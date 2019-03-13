Индиан-Уэллс. Свитолина в сумасшедшем матче переиграла Барти

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок четвертого круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. 24-летняя украинка в тяжелейшем матче одолела австралийку Эшли Барти (№12 WTA).
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6(8), 5:7, 6:4
Барти начала невероятно, в первых четырех геймах на своей подаче она отдала всего четыре очка, два из них – собственные двойные ошибки. Свитолина ничего не могла сделать на приеме, ее в прямом смысле уничтожали. А вот на подачах Элины борьба была немного острее: в первом же гейме пришлось отыгрывать брейкпоинт, но с каждым последующим розыгрышем украинка играла увереннее и увереннее. Сегодня ей пришлось отпахать на ногах так сильно, как это вообще возможно.
Эта работа не могла не принести результат. В девятом гейме Барти допустила несколько нетипичных для себя ошибок, и Свитолина заработала двойной скрытый сетбол. В ответ последовал эйс и еще одна мощная подача, после которой австралийка забила Элину силовыми ударами. В итоге, чтоб сделать первый брейк, украинке пришлось заработать еще два брейкпоинта. И совсем неудивительно, что после этого она не подала на сет. Более того, Свитолина проиграла два гейма под ноль, и теперь уже тай-брейк казался большим достижением. К счастью, шестое очко все же удалось заработать, но дальше началось самое интересное.
Со счета 3:3 на тай-брейке Свитолина несколько раз ошиблась, и у Барти появился тройной сетбол. Но, видимо, Эшли к этому моменту также немного устала и сама стала ошибаться. Свитолина тащила все что можно, бегала за каждым мячом, и судьба ее за это вознаградила. Отыграв еще один сетбол, она с первого своего сетпоинта оформила столь важную победу в первой партии, по ходу которой ее соперница выглядела, как минимум, не хуже.
Второй сет сохранил интригу по максимуму. С большими проблемами на своей подаче Элина умудрилась повести 3:1, но моментально получила обратный брейк. Практически в каждом гейме велась нешуточная борьба с обилием брейкпоинтов, побеждать должна была теннисистка, которая лучше умеет играть в ответственные моменты. Конечно же, это должна была стать Свитолина. В восьмом гейме она со второго раза реализовала скрытый матчбол, но вдруг что-то пошло не так. Сначала Элина не смогла подать на матч, а позже не реализовала двойной матчбол на приеме. Вполне возможно, свою роль сыграло солнце, которое вышло из-за туч и стало помощником более атакующей теннисистки. Появилось подозрение, что третьего сета не избежать, хотя теннисистки еще хорошо помучили друг друга, но австралийка с шестого сетбола все-таки сумела сравнять счет по партиям.
Финальный сет не выпал из общей канвы. На корте продолжалась самая настоящая мясорубка, девушки сражались за победу изо всех сил. Поначалу лучше получалось у Барти, она повела 3:1. После пятого гейма украинка взяла медицинский тайм-аут, заменила повязку на колене и несколько минут отдохнула. Спасительная тень уже начинала накрывать корт, и солнце больше не мешало более защитному стилю Свитолиной. Было выиграно четыре гейма подряд, но подать на матч не получилось. Пришлось снова бороться и выгрызать очки на подаче Барти. В сумме только пятый матчбол Свитолиной в сегодняшнем матче принес столь ожидаемую победу.
Девушки выдали сегодня потрясающий матч, который, к тому же, стал самым продолжительным в сезоне на данный момент (3 часа 14 минут). Элина добыла пятую победу в противостояниях с Эшли, австралийка пока проиграла все очные встречи.
В четвертьфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая неожиданно выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
Источник — Sport.ua
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Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
равный бой вышел равных соперников. и в конце второго сета я хотел третий - ибо эля не наиграла на победу во втором. в третьем же смогла додавить. за что ей спасибо, а нам вырваные годы. но это женский теннис, и мы его за это любим.
а теперь спать - завтра снова в бой
Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Я думал Эля ее переедет в двух сетах !
Слава Богу - без травм !!!
Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
але тим приємніша перемога Еліни
круто, що тут ще сказати
Супер матч по накалу! Да уровень игры Элины был не самый лучший но сегодня это было не главное!
але тим приємніша перемога Еліни
круто, що тут ще сказати
Супер матч по накалу! Да уровень игры Элины был не самый лучший но сегодня это было не главное!
Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Слава Богу - без травм !!!
Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
Я думал Эля ее переедет в двух сетах !
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