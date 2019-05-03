Мадрид. Козлова вышла в финал квалификации

Навіщо на них гроші тратити... краще най майданчики будують...

Хто ж тебе просив болільників вівцями обзивати !? Ось і маєш, раз-два і сам вівця

Карпатам не хватает витамина Ю чтобы не было морщин на х.......

Сейчас начинают Калинина и Завацкая. Может наш день сегодня? Болеем!

Ну да, остаётся только поржать с твоей тупости, действительно Уровень твоего развития так и остан...

16:53 — Муґунот

Мораес забить не может 2 пеналя.(c) ну будем надеяться, что в ворота сербов пенальти не поставят ...

16:52 — uragan

Громадянство і те що він не заграний за іншу збірну не дають йому такого права.Там діють закони Ф...

16:48 — pike1

А столько соплей разводили все это время, надеюсь будет вам уроком