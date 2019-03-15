Еліна Світоліна – Б'янка Андреєску. Прогноз і анонс матчу

В ніч з п'ятниці на суботу перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє півфінальний поєдинок на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі. Суперницею 24-річної українки стане 18-річна представниця Канади Б'янка Андреєску (№60 WTA).

Поєдинок відкриє вечірню сесію на першому корті, час початку зустрічі – не раніше 03:30 за Києвом . Нагадаємо, нагорода за перемогу в півфінальному матчі складає 260 рейтингових очок і $332,000 на додаток до 390 очок і $354,000, які вже зароблені.

Це буде перший півфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток.

Суперниця

Вчорашня юніорка Андреєску стала відомою для більшості українських вболівальників після матчів Кубка федерації проти Канади. В квітні 2018 року дочка румунських емігрантів грала у матчі-відкритті проти Лесі Цуренко, де програла у трьох сетах, зазнавши травми у вирішальній партії . З того часу її прогрес вимірювався семимильними кроками.



Jimmie48 Photography. Б'янка Андреєску Jimmie48 Photography. Б'янка Андреєску

Закінчила 2018 рік Андреєску в статусі 178-ракетки світу, а на початку цього року стався прорив. На турнірі категорії International в Окленді вона через кваліфікацію дійшла до фіналу, де програла тільки 14-й ракетці світу Юлії Гьоргес. Варто зазначити, що в другому колі Б'янка здобула першу перемогу над тенісисткою із чільної десятки – жертвою стала Каролін Возняцкі (тоді – третя ракетка світу). І хоча датчанка в цьому році через проблеми зі здоров'ям показує не найкращий свій теніс, це величезне досягнення для тінейджерки.

Після другого кола Australian Open (також із відбором) Андреєску виграла свій перший серйозний турнір – 125-тисячник WTA в Ньюпорт-Біч (США). В чвертьфіналі була здобута перемога над Ежені Бушар і стало зрозуміло, що статус першої ракетки Канади скоро перейде саме до Б'янки.

Статистика в 2019-му році

Світоліна Андреєску Матчі (перемоги-поразки) 13-4 24-3 % виграних 76 89 середній рейтинг суперниць 41.5 113.7 виграно очок на подачі, % 59.2 58.9 ейси, % 5.9 4.2 % першої подачі 61.3 61.9 виграно очок на першій подачі, % 67.3 66.9 виграно очок на другій подачі, % 46.5 51.6 виграно очок на прийомі, % 45.5 47.6 тайбрейки 3-1 5-3

Шлях на турнірі