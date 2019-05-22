Страсбург. Стала известна соперница Ястремской

Даяна Ястремская уверенно обыграла Саманту Стосур в матче второго круга турнира в Страсбурге.
Теперь третья ракетка Украины узнала соперницу по четвертьфиналу. Ястремская встретится с француженкой Фионой Ферро (WTA, 88), которая во втором круге обыграла Ван Цян – 6:7, 6:3, 6:3.
Отметим, что другая украинка Марта Костюк в четвертьфинале сыграет с Каролин Гарсией.
Источник — Sport.ua
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