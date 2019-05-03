Мадрид. Козлова вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№84 WTA) выиграла первый поединок квалификации престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA) украинке удалось добыть победу в двух сетах.
Мадрид. Полуфинал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:4
В финале отборочного турнира Козлова сразится против Альоны Большовой (№140 WTA), которая представляет Испанию.
Ранее в финал квалификации также вышла и Марта Костюк.
Читайте также: Мадрид. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.