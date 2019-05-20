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Страсбург. Костюк уверенно обыграла Бенуа

Украинка в двух сетах одолела 24-летнюю бельгийку

  • 20.05.2019 17:06
  • 1140 просмотров
  • 8 комментариев
Страсбург. Костюк уверенно обыграла Бенуа
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового турнира серии International в Страсбурге.
 
В матче первого круга 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла еще одну победительницу отбора Мари Бенуа из Бельгии (№266 WTA).
 
Страсбург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:4, 6:1
 
В первом сете у Марты получалось далеко не все, особенно никак не удавалось выигрывать очки на второй подаче. Один выигранный розыгрыш из 12 – серьезная проблема. Благо, Бенуа не та соперница, которая способна наказывать за каждую ошибку.
 
Поначалу Марта еще приспосабливалась к стилю игры оппонентки, но ближе к середине партии знала, как нужно действовать. Дважды бельгийка делала брейк и оба раза украинка отвечала обратным. Со счета 3:4 Костюк выиграла три гейма, оформив победу в первой партии.
 
 
Во втором сете все пошло намного легче и быстрее. Украинке удалось решить некоторые проблемы со своей игрой, а соперница ничего нового не предложила. Побороться бельгийке удалось только в шестом гейме, когда она отыграла три матбола и не дала обыграть себя с баранкой.
 
Для Бенуа это было первое участие в основной сетке турнира WTA, Марта хотя и намного моложе, но имеет больше опыта участия в соревнованиях самого высокого уровня. 
 
 
Откровенно говоря, Костюк повезло с соперницей в первом круге, как она будет играть дальше против более маститых соперниц – увидим совсем скоро.
 
Во втором круге Костюк сыграет с седьмой сеяной китаянкой Чжэн Сайсай (№45 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.05.2019 18:01
    0
    Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:16
    История о том, как победить трех человек из третьей сотни на турнире WTA, чтобы набрать практически столько же очков, сколько за выигрыш 25-тысячника с примерно тем же составом участниц. Теперь в онлайн рейтинге Марта расположится сразу вслед за Дашей, уже закончившей сезон по печальной причине.
    Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
    Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
    Если Сайсай будет играть как свою предыдущую игру, когда еле-еле на двух тай-брейках прошла Тан (где-то рядом с Бенуа), то у Марты определённо шансы есть.
    Я немного смотрел ту игру. Такое впечатление, что проходной турнир ITF наблюдаю. То есть, в какой форме китаянка - большой вопрос.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 17:55
    0
    Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:48
    Определенный повод для оптимизма есть, но пока не более. Все обыгранные соперницы из третьей сотни. А, допустим, против Кристины Плишковой (конец первой сотни) игра была ужасной. Я лично не жду многого от матча с китаянкой. Хотелось бы увидеть именно наметки будущего тенниса Марты против достаточно серьезной соперницы.
    Проти Плішкової все було погано, згодний, але ту ж саму Фьогелє - теж кінець першої сотні - на попередньому турнірі Марта перемогла впевнено.
    Ілюзіями я теж не тішуся, але завтра у Марти шанси зовсім не погані, і я б поставив саме на Костюк.
    На грунті, як виявляється, Марта грати може і вміє, а тепер ще й терпіти вчиться, тож будемо бачити.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 17:54
    +1
    Сьогодні наші у Страсбурзі були супер. У Римі б так. Але, наразі, що маємо те маємо. Потрібно чекати
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:48
    0
    Clyde С., 20.05.2019 17:20
    Не розумію критиків в гілці текстової трансляції.
    Марта тепер грає, а не мучиться.
    Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
    Я бачу привід для оптимізму.
    Определенный повод для оптимизма есть, но пока не более. Все обыгранные соперницы из третьей сотни. А, допустим, против Кристины Плишковой (конец первой сотни) игра была ужасной. Я лично не жду многого от матча с китаянкой. Хотелось бы увидеть именно наметки будущего тенниса Марты против достаточно серьезной соперницы.
    Ссылка
    Steep
      Steep, 20.05.2019 17:48
    0
    Хм, я так понимаю у Марты вроде новый тренер - Беньямин Ибрагимзаде, бывший тренер Кербер и Азаренко?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 20.05.2019 17:30
    0
    Марта уже 230-я.... Нормальный ход.... Не видел как сегодня играла Марта, но критикам хочеться напомнить что сила действия влияет на силу противодействия. Завтра будет уже весьма приличная соперница. Посмотрим.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 17:20
    +3
    Не розумію критиків в гілці текстової трансляції.
    Марта тепер грає, а не мучиться.
    Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
    Я бачу привід для оптимізму.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:16
    +1
    История о том, как победить трех человек из третьей сотни на турнире WTA, чтобы набрать практически столько же очков, сколько за выигрыш 25-тысячника с примерно тем же составом участниц. Теперь в онлайн рейтинге Марта расположится сразу вслед за Дашей, уже закончившей сезон по печальной причине.
    Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
    Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 17:20
    +3
    Не розумію критиків в гілці текстової трансляції.
    Марта тепер грає, а не мучиться.
    Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
    Я бачу привід для оптимізму.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.05.2019 17:54
    +1
    Сьогодні наші у Страсбурзі були супер. У Римі б так. Але, наразі, що маємо те маємо. Потрібно чекати
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:16
    +1
    История о том, как победить трех человек из третьей сотни на турнире WTA, чтобы набрать практически столько же очков, сколько за выигрыш 25-тысячника с примерно тем же составом участниц. Теперь в онлайн рейтинге Марта расположится сразу вслед за Дашей, уже закончившей сезон по печальной причине.
    Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
    Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.05.2019 18:01
    0
    Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:16
    История о том, как победить трех человек из третьей сотни на турнире WTA, чтобы набрать практически столько же очков, сколько за выигрыш 25-тысячника с примерно тем же составом участниц. Теперь в онлайн рейтинге Марта расположится сразу вслед за Дашей, уже закончившей сезон по печальной причине.
    Что касается игры, то по сравнению со второй половиной прошлого года прогресс серьезный. Это, конечно, еще даже не уровень первой сотни, но не все сразу. Главное, чтобы отношение Марты к теннису продолжало оставаться серьезным. Сегодня, несмотря на ветер, уже было 56% первой, и эйсов больше, чем двойных. Конечно, невынужденных было полно, хватало и виннерсов. Единственное, чего я не понял, это укороченных с отскоком мяча от земли на два метра вверх. Теннисные поддавки какие-то.
    Дальше Чжен Сайсай, которая в этом году неплохо себя чувствует на грунте. Она должна быть неплохим раздражителем для Марты. Хотелось бы, чтобы после стольких матчей ежедневно, у Костюк остались эмоции и жажда победы на эту игру.
    Если Сайсай будет играть как свою предыдущую игру, когда еле-еле на двух тай-брейках прошла Тан (где-то рядом с Бенуа), то у Марты определённо шансы есть.
    Я немного смотрел ту игру. Такое впечатление, что проходной турнир ITF наблюдаю. То есть, в какой форме китаянка - большой вопрос.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 17:55
    0
    Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:48
    Определенный повод для оптимизма есть, но пока не более. Все обыгранные соперницы из третьей сотни. А, допустим, против Кристины Плишковой (конец первой сотни) игра была ужасной. Я лично не жду многого от матча с китаянкой. Хотелось бы увидеть именно наметки будущего тенниса Марты против достаточно серьезной соперницы.
    Проти Плішкової все було погано, згодний, але ту ж саму Фьогелє - теж кінець першої сотні - на попередньому турнірі Марта перемогла впевнено.
    Ілюзіями я теж не тішуся, але завтра у Марти шанси зовсім не погані, і я б поставив саме на Костюк.
    На грунті, як виявляється, Марта грати може і вміє, а тепер ще й терпіти вчиться, тож будемо бачити.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.05.2019 17:48
    0
    Clyde С., 20.05.2019 17:20
    Не розумію критиків в гілці текстової трансляції.
    Марта тепер грає, а не мучиться.
    Статистика хороша, стиль гри змінився - тепер він вже не а-ля Ястремська, а виважений, терплячий.
    Я бачу привід для оптимізму.
    Определенный повод для оптимизма есть, но пока не более. Все обыгранные соперницы из третьей сотни. А, допустим, против Кристины Плишковой (конец первой сотни) игра была ужасной. Я лично не жду многого от матча с китаянкой. Хотелось бы увидеть именно наметки будущего тенниса Марты против достаточно серьезной соперницы.
    Ссылка
    Steep
      Steep, 20.05.2019 17:48
    0
    Хм, я так понимаю у Марты вроде новый тренер - Беньямин Ибрагимзаде, бывший тренер Кербер и Азаренко?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 20.05.2019 17:30
    0
    Марта уже 230-я.... Нормальный ход.... Не видел как сегодня играла Марта, но критикам хочеться напомнить что сила действия влияет на силу противодействия. Завтра будет уже весьма приличная соперница. Посмотрим.
    Ссылка
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