Страсбург. Костюк уверенно обыграла Бенуа

Украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового турнира серии International в Страсбурге.
В матче первого круга 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла еще одну победительницу отбора Мари Бенуа из Бельгии (№266 WTA).
Страсбург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:4, 6:1
В первом сете у Марты получалось далеко не все, особенно никак не удавалось выигрывать очки на второй подаче. Один выигранный розыгрыш из 12 – серьезная проблема. Благо, Бенуа не та соперница, которая способна наказывать за каждую ошибку.
Поначалу Марта еще приспосабливалась к стилю игры оппонентки, но ближе к середине партии знала, как нужно действовать. Дважды бельгийка делала брейк и оба раза украинка отвечала обратным. Со счета 3:4 Костюк выиграла три гейма, оформив победу в первой партии.
Во втором сете все пошло намного легче и быстрее. Украинке удалось решить некоторые проблемы со своей игрой, а соперница ничего нового не предложила. Побороться бельгийке удалось только в шестом гейме, когда она отыграла три матбола и не дала обыграть себя с баранкой.
Для Бенуа это было первое участие в основной сетке турнира WTA, Марта хотя и намного моложе, но имеет больше опыта участия в соревнованиях самого высокого уровня.
Откровенно говоря, Костюк повезло с соперницей в первом круге, как она будет играть дальше против более маститых соперниц – увидим совсем скоро.
Во втором круге Костюк сыграет с седьмой сеяной китаянкой Чжэн Сайсай (№45 WTA).
Источник — Sport.ua
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Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
Я немного смотрел ту игру. Такое впечатление, что проходной турнир ITF наблюдаю. То есть, в какой форме китаянка - большой вопрос.
Ілюзіями я теж не тішуся, але завтра у Марти шанси зовсім не погані, і я б поставив саме на Костюк.
На грунті, як виявляється, Марта грати може і вміє, а тепер ще й терпіти вчиться, тож будемо бачити.
Марта тепер грає, а не мучиться.
Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
Я бачу привід для оптимізму.
Марта тепер грає, а не мучиться.
Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
Я бачу привід для оптимізму.
Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
Марта тепер грає, а не мучиться.
Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
Я бачу привід для оптимізму.
Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
Я немного смотрел ту игру. Такое впечатление, что проходной турнир ITF наблюдаю. То есть, в какой форме китаянка - большой вопрос.
Ілюзіями я теж не тішуся, але завтра у Марти шанси зовсім не погані, і я б поставив саме на Костюк.
На грунті, як виявляється, Марта грати може і вміє, а тепер ще й терпіти вчиться, тож будемо бачити.
Марта тепер грає, а не мучиться.
Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
Я бачу привід для оптимізму.
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