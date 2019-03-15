Элина Свитолина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет полуфинальный поединок. Соперницей 24-летней украинки станет 18-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Матч начнется не ранее 03:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Андрееску
|1-й круг
|-
|Бегу (6:7, 6:3, 6:3) №70 WTA
|2-й круг
|Кенин (3:6, 7:6, 6:4) №33 WTA
|Цибулкова (6:2, 6:2) №35 WTA
|3-й круг
|Гаврилова (7:5, 6:4) №53 WTA
|Фёгеле (6:1, 6:2) №109 WTA
|4-й круг
|Барти (7:6, 5:7, 6:4) №12 WTA
|Ван Цян (7:5, 6:2) №18 WTA
|1/4 финала
|Вондроушова (4:6, 6:4, 6:4) №61 WTA
|Мугуруса (6:0, 6:1) №20 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница матча сыграет в финале с Белиндой Бенчич или Анжелик Кербер.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Тут головне почати грати з першого гейму і не забиватися в захисті зайвий раз. До того ж, програвати 3 півфінал поспіль не комільфо. Тут Беттлз вже повинен попрацювати з нею. Сподіваюсь, що валідол залишиться на полиці, але це же Еліна. Удачі та хорошого тенісу.
Бажаю Еліні гарного самопочуття, настрою на гру, високий процент першої, і загалом показати свій клас!
Давай, Еліна, ми з тобою!!
Бажаю Еліні гарного самопочуття, настрою на гру, високий процент першої, і загалом показати свій клас!
Давай, Еліна, ми з тобою!!
Тут головне почати грати з першого гейму і не забиватися в захисті зайвий раз. До того ж, програвати 3 півфінал поспіль не комільфо. Тут Беттлз вже повинен попрацювати з нею. Сподіваюсь, що валідол залишиться на полиці, але це же Еліна. Удачі та хорошого тенісу.
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