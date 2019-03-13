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Индиан-Уэллс. Свитолина в сумасшедшем матче переиграла Барти

Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал, выиграв самый продолжительный матч сезона

  • 13.03.2019 02:46
  • 1572 просмотра
  • 13 комментариев
Индиан-Уэллс. Свитолина в сумасшедшем матче переиграла Барти
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок четвертого круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. 24-летняя украинка в тяжелейшем матче одолела австралийку Эшли Барти (№12 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6(8), 5:7, 6:4
 
Барти начала невероятно, в первых четырех геймах на своей подаче она отдала всего четыре очка, два из них – собственные двойные ошибки. Свитолина ничего не могла сделать на приеме, ее в прямом смысле уничтожали. А вот на подачах Элины борьба была немного острее: в первом же гейме пришлось отыгрывать брейкпоинт, но с каждым последующим розыгрышем украинка играла увереннее и увереннее. Сегодня ей пришлось отпахать на ногах так сильно, как это вообще возможно. 
 
Эта работа не могла не принести результат. В девятом гейме Барти допустила несколько нетипичных для себя ошибок, и Свитолина заработала двойной скрытый сетбол. В ответ последовал эйс и еще одна мощная подача, после которой австралийка забила Элину силовыми ударами. В итоге, чтоб сделать первый брейк, украинке пришлось заработать еще два брейкпоинта. И совсем неудивительно, что после этого она не подала на сет. Более того, Свитолина проиграла два гейма под ноль, и теперь уже тай-брейк казался большим достижением. К счастью, шестое очко все же удалось заработать, но дальше началось самое интересное.
 
Со счета 3:3 на тай-брейке Свитолина несколько раз ошиблась, и у Барти появился тройной сетбол. Но, видимо, Эшли к этому моменту также немного устала и сама стала ошибаться. Свитолина тащила все что можно, бегала за каждым мячом, и судьба ее за это вознаградила. Отыграв еще один сетбол, она с первого своего сетпоинта оформила столь важную победу в первой партии, по ходу которой ее соперница выглядела, как минимум, не хуже.
 
Второй сет сохранил интригу по максимуму. С большими проблемами на своей подаче Элина умудрилась повести 3:1, но моментально получила обратный брейк. Практически в каждом гейме велась нешуточная борьба с обилием брейкпоинтов, побеждать должна была теннисистка, которая лучше умеет играть в ответственные моменты. Конечно же, это должна была стать Свитолина. В восьмом гейме она со второго раза реализовала скрытый матчбол, но вдруг что-то пошло не так. Сначала Элина не смогла подать на матч, а позже не реализовала двойной матчбол на приеме. Вполне возможно, свою роль сыграло солнце, которое вышло из-за туч и стало помощником более атакующей теннисистки. Появилось подозрение, что третьего сета не избежать, хотя теннисистки еще хорошо помучили друг друга, но австралийка с шестого сетбола все-таки сумела сравнять счет по партиям.
 
Финальный сет не выпал из общей канвы. На корте продолжалась самая настоящая мясорубка, девушки сражались за победу изо всех сил. Поначалу лучше получалось у Барти, она повела 3:1. После пятого гейма украинка взяла медицинский тайм-аут, заменила повязку на колене и несколько минут отдохнула. Спасительная тень уже начинала накрывать корт, и солнце больше не мешало более защитному стилю Свитолиной. Было выиграно четыре гейма подряд, но подать на матч не получилось. Пришлось снова бороться и выгрызать очки на подаче Барти. В сумме только пятый матчбол Свитолиной в сегодняшнем матче принес столь ожидаемую победу.
 
Девушки выдали сегодня потрясающий матч, который, к тому же, стал самым продолжительным в сезоне на данный момент (3 часа 14 минут). Элина добыла пятую победу в противостояниях с Эшли, австралийка пока проиграла все очные встречи.
 
 
 
В четвертьфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая неожиданно выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    al1961
    online
      al1961, 13.03.2019 03:48
    +1
    Уточнение. Тай-брейк Элина выиграла со второго сетбола, по ходу счёт был 8:7 в ее пользу, потом сравнялся, а уже затем она выиграла два розыгрыша.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 03:38
    0
    vit-2, 13.03.2019 03:18
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Почему первый четвертьфинал Mandatory? Я сразу вспоминаю памятный триллер 1/4 в Пекине-2017 против Гарсии, когда та впрыгнула в последний вагон Сингапура. Сейчас глянул - тот матч был даже на 8 минут длиннее сегодняшнего.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 13.03.2019 03:33
    0
    Найдовший жіночий матч 2019-го року, так пишуть на ВТА
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 13.03.2019 03:32
    +1
    vit-2, 13.03.2019 03:18
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Того року в Маямі програла Остапенко в 1/4
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 13.03.2019 03:27
    -1
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 03:00
    Ну его нафиг на ночь такие кошмары смотреть! Терпение и так не входит в число моих сильных сторон, но сегодня вряд ли хоть кто-то болел в цензурных выражениях. Элину нужно поздравить с победой. Только вот ее проблемы с важнейшими мячами и геймами снова становятся системными, и это очень паршиво. Колено коленом, но ведь в Дохе и Дубае было то же самое. Я еще до истории с похудением говорил о необходимости хорошего психолога, сейчас это решение кричит и стучится в двери.
    Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
    с психологией думаю все норм. 5 сетболов 1 сета отыграть плюс с 1:3 в третьем... к тому же у барти сегодня залетали сумасшедшие мячи и тянула тоже не хило. с подачей - беда. сегодня она ей совсем не помогла.
    равный бой вышел равных соперников. и в конце второго сета я хотел третий - ибо эля не наиграла на победу во втором. в третьем же смогла додавить. за что ей спасибо, а нам вырваные годы. но это женский теннис, и мы его за это любим.
    а теперь спать - завтра снова в бой
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    vit-2
    online
      vit-2, 13.03.2019 03:18
    0
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 03:09
    0
    Австралийка сегодня - просто автомат Колашникова !!! Респект и ей !!!
    Я думал Эля ее переедет в двух сетах !
    Ссылка
    Костя Волков
      Костя Волков, 13.03.2019 03:06
    0
    Я ругался начиная с 3 сета как в свое время на Шарапову и она заиграла наверно жара там сильная видно было играли как на пляже повезло что Халеп выбили и Бертенс восстановится ли до завтра вопрос
    Ссылка
    Порфирий Петрович
      Порфирий Петрович, 13.03.2019 03:05
    +3
    Австралийке будто сам дьявол помогал по ходу матча. Элина дважды могла все закончить во 2 сете, но пришлось бороться дальше. Более 3 часов напряжения - это круто.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 03:05
    +1
    Такое впечатление - неважное покрытие корта .... обе скользят , обе ошибаются, обе осторожничают , только обостряют - сетка или мимо поля ...
    Слава Богу - без травм !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 03:00
    +4
    Ну его нафиг на ночь такие кошмары смотреть! Терпение и так не входит в число моих сильных сторон, но сегодня вряд ли хоть кто-то болел в цензурных выражениях. Элину нужно поздравить с победой. Только вот ее проблемы с важнейшими мячами и геймами снова становятся системными, и это очень паршиво. Колено коленом, но ведь в Дохе и Дубае было то же самое. Я еще до истории с похудением говорил о необходимости хорошего психолога, сейчас это решение кричит и стучится в двери.
    Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 02:55
    +7
    обидві тенісистки епізодично показували теніс дуже високого рівня. в цілому ну дуже важка гра.
    але тим приємніша перемога Еліни
    круто, що тут ще сказати
    Ссылка
    student925
      student925, 13.03.2019 02:53
    +5
    Умница!
    Супер матч по накалу! Да уровень игры Элины был не самый лучший но сегодня это было не главное!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 02:55
    +7
    обидві тенісистки епізодично показували теніс дуже високого рівня. в цілому ну дуже важка гра.
    але тим приємніша перемога Еліни
    круто, що тут ще сказати
    Ссылка
    student925
      student925, 13.03.2019 02:53
    +5
    Умница!
    Супер матч по накалу! Да уровень игры Элины был не самый лучший но сегодня это было не главное!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 03:00
    +4
    Ну его нафиг на ночь такие кошмары смотреть! Терпение и так не входит в число моих сильных сторон, но сегодня вряд ли хоть кто-то болел в цензурных выражениях. Элину нужно поздравить с победой. Только вот ее проблемы с важнейшими мячами и геймами снова становятся системными, и это очень паршиво. Колено коленом, но ведь в Дохе и Дубае было то же самое. Я еще до истории с похудением говорил о необходимости хорошего психолога, сейчас это решение кричит и стучится в двери.
    Хоть Халеп и вылетела, чем завтра играть против Вондроушовой, непонятно. Три с гаком часа сегодня при наличии повреждения будут висеть мертвым грузом. Хорошая новость состоит в том, что удалось вернуть себе шестое место в рейтинге, и если Плишкова проиграет под утро Контавейт, то Элина будет делить с ней пятое. Правда, есть еще Кербер. А сейчас всем спасибо, но пора спать.
    Ссылка
    Порфирий Петрович
      Порфирий Петрович, 13.03.2019 03:05
    +3
    Австралийке будто сам дьявол помогал по ходу матча. Элина дважды могла все закончить во 2 сете, но пришлось бороться дальше. Более 3 часов напряжения - это круто.
    Ссылка
    al1961
    online
      al1961, 13.03.2019 03:48
    +1
    Уточнение. Тай-брейк Элина выиграла со второго сетбола, по ходу счёт был 8:7 в ее пользу, потом сравнялся, а уже затем она выиграла два розыгрыша.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 13.03.2019 03:32
    +1
    vit-2, 13.03.2019 03:18
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Того року в Маямі програла Остапенко в 1/4
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 03:05
    +1
    Такое впечатление - неважное покрытие корта .... обе скользят , обе ошибаются, обе осторожничают , только обостряют - сетка или мимо поля ...
    Слава Богу - без травм !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 03:38
    0
    vit-2, 13.03.2019 03:18
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Почему первый четвертьфинал Mandatory? Я сразу вспоминаю памятный триллер 1/4 в Пекине-2017 против Гарсии, когда та впрыгнула в последний вагон Сингапура. Сейчас глянул - тот матч был даже на 8 минут длиннее сегодняшнего.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 13.03.2019 03:33
    0
    Найдовший жіночий матч 2019-го року, так пишуть на ВТА
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 13.03.2019 03:18
    0
    За перемогу Еліні звичайно спасибі.
    Нарешті перший чвертьфінал для Елі в серії Мандаторі, як не дивно, але це так, при тому що в українки були 4 матчі 1/4 фіналу на шлемах і дюжина виграних турнірів WTA.
    А от те що Еліна за матч три рази не змогла подати на сет/матч, як це вже було не раз у поточному сезоні, не може не насторожувати.
    Ну і гра біля сітки: куди дивиться Монфіс, міг би вже хоч у цьому компоненті підтягнути Еліну.
    Проблеми з коліном + втома від 3+ годинної гри. Важко сказати що Світоліна зможе показати з молодою чешкою. А попереду якраз розігруються найжирніші очки на турнірі...
    Наступна гра Еліни поки в розкладі сьогодні о 21:00.
    Елі бажаю сил і здоров'я, для того щоб зібралась і зіграла ще парочку ігор на поточному турнірі.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 13.03.2019 03:09
    0
    Австралийка сегодня - просто автомат Колашникова !!! Респект и ей !!!
    Я думал Эля ее переедет в двух сетах !
    Ссылка
    Костя Волков
      Костя Волков, 13.03.2019 03:06
    0
    Я ругался начиная с 3 сета как в свое время на Шарапову и она заиграла наверно жара там сильная видно было играли как на пляже повезло что Халеп выбили и Бертенс восстановится ли до завтра вопрос
    Ссылка
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