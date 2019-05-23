Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Такое впечатление, что Коноплянка так и застрял где-то между тинейджером и мужчиной

11:25 — Evil

Тебе тоже походу надо к "ире" вместе с макакием будете разгонять розовых слоников

11:23 — Maccceo Plex Plex

Ты говорил, что - после официального объявления, сейчас говоришь по другому) Ладно, пусть будет п...

11:17 — jekаfunny

Та он уже лет 10 как в ломке. Вечно пишет наборы букв и в конце смайлик ! Прям как эссе на тему ...

11:16 — jekаfunny

Я говорю как понял ! А от слов своих не открещиваюсь !

10:58 — Maccceo Plex Plex

условия спора ты конечно перекрутил, в выгодную для себя сторону, все как обычно короч))