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Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Страсбурге

  • 23.05.2019 09:07
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Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В четверг, 23-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
19-летняя украинка сыграет против Фионы Ферро из Франции (№88 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Гаврилова – Паке. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская     Ферро   
1-й круг  Парментье (6-2 6-4) №65 WTA  Кумхум (6-3 6-1) №104 WTA
2-й круг  Стосур (6-0 6-2) №89 WTA  Ван Цян (6-7(4) 6-3 6-3) №16 WTA
 
Ранее девушки не встречались.
 
В 1/2 финала победительница встречи сыграет с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) или Ариной Соболенко (Беларусь).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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