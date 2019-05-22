Страсбург. Стала известна соперница Ястремской

21:48 — trasher87 trasher87

И отдельно за рекламу профутбола Круторогов я так давно не ржал. Господи у...

21:46 — p_s_l

На протяжении одного Ттура команды, обычно, играют 1 раз.

21:46 — Zport.

У Динамо был полностью боевой состав? Ты глупый житель донецка, судя по всему

21:44 — Maccceo Plex Plex

Ценю твой тонкий, незатейливый юморок) Хорошено вечера)

21:42 — jekаfunny

Да , Несенюк премию выплатит , за то что вас баню постоянно , и как раз подсобираю

21:42 — u6464u

качество игры укр.игроков катастрофическое перед отборочными играми,кроме Цыганкова Шеве расчитыв...