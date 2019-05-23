Даяна Ястремская – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
19-летняя украинка сыграет против Фионы Ферро из Франции (№88 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Гаврилова – Паке. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки не встречались.
В 1/2 финала победительница встречи сыграет с Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) или Ариной Соболенко (Беларусь).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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