Страсбург. Костюк и Страхова вышли в финал квалификации

На турнире в Страсбурге украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации. Сегодня спортсменка в первом круге квалифая обыграла Ма Шуюэ в двух сетах - 7:5, 6:2.
В финале квалификации Костюк сыграет против Жаклин Кристиан из Румынии.
В финал квалификации прошла и Валерия Страхова, которая одолела Джейми Леб из США - 6:1, 6:1.
В решающей игре квалификации Страхова сразится с победительницей пары Андреа Гамис - Лаура Зигемунд.
Источник — Sport.ua
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