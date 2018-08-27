US Open. Катерина Бондаренко уступает в первом круге

Катерина Бондаренко (№86 WTA) покидает Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге украинка уступила белорусске Вере Лапко (№72 WTA) - 3:6, 3:6.
Матч длился 1 час, 13 минут. На счету Лапко 4 подачи навылет и 4 двойные ошибки. Также спортсменка сделала 5 брейков. Бондаренко допустила две двойные ошибки и дважды сумела взять подачу соперницы.
US Open. Женщины, первый круг
Вера Лапко (Беларусь) - Катерина Бондаренко (Украина) 6:3, 6:3.
Напомним, на US Open играют еще пять украинок.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.