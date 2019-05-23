Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23-го мая, украинка Марта Костюк (№264 WTA) проведет матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
16-летняя украинка сыграет против четвертой сеяной Каролин Гарсии из Франции (№24 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки встречались во втором раунде Штутгарта-2018, в том памятном матче победила француженка.
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Дарьи Гавриловой (Австралия) или Хлои Паке (Франция).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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П.с. Скільки в українських уболівальників тенісу останнім часом негативних емоцій через цю Гарсію що і не передати. Марта - 1, Еліна - 3 рази їй поступалась. Кожного разу в 3-х сетах. Час ламати традиції.
П.с. Скільки в українських уболівальників тенісу останнім часом негативних емоцій через цю Гарсію що і не передати. Марта - 1, Еліна - 3 рази їй поступалась. Кожного разу в 3-х сетах. Час ламати традиції.
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