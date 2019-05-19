Страсбург. Костюк вышла в основную сетку

Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в основной сетке грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.
В финале квалификации 16-летняя украинка не оставила шансов Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).
Страсбург. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 6:2
Возможные соперницы Марты в основной сетке: Анна Каролина Шмидлова, Чжан Шуай и два слота квалифаеров.
Источник — Sport.ua
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