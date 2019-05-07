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Катерина Козлова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде

  • 07.05.2019 10:10
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Катерина Козлова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Козлова
Во вторник, седьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) стартует в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В своем четвертом для себя матче на турнире Козлова сразится против Каролины Плишковой (№5 WTA), которая в первом раунде ушла с четырех матчболов Даяны Ястремской. Поединок состоится третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву
 

Путь на турнире

Стадия  Козлова     Плишкова
Кв. 1  Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA -
Кв. 2   Большова (6-3, 6-3) №141 WTA -
1-й круг  Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA  Ястремская (5-7, 7-6(5), 6-3) №38 WTA
 
Ранее девушки не пересекались.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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