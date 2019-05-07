Катерина Козлова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, седьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) стартует в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
В своем четвертом для себя матче на турнире Козлова сразится против Каролины Плишковой (№5 WTA), которая в первом раунде ушла с четырех матчболов Даяны Ястремской. Поединок состоится третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Козлова
|Плишкова
|Кв. 1
|Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA
|-
|Кв. 2
|Большова (6-3, 6-3) №141 WTA
|-
|1-й круг
|Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA
|Ястремская (5-7, 7-6(5), 6-3) №38 WTA
Ранее девушки не пересекались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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