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US Open. Цуренко уверенно обыграла ван Эйтванк

Вторая ракетка Украины в двух сетах разобралась с мощной бельгийкой

  • 28.08.2018 19:27
  • 2572 просмотра
  • 7 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) выиграла поединок первого раунда US Open. Украинка в двух сетах разобралась с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№39 WTA).
 
US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2
 
Обе теннисистки мощно начали поединок, легко выиграв свои подачи. Но уже в третьем гейме бельгийка оступилась, подарив украинке первый брейкпоинт. Леся его успешно реализовала и взяла после этого еще два гейма подряд. Счет стал 5:1, преимущество Цуренко не вызывало вопросов. В седьмом гейме у Леси пошли ошибки и ван Эйтванк удалось отыграть один брейк. К счастью, ее радость была недолгой. С первого сетбола в девятом гейме украинка оформила победу в партии.
 
Сценарий второго сета был схож с первым. Леся уверенно переиграла соперницу и повела 4:1. После этого девушки обменялись брейками и Цуренко вышла подавать на матч. Двойной матчбол не был реализован, затем был отыгран брейкпоинт, после чего матч закончился.
 
Отличный поединок от Леси. Сомнений в ее победе практически не возникало, во втором круге будет соперница немного другого стиля, поэтому нужно хорошенько подготовиться и не допускать ошибок.
 
 
 
 
Во втором раунде Цуренко сыграет против второй ракетки мира Каролин Возняцки.
 
Ранее на старте US Open победы одержали Элина Свитолинa и Ангелина Калининa, а Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова выбыли из борьбы.
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 28.08.2018 19:30
    +13
    Усіх із перемогою! Шикарний матч від Лесі. Просто отримуєш величезне задоволення від такої гри українки.

    П.с. Ну а валідол прибережемо до вечірньої гри ДК з Аяксом
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 28.08.2018 19:32
    +5
    Із Возняцкі буде важко, але віримо в Лесю!!!
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    u6467u
    online
      u6467u, 28.08.2018 19:37
    +4
    Лесю с победой и хорошей игрой,но со жребием непруха,тяжко будет во втором круге но здаваться и опускать руки нестоит во всех две руки две ноги и голова на плечах.
    Ссылка
    Oleg Oleschenko
    online
      Oleg Oleschenko, 28.08.2018 19:40
    +3
    Леся! Вперед до перемоги над Возняцкі! Добрий тренер і твоя гра в атаці! Хай щастить!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2018 19:40
    +5
    С мощью ван Эйтванк Леся справилась, теперь посмотрим, удастся ли ей противостоять работоспособности второй ракетки мира. Все-таки Возняцки после победы на АО ничего экстраординарного не показывала, а перед ЮСО еще и имела проблемы со здоровьем. Но она топовая теннисистка, и готовиться к мэйджорам умеет. Однако шансы у Леси все равно должны быть, от ее настроя может многое зависеть.
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    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 28.08.2018 20:10
    +3
    Блін. далі возняцкі. жаль що такий жереб випав вже на початку. Мугурусу ледве витягнула останній раз, а та була після травми. Шансів дуже мало, але будемо вболівати за Лесю!
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    Володимир Кузьмін
    online
      Володимир Кузьмін, 28.08.2018 20:44
    +1
    Стосур-Возняцьки
    3-6
    2-6
    Буде нелегко, відчувається рівень гри...
    До речі, Стосур то купа м'язів, проте це не головне. То я про Елінку))
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