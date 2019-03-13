Индиан-Уэллс. Свитолина в сумасшедшем матче переиграла Барти

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок четвертого круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. 24-летняя украинка в тяжелейшем матче одолела австралийку Эшли Барти (№12 WTA).

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6(8), 5:7, 6:4

Барти начала невероятно, в первых четырех геймах на своей подаче она отдала всего четыре очка, два из них – собственные двойные ошибки. Свитолина ничего не могла сделать на приеме, ее в прямом смысле уничтожали. А вот на подачах Элины борьба была немного острее: в первом же гейме пришлось отыгрывать брейкпоинт, но с каждым последующим розыгрышем украинка играла увереннее и увереннее. Сегодня ей пришлось отпахать на ногах так сильно, как это вообще возможно.

Эта работа не могла не принести результат. В девятом гейме Барти допустила несколько нетипичных для себя ошибок, и Свитолина заработала двойной скрытый сетбол. В ответ последовал эйс и еще одна мощная подача, после которой австралийка забила Элину силовыми ударами. В итоге, чтоб сделать первый брейк, украинке пришлось заработать еще два брейкпоинта. И совсем неудивительно, что после этого она не подала на сет. Более того, Свитолина проиграла два гейма под ноль, и теперь уже тай-брейк казался большим достижением. К счастью, шестое очко все же удалось заработать, но дальше началось самое интересное.

Со счета 3:3 на тай-брейке Свитолина несколько раз ошиблась, и у Барти появился тройной сетбол. Но, видимо, Эшли к этому моменту также немного устала и сама стала ошибаться. Свитолина тащила все что можно, бегала за каждым мячом, и судьба ее за это вознаградила. Отыграв еще один сетбол, она с первого своего сетпоинта оформила столь важную победу в первой партии, по ходу которой ее соперница выглядела, как минимум, не хуже.

Второй сет сохранил интригу по максимуму. С большими проблемами на своей подаче Элина умудрилась повести 3:1, но моментально получила обратный брейк. Практически в каждом гейме велась нешуточная борьба с обилием брейкпоинтов, побеждать должна была теннисистка, которая лучше умеет играть в ответственные моменты. Конечно же, это должна была стать Свитолина. В восьмом гейме она со второго раза реализовала скрытый матчбол, но вдруг что-то пошло не так. Сначала Элина не смогла подать на матч, а позже не реализовала двойной матчбол на приеме. Вполне возможно, свою роль сыграло солнце, которое вышло из-за туч и стало помощником более атакующей теннисистки. Появилось подозрение, что третьего сета не избежать, хотя теннисистки еще хорошо помучили друг друга, но австралийка с шестого сетбола все-таки сумела сравнять счет по партиям.

Финальный сет не выпал из общей канвы. На корте продолжалась самая настоящая мясорубка, девушки сражались за победу изо всех сил. Поначалу лучше получалось у Барти, она повела 3:1. После пятого гейма украинка взяла медицинский тайм-аут, заменила повязку на колене и несколько минут отдохнула. Спасительная тень уже начинала накрывать корт, и солнце больше не мешало более защитному стилю Свитолиной. Было выиграно четыре гейма подряд, но подать на матч не получилось. Пришлось снова бороться и выгрызать очки на подаче Барти. В сумме только пятый матчбол Свитолиной в сегодняшнем матче принес столь ожидаемую победу.

Девушки выдали сегодня потрясающий матч, который, к тому же, стал самым продолжительным в сезоне на данный момент (3 часа 14 минут). Элина добыла пятую победу в противостояниях с Эшли, австралийка пока проиграла все очные встречи.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая неожиданно выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.