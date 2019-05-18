Страсбург. Костюк и Страхова вышли в финал квалификации

На турнире в Страсбурге украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации. Сегодня спортсменка в первом круге квалифая обыграла Ма Шуюэ в двух сетах - 7:5, 6:2.

В финале квалификации Костюк сыграет против Жаклин Кристиан из Румынии.

В финал квалификации прошла и Валерия Страхова, которая одолела Джейми Леб из США - 6:1, 6:1.

В решающей игре квалификации Страхова сразится с победительницей пары Андреа Гамис - Лаура Зигемунд.