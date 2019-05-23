Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вижу дырявые тут до утра горели-полыхали)) Страшно представить как у них остатки мозга поплавятся...

говорят в 90-е у них было 9-ть подряд чемпионств

Коля беги оттуда. Ну не продают они Исмаили. Не хочется тебя видеть как ты превращаешся в Бутка.

Согласен на 100%...Но мы и воспринимаем их, как нечто особенное. Помню, как сын после юношеской и...

09:52 — ShakhtarUberAlles

А я с самого начала говорил, что Шахтер с ним продешевил. И вообще не стоило продавать.

09:51 — Linda_Lewis

Я роблю хорошу зарплату з дому 6925-9368 тижня, що дивно, під рік тому я був безробітним в жахлив...