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.05.2019 10:13
    +1
    Держим кулачки за Марту)
    Ссылка
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