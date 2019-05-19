Страсбург. Костюк вышла в основную сетку

17:45 — Бывалый

а ну да,что бы это дерьмо смотреть давайте объединяться а давай ты кашленешь и мы с Англией объе...

17:44 — kina_ne_bydet

А что? Неужели бы вы не хотели увидеть как Динамо разрывает Спартак?

17:42 — J0e777

Ещё не все сумасшедшие вымерли. Странно что ты вконтакте не вспомнил

17:42 — kina_ne_bydet

я днепровский вообще-то

17:41 — kina_ne_bydet

Ты видимо чисто случайно забыл о: Зените, ЦСКА, Локомотиве, Спартаке и Краснодаре

17:40 — kina_ne_bydet

Матч ТВ транслировала бы поединки высший лиги. Футболы бы первую лигу. Ну а 2+2 чемпионат аматоро...

17:39 — Alexandr Mobis

Коломойский столько бабла cпиздил с суркисом, и не могут нормальное оборудование на канал купить?

17:39 — Бывалый

слышь ,а на кого смотреть в соссийском чемпионате ты предлагало? -анжи -енисей -уфа -крылья совет...