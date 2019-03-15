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Еліна Світоліна – Б'янка Андреєску. Прогноз і анонс матчу

Третій поспіль півфінал для першої ракетки України

  • 15.03.2019 14:40
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Еліна Світоліна – Б'янка Андреєску. Прогноз і анонс матчу
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ніч з п'ятниці на суботу перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє півфінальний поєдинок на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі. Суперницею 24-річної українки стане 18-річна представниця Канади Б'янка Андреєску (№60 WTA).
 
Поєдинок відкриє вечірню сесію на першому корті, час початку зустрічі – не раніше 03:30 за Києвом. Нагадаємо, нагорода за перемогу в півфінальному матчі складає 260 рейтингових очок і $332,000 на додаток до 390 очок і $354,000, які вже зароблені.
 
Це буде перший півфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток.
 
Суперниця
 
Вчорашня юніорка Андреєску стала відомою для більшості українських вболівальників після матчів Кубка федерації проти Канади. В квітні 2018 року дочка румунських емігрантів грала у матчі-відкритті проти Лесі Цуренко, де програла у трьох сетах, зазнавши травми у вирішальній партії. З того часу її прогрес вимірювався семимильними кроками.
 

Jimmie48 Photography. Б'янка Андреєску
 
Закінчила 2018 рік Андреєску в статусі 178-ракетки світу, а на початку цього року стався прорив. На турнірі категорії International в Окленді вона через кваліфікацію дійшла до фіналу, де програла тільки 14-й ракетці світу Юлії Гьоргес. Варто зазначити, що в другому колі Б'янка здобула першу перемогу над тенісисткою із чільної десятки – жертвою стала Каролін Возняцкі (тоді – третя ракетка світу). І хоча датчанка в цьому році через проблеми зі здоров'ям показує не найкращий свій теніс, це величезне досягнення для тінейджерки.
 
Після другого кола Australian Open (також із відбором) Андреєску виграла свій перший серйозний турнір – 125-тисячник WTA в Ньюпорт-Біч (США). В чвертьфіналі була здобута перемога над Ежені Бушар і стало зрозуміло, що статус першої ракетки Канади скоро перейде саме до Б'янки.
 
Статистика в 2019-му році
   Світоліна    Андреєску
Матчі (перемоги-поразки) 13-4 24-3
% виграних 76 89
середній рейтинг суперниць 41.5 113.7
виграно очок на подачі, % 59.2 58.9
ейси, % 5.9 4.2
% першої подачі 61.3 61.9
виграно очок на першій подачі, % 67.3 66.9
виграно очок на другій подачі, % 46.5 51.6
виграно очок на прийомі, % 45.5 47.6
тайбрейки 3-1 5-3
 
Шлях на турнірі
Стадія  Світоліна   Андреєску
1-й коло  -   Бегу (6:7, 6:3, 6:3) №70 WTA
2-й коло  Кенін (3:6, 7:6, 6:4) №33 WTA    Цибулкова (6:2, 6:2) №35 WTA
3-й коло  Гаврилова (7:5, 6:4) №53 WTA    Фьогеле (6:1, 6:2) №109 WTA
4-й коло  Барті (7:6, 5:7, 6:4) №12 WTA  Ван Цян (7:5, 6:2) №18 WTA
1/4 фіналу   Вондроушова (4:6, 6:4, 6:4) №61 WTA  Мугуруса (6:0, 6:1) №20 WTA

Після півфіналу в Акапулько Андреєску засяяла у всій красі на турнірі в Індіан-Веллсі: п'ять перемог, один програний сет і знищення Мугуруси в 1/4 фіналу. Звісно, можна зважати і на те, що Гарбін'є провела виснажливий матч 1/8 фіналу проти Кікі Бертенс, а у Ван Цян щось подібне напередодні очного матчу було із Елізе Мертенс. Але Вондроушовій подібний аргумент у матчі проти Світоліної не допоміг.
 
На корті Андреєску, як це не дивно, вміє все і навіть більше. Найбільшим її козирем буде неймовірна впевненість, якої вона набула протягом турніру. Минулого року у фіналі грали Осака з Касаткіною, Андреєску також бачить себе переможницею.
 
І ще одне. Якби Підсумковий турнір грали прямо зараз, то Андреєску брала б у ньому участь. Це все, що потрібно знати про поточну форму канадки тим, хто дивиться на 60-й номер у світовому рейтингу.
 
Прогноз
 
Світоліна провела важкі поєдинки 1/8 і 1/4 фіналу. За одну добу вона зіграла на корті 5,5 годин напружених матчів. У Андреєску все зовсім інакше, останні два матчі в сумі потягнули на 2,5 години. День відпочинку має допомогти українці, але це не панацея. Навіть букмекери чітко не могли визначитися хто ж фаворит майбутнього протистояння.
 
З понеділка Еліна навіть у випадку поразки повернеться в топ-5 рейтингу WTA, але кожна наступна перемога на турнірі буде наближати її до мрії, яка може здійснитися в Маямі. 
 
Останні два півфінали Світоліна програвала в кінцівках третіх сетів, ведучи в рахунку. Еліні не вистачало зовсім трохи до перемоги. Маємо надію, що в Індіан-Веллсі все складеться на нашу користь.
 
Також не потрібно забувати, що в разі перемоги у півфіналі Андреєску випередить Даяну Ястремську в рейтингу і стане найкращою тенісисткою до 20-ти років.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в трьох сетах
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Источник — Sport.ua

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