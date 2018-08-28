US Open. Цуренко уверенно обыграла ван Эйтванк

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) выиграла поединок первого раунда US Open. Украинка в двух сетах разобралась с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№39 WTA).

US Open. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:2

Обе теннисистки мощно начали поединок, легко выиграв свои подачи. Но уже в третьем гейме бельгийка оступилась, подарив украинке первый брейкпоинт. Леся его успешно реализовала и взяла после этого еще два гейма подряд. Счет стал 5:1, преимущество Цуренко не вызывало вопросов. В седьмом гейме у Леси пошли ошибки и ван Эйтванк удалось отыграть один брейк. К счастью, ее радость была недолгой. С первого сетбола в девятом гейме украинка оформила победу в партии.

Сценарий второго сета был схож с первым. Леся уверенно переиграла соперницу и повела 4:1. После этого девушки обменялись брейками и Цуренко вышла подавать на матч. Двойной матчбол не был реализован, затем был отыгран брейкпоинт, после чего матч закончился.

Отличный поединок от Леси. Сомнений в ее победе практически не возникало, во втором круге будет соперница немного другого стиля, поэтому нужно хорошенько подготовиться и не допускать ошибок.

Во втором раунде Цуренко сыграет против второй ракетки мира Каролин Возняцки.