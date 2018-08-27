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US Open. Катерина Бондаренко уступает в первом круге

Украинка не смогла пройти Веру Лапко

  • 27.08.2018 19:26
  • 603 просмотра
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко (№86 WTA) покидает Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге украинка уступила белорусске Вере Лапко (№72 WTA) - 3:6, 3:6.
 
Матч длился 1 час, 13 минут. На счету Лапко 4 подачи навылет и 4 двойные ошибки. Также спортсменка сделала 5 брейков. Бондаренко допустила две двойные ошибки и дважды сумела взять подачу соперницы.
 
US Open. Женщины, первый круг
Вера Лапко (Беларусь) - Катерина Бондаренко (Украина) 6:3, 6:3. 
 
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Источник — Sport.ua

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