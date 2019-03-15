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Элина Свитолина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире в Индиан-Уэллс

  • 15.03.2019 11:56
  • 3350 просмотров
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет полуфинальный поединок. Соперницей 24-летней украинки станет 18-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA).
 
Поединок будет сыгран первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Матч начнется не ранее 03:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Андрееску
1-й круг  -   Бегу (6:7, 6:3, 6:3) №70 WTA
2-й круг  Кенин (3:6, 7:6, 6:4) №33 WTA    Цибулкова (6:2, 6:2) №35 WTA
3-й круг  Гаврилова (7:5, 6:4) №53 WTA    Фёгеле (6:1, 6:2) №109 WTA
4-й круг  Барти (7:6, 5:7, 6:4) №12 WTA  Ван Цян (7:5, 6:2) №18 WTA
1/4 финала   Вондроушова (4:6, 6:4, 6:4) №61 WTA  Мугуруса (6:0, 6:1) №20 WTA

Ранее девушки между собой не играли.
 
Победительница матча сыграет в финале с Белиндой Бенчич или Анжелик Кербер.
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 15.03.2019 14:41
    0
    А я б шапками не закидав. Дійсно, пройти Мугурузу уже 1,5 року як не показник. Але гра в неї далеко не посередня. Канадка дуже варіативна, прицільно стріляє під самісінькі лінії та з прекрасним дропшотом. Коли передивлявся хайлати з іспанкою згадалась Жабер, яка просто трощила Еліну перші у першому сеті, але тоді повезло і вона знялася.
    Тут головне почати грати з першого гейму і не забиватися в захисті зайвий раз. До того ж, програвати 3 півфінал поспіль не комільфо. Тут Беттлз вже повинен попрацювати з нею. Сподіваюсь, що валідол залишиться на полиці, але це же Еліна. Удачі та хорошого тенісу.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 14:39
    0
    Жаль Гаэль снялся из-за травмы, прикольно у них синхронно получалось идти по сетке. Зато на трибуне поддержка возлюбленного никак лишней не будет... Как по мне, то на первый план выходит функциональная готовность. А технический арсенал и психологическая стойкость в порядке... P.S. Бьянка каждое утро уделяет 15 мин. медитации, какбэ с чистыми мыслями хочет день начинать... А ведь действительно перед топами почти не мандражирует... Так что во время сегодняшнего тенниса вопрос будет стоят именно в теннисе как таковом...
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    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:59
    +1
    Ну, те що Анрєєску пройшла Цибулкову і Мугурусу не особливо вражає.
    Бажаю Еліні гарного самопочуття, настрою на гру, високий процент першої, і загалом показати свій клас!
    Давай, Еліна, ми з тобою!!
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    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 13:22
    +3
    Андрееску Элина способна пройти довольно спокойно, без валидольных триллеров. Посмотрел я фрагментами ее игру против Мугурусы - обычная игра среднего качества. Там Мугуруса сама больше начудила
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    vizuals
      vizuals, 15.03.2019 13:22
    +3
    Андрееску Элина способна пройти довольно спокойно, без валидольных триллеров. Посмотрел я фрагментами ее игру против Мугурусы - обычная игра среднего качества. Там Мугуруса сама больше начудила
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.03.2019 13:59
    +1
    Ну, те що Анрєєску пройшла Цибулкову і Мугурусу не особливо вражає.
    Бажаю Еліні гарного самопочуття, настрою на гру, високий процент першої, і загалом показати свій клас!
    Давай, Еліна, ми з тобою!!
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 15.03.2019 14:41
    0
    А я б шапками не закидав. Дійсно, пройти Мугурузу уже 1,5 року як не показник. Але гра в неї далеко не посередня. Канадка дуже варіативна, прицільно стріляє під самісінькі лінії та з прекрасним дропшотом. Коли передивлявся хайлати з іспанкою згадалась Жабер, яка просто трощила Еліну перші у першому сеті, але тоді повезло і вона знялася.
    Тут головне почати грати з першого гейму і не забиватися в захисті зайвий раз. До того ж, програвати 3 півфінал поспіль не комільфо. Тут Беттлз вже повинен попрацювати з нею. Сподіваюсь, що валідол залишиться на полиці, але це же Еліна. Удачі та хорошого тенісу.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.03.2019 14:39
    0
    Жаль Гаэль снялся из-за травмы, прикольно у них синхронно получалось идти по сетке. Зато на трибуне поддержка возлюбленного никак лишней не будет... Как по мне, то на первый план выходит функциональная готовность. А технический арсенал и психологическая стойкость в порядке... P.S. Бьянка каждое утро уделяет 15 мин. медитации, какбэ с чистыми мыслями хочет день начинать... А ведь действительно перед топами почти не мандражирует... Так что во время сегодняшнего тенниса вопрос будет стоят именно в теннисе как таковом...
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