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Страсбург. Костюк вышла в основную сетку

16-летняя украинка сыграет в основе турнира WTA International

  • 19.05.2019 16:41
  • 922 просмотра
  • 1 комментарий
Страсбург. Костюк вышла в основную сетку
© WTA Strasbourg. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в основной сетке грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.

В финале квалификации 16-летняя украинка не оставила шансов Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).

Страсбург. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 6:2

Возможные соперницы Марты в основной сетке: Анна Каролина Шмидлова, Чжан Шуай и два слота квалифаеров.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Hyperion
      Hyperion, 19.05.2019 16:59
    +3
    Молодец! С победой!
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 19.05.2019 16:59
    +3
    Молодец! С победой!
    Ссылка
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