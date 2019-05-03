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Мадрид. Козлова вышла в финал квалификации

Еще одна украинка сразится за право выступить в основной сетке

  • 03.05.2019 16:40
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Мадрид. Козлова вышла в финал квалификации
© WTA. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№84 WTA) выиграла первый поединок квалификации престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA) украинке удалось добыть победу в двух сетах.
 
Мадрид. Полуфинал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:4
 
В финале отборочного турнира Козлова сразится против Альоны Большовой (№140 WTA), которая представляет Испанию.
 
Ранее в финал квалификации также вышла и Марта Костюк.
 
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Источник — Sport.ua

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