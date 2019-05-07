Катерина Козлова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, седьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) стартует в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В своем четвертом для себя матче на турнире Козлова сразится против Каролины Плишковой (№5 WTA), которая в первом раунде ушла с четырех матчболов Даяны Ястремской. Поединок состоится третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

Путь на турнире Стадия Козлова Плишкова Кв. 1 Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA - Кв. 2 Большова (6-3, 6-3) №141 WTA - 1-й круг Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA Ястремская (5-7, 7-6(5), 6-3) №38 WTA

Ранее девушки не пересекались.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.