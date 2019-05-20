Страсбург. Костюк уверенно обыграла Бенуа

Украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового турнира серии International в Страсбурге.

В матче первого круга 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию , обыграла еще одну победительницу отбора Мари Бенуа из Бельгии (№266 WTA).

Страсбург. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:4, 6:1

В первом сете у Марты получалось далеко не все, особенно никак не удавалось выигрывать очки на второй подаче. Один выигранный розыгрыш из 12 – серьезная проблема. Благо, Бенуа не та соперница, которая способна наказывать за каждую ошибку.

Поначалу Марта еще приспосабливалась к стилю игры оппонентки, но ближе к середине партии знала, как нужно действовать. Дважды бельгийка делала брейк и оба раза украинка отвечала обратным. Со счета 3:4 Костюк выиграла три гейма, оформив победу в первой партии.

Во втором сете все пошло намного легче и быстрее. Украинке удалось решить некоторые проблемы со своей игрой, а соперница ничего нового не предложила. Побороться бельгийке удалось только в шестом гейме, когда она отыграла три матбола и не дала обыграть себя с баранкой.

Для Бенуа это было первое участие в основной сетке турнира WTA, Марта хотя и намного моложе, но имеет больше опыта участия в соревнованиях самого высокого уровня.

Откровенно говоря, Костюк повезло с соперницей в первом круге, как она будет играть дальше против более маститых соперниц – увидим совсем скоро.

Во втором круге Костюк сыграет с седьмой сеяной китаянкой Чжэн Сайсай (№45 WTA).